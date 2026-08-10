F-Drones випустила посилену версію дрона-перехоплювача реактивних "Шахедів": LITAVR+ розвиває швидкість понад 400 км/год. ВIДЕО
Індустрія дронів
Українська компанія F-Drones представила оновлену версію свого дрона-перехоплювача LITAVR+.
Новий безпілотник розроблений спеціально для перехоплення високошвидкісних реактивних "Шахедів" і вже демонструє успішні результати в реальних бойових умовах.
Про це в інтерв’ю LB.ua розповів СЕО компанії F-Drones Станіслав Хутор, повідомляє Цензор.НЕТ.
Базова модель дрона-перехоплювача LITAVR уже тривалий час щоденно застосовується українськими військовими для знищення ворожих БпЛА. Проте поява у ворога реактивних "Шахедів" вимагала збільшення швидкості та покращення інших тактико-технічних характеристик перехоплювача.
Як розповів Хутор, LITAVR+ – це посилена версія основного перехоплювача від F-Drones, але він досягає швидкість 400 км/год і навіть трохи більше. Він уточнив характеристики БпЛА:
"Як і раніше багато корисних "фішок" – власний софт, спеціальна система навігації без GPS, система донаведення на ціль (last mile) – коли місію може бути завершено без втручання пілота. І звичайно технологія дистанційного керування, коли пілот може керувати дроном фактично з будь-якої точки світу".
CEO F-Drones підтвердив, що LITAVR+ уже успішно пройшов заводські випробування, перебуває на етапі бойових тестувань і має підтверджені відеозвітами результати знищення реактивних безпілотників ворога. Продукт уже доступний для замовлення українськими військовими.
Раніше повідомлялося, що українська компанія F-Drones вперше в Україні експортувала 2000 готових ударних FPV-дронів F10 в межах проєкту Drone Dominance, що реалізується для Департаменту війни США.
Також повідомлялося, що F-Drones випустила ударний безпілотний комплекс F-CAPTAIN класу middle strike, що дозволить українському війську посилити удари по російських складах, засобах ППО, командних пунктах та інших болючих для ворога цілях.
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