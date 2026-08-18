4 866 23
Украинский дрон "заглядывает" в кабину российской фуры на трассе в Крым и атакует ее: "#бать бл#дь! Вот он, сука! П#здец ослику!". ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен результат атаки украинского беспилотника на российский грузовик, двигавшийся по трассе сухопутного коридора в направлении оккупированного Крыма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель грузовика выжил и снял момент подлета дрона и повреждения автомобиля.
Удар пришелся непосредственно по кабине транспортного средства, после чего на трассе образовалась пробка. На обнародованных кадрах видно поврежденный грузовик и обстановку на автодороге после попадания.
Внимание! Ненормативная лексика!
Топ комментарии
+8 Артм Воронцов
показать весь комментарий18.08.2026 12:58 Ответить Ссылка
+7 scanncode scanncode
показать весь комментарий18.08.2026 12:56 Ответить Ссылка
+5 Серый Вовк
показать весь комментарий18.08.2026 12:57 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль