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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку Удари по логістиці РФ
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Дві російські фури з паливом горять на узбіччі дороги: "Они знали что #башить, две подряд бл#дь". ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому росіяни фільмують палаючі фури з бензином, уражені Силами оборони на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі повністю знищили дві фури з паливом, а також уразили мобільну вогневу групу окупантів, яка забезпечувала захист колони.

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За даними, оприлюдненими разом із відео, внаслідок удару двоє рашистів були ліквідовані на місці.

"Они знали что еб#шить, две подряд бл#дь", - додає росіянин.

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армія рф (22114) знищення (10860) Запорізька область (5167) логістика (228) дрони (8666)
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