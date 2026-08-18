3 100 16
Український дрон "заглядає" у кабіну російської фури на трасі до Криму та атакує її: "#бать бл#дь! Вот он сука! П#здец ослику!". ВIДЕО
У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано результат атаки українського безпілотника на російську фуру, що рухалася трасою сухопутного коридору до окупованого Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій вантажівки вижив і зняв момент підльоту дрона та пошкодження автомобіля.
Удар припав безпосередньо по кабіні транспортного засобу, після чого на трасі утворився затор. На оприлюднених кадрах видно пошкоджену вантажівку та обстановку на автошляху після влучання.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+4 scanncode scanncode
показати весь коментар18.08.2026 12:56 Відповісти Посилання
+4 Артм Воронцов
показати весь коментар18.08.2026 12:58 Відповісти Посилання
+1 Серый Вовк
показати весь коментар18.08.2026 12:57 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль