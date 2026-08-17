Две российские фуры с топливом горят на обочине дороги: "Они знали, что еб#шить, две подряд, бл#дь". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой россияне снимают горящие грузовики с бензином, подвергшиеся обстрелу со стороны Сил обороны на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дроноператоры полностью уничтожили две цистерны с топливом, а также поразили мобильную огневую группу оккупантов, обеспечивавшую прикрытие колонны.
По данным, обнародованным вместе с видео, вследствие удара двое рашистов были ликвидированы на месте.
"Они знали, что еб#шить, две подряд, бл#дь", - добавляет россиянин.
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