РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10942 посетителя онлайн
Новости Видео Донетчина Удары по логистике РФ
2 440 5

Операция "Ад-2": "Азов" уничтожил 67 цистерн и 4221 тонну топлива оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 1-го корпуса НГУ "Азов" в рамках операции "Ад-2" уничтожили объекты, задействованные в хранении и поставках топлива для российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные в течение месяца отслеживали перемещения и места хранения топлива российских подразделений, после чего нанесли удары по выявленным объектам.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вследствие операции было уничтожено 67 топливных цистерн, в которых в общей сложности хранилось 4221 тонна топлива.

В "Азове" подчеркнули, что не наносят удары по гражданским АЗС и мирному населению, при этом инфраструктура российских оккупационных войск остается законной целью для поражения.

Кадры результатов операции "Ад-2" обнародовали бойцы "Азова".

Смотрите также: Более 2,4 тыс. автомобилей и единиц спецтехники рашистов уничтожили бойцы ЦСО "А" СБУ за месяц. ВИДЕО

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После ударов по НПЗ в РФ бензин из регионов перебрасывают в Москву на фоне нового дефицита топлива, — Reuters

Автор: 

уничтожение (10550) Донецкая область (13034) топливо (698) Азов (931) логистика (200) дроны (7959)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 