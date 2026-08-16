Зеленский теряет шансы на переизбрание из-за высокого уровня коррупции, - Шабунин. ВИДЕО
Как показывают результаты недавнего социологического опроса, действующий президент Владимир Зеленский теряет шансы на переизбрание на следующих президентских выборах.
Об этом сообщил руководитель ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
Подробности от Шабунина
Более того, по его словам, эти данные свидетельствуют о "потере его легитимности, что представляет для нас угрозу".
Он приводит данные неназванного социологического исследования, в котором отмечается, что 90% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине высок.
Коррупция во время войны
Далее Шабунин акцентирует внимание на проблематике коррупции во время войны.
По его словам, 50% украинцев считают, что наиболее негативно на ситуацию в стране влияет высокий уровень коррупции на высшем государственном уровне.
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З дронами та ракетами хоч якось можна боротися, а проти корупції ЯК? Картонками?
Світлана Самарська: - Балістика Північної Кореї гатить одночасно по Кременчуку, Полтаві, Камʼянському, Кривому Рогу. Але ми не знаємо, скільки прилетіло по Україні і тому «не допомагаємо московитській пропаганді» своїм страхом. - Балістика в Києві вдарила по лівому берегу та Оболоні, а також у районі Вишневого, Боярки, Обухова. Навіщо нам ППО! У нас такий красивий рельєфний президент! Ми можемо збивати балістику його штангою чи ракеткою. У крайньому випадку, можемо закритися його біцепсом. - Я дуже хочу (в нас є такий вираз), щоб україні "трішечки запливли жирком", щоб тема "на чорний день" трішки відійшла, - кандидат у президенти Зеленський, 2019. - Дефіцит цукру, борошна, круп, дешевих яєць та олії вже фіксують у супермаркетах: полиці «Сільпо», АТБ та Novus порожніють, - «Главком». З - заросли. От ще тільки не вистачало, аби у лінійку реальних здобутків Зеленського «війна, хаос, долар по 45» дописати бонус - голод. Залишилося тільки народити кожній жінці по вісім дітей і все буде ха-ра-шо!
Валерій Прозапас: П. Корея під санкціями 60 років - але кліпає балістику для рф, а сама рф теж під санкціями за 8 місяців виконує річний план по ракетам. У нас же тільки ниють як нам "мало помогає Захід". То зверніться до "свінарчуків", вони вам ракети контрабасом з росії доставлять, не нийте.