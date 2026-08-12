400 собак та майже 40 коней із зони бойових дій можуть опинитися на вулиці: притулку на Харківщині загрожує закриття. ВIДЕО

У селі Задонецьке на Харківщині притулок для тварин, врятованих із зони бойових дій, можуть закрити.

Про це йдеться в сюжеті Медіа Зміїв, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

11 серпня під Зміївську міськраду прийшли громадяни.

"У Змієві відбулося мирне зібрання на захист притулку в селі Задонецьке, де сьогодні живуть 400 собак і 37 коней. Значна частина цих тварин — врятовані та евакуйовані із зон бойових дій. Їх уже одного разу рятували від війни. Тепер вони ризикують втратити свій дім.

До Зміївської міської ради з плакатами та тваринами прийшли небайдужі мешканці, волонтери, громадські діячі, рідні зниклих безвісти та полеглих Героїв, чинні військові, представники ініціативної групи "Побратими" зі Слобожанської громади. Люди вимагали одного — не допустити закриття притулку", - зазначається в сюжеті.

За даними авторів, приміщення притулку перебуває у приватній власності, а орендні відносини може бути припинено. Проте відомо, що земельна ділянка, на якй розташовано комплекс перебуває у комунальній власності громади.

Волонтер Роберт, який опікується притулком, звернувся до глави ОВА Синєгубова та нардепів з проханням розібратися у ситуації.

Читайте: Притулок для тварин горів на Київщині: загинули собаки, знищено частину вольєрів. ФОТОрепортаж