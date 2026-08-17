Операція "Пекло-2": "Азов" знищив 67 цистерн та 4221 тонну пального окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 1-го корпусу НГУ "Азов" у межах операції "Пекло-2" знищили об’єкти, задіяні у зберіганні та постачанні палива для російських військ на тимчасово окупованій Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські військові протягом місяця відстежували переміщення та місця зберігання пального російських підрозділів, після чого завдали ударів по виявлених об’єктах.
У результаті операції було знищено 67 паливних цистерн, у яких загалом зберігалося 4221 тонна пального.
У "Азові" наголосили, що не завдають ударів по цивільних АЗС та мирному населенню, водночас інфраструктура російських окупаційних військ залишається законною ціллю для ураження.
Кадри результатів операції "Пекло-2" оприлюднили бійці "Азову".
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