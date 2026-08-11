В Украине представили многоразовый дрон-перехватчик WINFLY Spider с сетеметом: он может сбивать FPV и "Мавики". ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинская компания WINFLY представила многоразовый дрон-перехватчик WINFLY Spider с сетеметом, предназначенный для борьбы с FPV-дронами, "мавиками", беспилотниками самолетного типа и БПЛА на оптоволокне. После перехвата цели аппарат может вернуться и использоваться повторно.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на компанию-производителя WINFLY, новый перехватчик создан на базе беспилотника WINFLY 10 Hunter.

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Базовая платформа способна выполнять задачи на высоте до 5000 метров, развивать скорость до 160 км/ч и имеет заявленную дальность полета более 18 км. В воздухе дрон может находиться до 25 минут, а развертывание комплекса занимает до трех минут.

Дальность обнаружения и распознавания целей составляет до 500 метров. Перехватчик представлен в дневной и ночной модификациях.

Вместо уничтожения цели путем столкновения Spider оснащен сеткометом KARAKURT-K2. Устройство весит 210 граммов, изготовлено из высокопрочного алюминия и может работать при температуре от −20 °C до +50 °C.

Сеткомет имеет заявленную дальность выстрела до 15 метров. Сетка размером 3×3 метра полностью раскрывается через 3–5 метров после запуска.

По данным WINFLY, себестоимость одного выстрела сеткой составляет 1100 гривен. Использование такого способа перехвата позволяет не терять сам дрон при каждом поражении цели и возвращать его для следующих миссий.

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