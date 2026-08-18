Украинский дрон "заглядывает" в кабину российской фуры на трассе в Крым и атакует ее: "#бать бл#дь! Вот он, сука! П#здец ослику!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен результат атаки украинского беспилотника на российский грузовик, двигавшийся по трассе сухопутного коридора в направлении оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель грузовика выжил и снял момент подлета дрона и повреждения автомобиля.

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Удар пришелся непосредственно по кабине транспортного средства, после чего на трассе образовалась пробка. На обнародованных кадрах видно поврежденный грузовик и обстановку на автодороге после попадания.

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