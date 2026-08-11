В Україні представили багаторазовий дрон-перехоплювач WINFLY Spider із сіткометом: може збивати FPV та "Мавіки". ВIДЕО

Індустрія дронів

Українська компанія WINFLY представила багаторазовий дрон-перехоплювач WINFLY Spider із сіткометом, призначений для боротьби з FPV-дронами, "Мавіками", безпілотниками літакового типу та БПЛА на оптоволокні. Після перехоплення цілі апарат може повернутися та використовуватися повторно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на компанію-виробника WINFLY, новий перехоплювач створили на базі безпілотника WINFLY 10 Hunter.

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Базова платформа здатна виконувати завдання на висоті до 5000 метрів, розвивати швидкість до 160 км/год та має заявлену дальність польоту понад 18 км. У повітрі дрон може перебувати до 25 хвилин, а розгортання комплексу займає до трьох хвилин.

Дальність виявлення та розпізнавання цілей становить до 500 метрів. Перехоплювач представлений у денній та нічній модифікаціях.

Замість знищення цілі шляхом зіткнення Spider оснащений сіткометом KARAKURT-K2. Пристрій важить 210 грамів, виготовлений із високоміцного алюмінію та може працювати за температури від −20°C до +50°C.

Сіткомет має заявлену дальність пострілу до 15 метрів. Сітка розміром 3×3 метри повністю розкривається через 3–5 метрів після запуску.

За даними WINFLY, собівартість одного пострілу сіткою становить 1100 гривень. Використання такого способу перехоплення дозволяє не втрачати сам дрон під час кожного ураження цілі та повертати його для наступних місій.

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