400 собак и почти 40 лошадей из зоны боевых действий могут оказаться на улице: приюту на Харьковщине грозит закрытие. ВИДЕО

В селе Задонецкое в Харьковской области приют для животных, спасенных из зоны боевых действий, могут закрыть.

Об этом говорится в репортаже "Медіа Зміїв", передает Цензор.НЕТ.

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11 августа к Змиевскому горсовету пришли граждане.

"В Змиеве состоялось мирное собрание в защиту приюта в селе Задонецкое, где сегодня живут 400 собак и 37 лошадей. Значительная часть этих животных - спасенные и эвакуированные из зон боевых действий. Их уже однажды спасали от войны. Теперь они рискуют потерять свой дом.

К Змиевскому городскому совету с плакатами и животными пришли неравнодушные жители, волонтеры, общественные деятели, родственники пропавших без вести и павших героев, действующие военные, представители инициативной группы "Побратими" из Слобожанской громады. Люди требовали одного - не допустить закрытия приюта", - отмечается в сюжете.

По данным авторов, помещение приюта находится в частной собственности, а арендные отношения могут быть прекращены. Однако известно, что земельный участок, на котором расположен комплекс, находится в коммунальной собственности громады.

Волонтер Роберт, который занимается приютом, обратился к главе ОВА Синегубову и народным депутатам с просьбой разобраться в ситуации.

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