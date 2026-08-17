Операция "Ад-2": "Азов" уничтожил 67 цистерн и 4221 тонну топлива оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" в рамках операции "Ад-2" уничтожили объекты, задействованные в хранении и поставках топлива для российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные в течение месяца отслеживали перемещения и места хранения топлива российских подразделений, после чего нанесли удары по выявленным объектам.
Вследствие операции было уничтожено 67 топливных цистерн, в которых в общей сложности хранилось 4221 тонна топлива.
В "Азове" подчеркнули, что не наносят удары по гражданским АЗС и мирному населению, при этом инфраструктура российских оккупационных войск остается законной целью для поражения.
Кадры результатов операции "Ад-2" обнародовали бойцы "Азова".
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