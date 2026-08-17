Дві російські фури з паливом горять на узбіччі дороги: "Они знали что #башить, две подряд бл#дь". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни фільмують палаючі фури з бензином, уражені Силами оборони на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі повністю знищили дві фури з паливом, а також уразили мобільну вогневу групу окупантів, яка забезпечувала захист колони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними, оприлюдненими разом із відео, внаслідок удару двоє рашистів були ліквідовані на місці.

"Они знали что еб#шить, две подряд бл#дь", - додає росіянин.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Пекло-2": "Азов" знищив 67 цистерн та 4221 тонну пального окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські водії зафільмували спалені вантажівки на трасі до окупованого Криму: техніка залишається на узбіччях. ВIДЕО