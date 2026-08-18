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Новости Видео Удары по логистике РФ
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Украинский дрон "заглядывает" в кабину российской фуры на трассе в Крым и атакует ее: "#бать бл#дь! Вот он, сука! П#здец ослику!". ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлен результат атаки украинского беспилотника на российский грузовик, двигавшийся по трассе сухопутного коридора в направлении оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, водитель грузовика выжил и снял момент подлета дрона и повреждения автомобиля.

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Удар пришелся непосредственно по кабине транспортного средства, после чего на трассе образовалась пробка. На обнародованных кадрах видно поврежденный грузовик и обстановку на автодороге после попадания.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также: Две российские фуры с топливом горят на обочине дороги: "Они знали, что #башить, две подряд бл#дь". ВИДЕО

Автор: 

грузы (280) Крым (25236) дроны (7959)
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Топ комментарии
+8
***** шастать..!
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18.08.2026 12:58 Ответить
+7
по акценту - місцеві колаборанти
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18.08.2026 12:56 Ответить
+5
То что писец ослику это хорошо, но лучше бы было чтобы и ослу на ослике писец приснился...
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18.08.2026 12:57 Ответить

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