F-Drones выпустила усовершенствованную версию дрона-перехватчика реактивных "Шахедов": LITAVR+ развивает скорость свыше 400 км/ч. ВИДЕО

Индустрия дронов

Украинская компания F-Drones представила обновленную версию своего дрона-перехватчика LITAVR+.

Новый беспилотник разработан специально для перехвата высокоскоростных реактивных "Шахедов" и уже демонстрирует успешные результаты в реальных боевых условиях.

Об этом в интервью LB.ua рассказал генеральный директор компании F-Drones Станислав Хутор, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Базовая модель дрона-перехватчика LITAVR уже длительное время ежедневно применяется украинскими военными для уничтожения вражеских БПЛА. Однако появление у врага реактивных "Шахедов" потребовало увеличения скорости и улучшения других тактико-технических характеристик перехватчика.

Читайте также: Литва планирует выпускать беспилотники совместно с Украиной в рамках Drone Deal

Как рассказал Хутор, LITAVR+ — это усиленная версия основного перехватчика от F-Drones, но он развивает скорость до 400 км/ч и даже чуть больше. Он уточнил характеристики БПЛА:

"Как и раньше, много полезных "фишек" — собственное программное обеспечение, специальная система навигации без GPS, система донаведения на цель (last mile) — когда миссия может быть завершена без вмешательства пилота. И, конечно, технология дистанционного управления, когда пилот может управлять дроном фактически из любой точки мира".

Читайте: Зеленский провел беседу с наследным принцем Саудовской Аравии: обсудили шаги в рамках Drone Deal

Генеральный директор F-Drones подтвердил, что LITAVR+ уже успешно прошел заводские испытания, находится на этапе боевых испытаний и имеет подтвержденные видеоотчетами результаты уничтожения реактивных беспилотников противника. Продукт уже доступен для заказа украинскими военными.

Ранее сообщалось, что украинская компания F-Drones впервые в Украине экспортировала 2000 готовых ударных FPV-дронов F10 в рамках проекта Drone Dominance, реализуемого для Министерства обороны США.

Также сообщалось, что F-Drones выпустила ударный беспилотный комплекс F-CAPTAIN класса middle strike, который позволит украинской армии усилить удары по российским складам, средствам ПВО, командным пунктам и другим уязвимым для врага целям.