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Зеленский теряет шансы на переизбрание из-за высокого уровня коррупции, - Шабунин. ВИДЕО

Как показывают результаты недавнего социологического опроса, действующий президент Владимир Зеленский теряет шансы на переизбрание на следующих президентских выборах.

Об этом сообщил руководитель ЦПК Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности от Шабунина

Более того, по его словам, эти данные свидетельствуют о "потере его легитимности, что представляет для нас угрозу".

Он приводит данные неназванного социологического исследования, в котором отмечается, что 90% украинцев считают, что уровень коррупции в Украине высок.

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Коррупция во время войны

Далее Шабунин акцентирует внимание на проблематике коррупции во время войны.

По его словам, 50% украинцев считают, что наиболее негативно на ситуацию в стране влияет высокий уровень коррупции на высшем государственном уровне. 

Подробнее смотрите в видео. 

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Автор: 

Зеленский Владимир (25529) коррупция (7867) опрос (3126) Шабунин Виталий (689)
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Топ комментарии
+15
Корупція вбиває не гірше ракет, снарядів, дронів та КАБів!
З дронами та ракетами хоч якось можна боротися, а проти корупції ЯК? Картонками?
Світлана Самарська: - Балістика Північної Кореї гатить одночасно по Кременчуку, Полтаві, Камʼянському, Кривому Рогу. Але ми не знаємо, скільки прилетіло по Україні і тому «не допомагаємо московитській пропаганді» своїм страхом. - Балістика в Києві вдарила по лівому берегу та Оболоні, а також у районі Вишневого, Боярки, Обухова. Навіщо нам ППО! У нас такий красивий рельєфний президент! Ми можемо збивати балістику його штангою чи ракеткою. У крайньому випадку, можемо закритися його біцепсом. - Я дуже хочу (в нас є такий вираз), щоб україні "трішечки запливли жирком", щоб тема "на чорний день" трішки відійшла, - кандидат у президенти Зеленський, 2019. - Дефіцит цукру, борошна, круп, дешевих яєць та олії вже фіксують у супермаркетах: полиці «Сільпо», АТБ та Novus порожніють, - «Главком». З - заросли. От ще тільки не вистачало, аби у лінійку реальних здобутків Зеленського «війна, хаос, долар по 45» дописати бонус - голод. Залишилося тільки народити кожній жінці по вісім дітей і все буде ха-ра-шо!
Валерій Прозапас: П. Корея під санкціями 60 років - але кліпає балістику для рф, а сама рф теж під санкціями за 8 місяців виконує річний план по ракетам. У нас же тільки ниють як нам "мало помогає Захід". То зверніться до "свінарчуків", вони вам ракети контрабасом з росії доставлять, не нийте.
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16.08.2026 12:07 Ответить
+12
Хто б казав про переобування🤦
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16.08.2026 12:04 Ответить
+10
буду голосувати за Зелю, бо в нього є ліза богцька яка каже що Зеля космонавт, якій потіжно робить імітацію бурхливої діяльності іздить, зустріцаються їсть запарену мивину, та записує відосики
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16.08.2026 12:11 Ответить

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