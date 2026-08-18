Український дрон "заглядає" у кабіну російської фури на трасі до Криму та атакує її: "#бать бл#дь! Вот он сука! П#здец ослику!". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано результат атаки українського безпілотника на російську фуру, що рухалася трасою сухопутного коридору до окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій вантажівки вижив і зняв момент підльоту дрона та пошкодження автомобіля.

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Удар припав безпосередньо по кабіні транспортного засобу, після чого на трасі утворився затор. На оприлюднених кадрах видно пошкоджену вантажівку та обстановку на автошляху після влучання.

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