Зеленский теряет шансы на переизбрание из-за высокого уровня коррупции, - Шабунин. ВИДЕО

Как показывают результаты недавнего социологического опроса, действующий президент Владимир Зеленский теряет шансы на переизбрание на следующих президентских выборах.

Об этом сообщил руководитель ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Шабунина

Более того, по его словам, эти данные свидетельствуют о "потере его легитимности, что представляет для нас угрозу".

Он приводит данные неназванного социологического исследования, в котором отмечается, что 90% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине высок.

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Коррупция во время войны

Далее Шабунин акцентирует внимание на проблематике коррупции во время войны.

По его словам, 50% украинцев считают, что наиболее негативно на ситуацию в стране влияет высокий уровень коррупции на высшем государственном уровне.

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