Patriot в Украине простаивают неделями, ракеты-перехватчики почти закончились, - CNN. ВИДЕО
Украинские военные впервые предоставили журналистам CNN доступ к системе противовоздушной обороны Patriot на территории страны, чтобы продемонстрировать острую проблему — Украина практически исчерпала запас ракет-перехватчиков.
Об этом сообщает CNN, передает Цензор.НЕТ. Издание согласилось не раскрывать модель системы Patriot и ее местонахождение.
Текстовое сопровождение видео
(Расшифровка видео)
Что показано на видео CNN
На кадрах, снятых CNN на территории Украины, показана боевая пусковая установка системы Patriot — камера демонстрирует крупным планом ракетные контейнеры на фоне облачного неба, детали закамуфлированного корпуса техники и гидравлические механизмы установки. Лица украинских военных на видео размыты из соображений безопасности.
Далее журналист CNN в сопровождении украинского офицера обходит технику в поле, поросшем высокой травой и кукурузой — место съемки издание не раскрывает. Военный показывает журналисту элементы пусковой установки и отвечает на вопросы о ее состоянии и боевом применении.
Видеосюжет иллюстрирует материал CNN о дефиците ракет-перехватчиков Patriot в Украине — именно об этом, по словам инженеров подразделения, и идет речь в разговоре, зафиксированном на записи.
Подробнее читайте в нашем Telegram-канале
Пустые пусковые установки
Журналисты увидели 16 пусковых установок Patriot, на которых заметны следы регулярного использования, однако главный инженер подразделения по псевдониму Дмитрий рассказал, что не видел запуска ракеты с этой установки уже шесть недель.
Украина неохотно называет точное количество оставшихся перехватчиков: президент Владимир Зеленский заявлял, что для того, чтобы пережить зиму, стране нужно 5% от запасов США, тогда как сейчас есть лишь 1%.
"Это действительно разрывает сердце — видеть, что у тебя есть техника, но ты не можешь перехватить ни одной ракеты. Балистические ракеты пролетают над головой, а ты ничего не можешь с этим поделать, а за твоей спиной — мирные жители", — признался Дмитрий.
Инженер рассказал, что впервые столкнулся с ситуацией полного отсутствия перехватчиков в декабре 2025 года, и описал это ощущение как нечто вроде того, когда человек знает, как ходить или дышать, но физически не может этого делать.
Другой член экипажа — Георгий, работающий в центре управления, — рассказал, что решение о том, какую ракету перехватывать, принимается командиром подразделения на основе опыта. По его словам, самое трудное — осознавать, что цели, летящие в небе, угрожают гражданскому населению, критической инфраструктуре и семьям сослуживцев.
Причина глобального дефицита
Мировой кризис с поставками перехватчиков Patriot возник из-за их активного использования в Персидском заливе в марте и апреле — преимущественно для отражения относительно дешевых иранских атак с использованием дронов. По оценкам, богатые страны Персидского залива использовали десятки перехватчиков. Дмитрий отметил, что предвидел: конфликт на Ближнем Востоке в конечном итоге ударит и по Украине.
- По данным Foreign Policy Research Institute, коалиционные силы в первые четыре дня войны с Ираном расходовали в среднем 225 перехватчиков в день, тогда как производитель Lockheed Martin выпустил в 2025 году лишь 620 единиц — около 1,7 в день. В январе Пентагон заключил семилетнее соглашение с Lockheed Martin о наращивании производства до 2000 перехватчиков в год к 2030 году.
Собственное производство в Украине
В интервью CNN Зеленский рассказал, что предложил компаниям Raytheon и Lockheed Martin полный контроль и право собственности на любой завод по производству перехватчиков, который они разрешат открыть в Украине — при условии, что производственные мощности, инженеры и объемы будут определяться украинской стороной, а цену могут устанавливать сами производители.
На полях саммита НАТО в Анкаре в июне президент США Дональд Трамп предложил Украине лицензии на производство перехватчиков. Представители Raytheon и Lockheed Martin впоследствии посетили Киев для встречи с Зеленским, однако вскоре Трамп выразил сомнения относительно того, будут ли выданы такие лицензии.
В Белом доме заявили CNN, что никаких решений или гарантий относительно производства перехватчиков Patriot пока не принято, поскольку приоритетом остается защита американских технологий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо більше нема чим йому зайнятися ...
і депутати з монозброду нехай відпочивають,
ось лізка богуцька може сказати як напруженно працює Зеля
Джон Смоллетт: Ще залишилось декілька потужних завдань - проїхатись на коні з голим торсом, політати з лелеками та пірнути в Чорне море за амфорами...