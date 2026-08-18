УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15490 відвідувачів онлайн
Новини Відео Удари по логістиці РФ
3 100 16

Український дрон "заглядає" у кабіну російської фури на трасі до Криму та атакує її: "#бать бл#дь! Вот он сука! П#здец ослику!". ВIДЕО

У мережі з'явився відеозапис, на якому зафіксовано результат атаки українського безпілотника на російську фуру, що рухалася трасою сухопутного коридору до окупованого Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, водій вантажівки вижив і зняв момент підльоту дрона та пошкодження автомобіля.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Удар припав безпосередньо по кабіні транспортного засобу, після чого на трасі утворився затор. На оприлюднених кадрах видно пошкоджену вантажівку та обстановку на автошляху після влучання.

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Дві російські фури з паливом горять на узбіччі дороги: "Они знали что #башить, две подряд бл#дь". ВIДЕО

Автор: 

вантажі (334) Крим (11995) дрони (8666)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
по акценту - місцеві колаборанти
показати весь коментар
18.08.2026 12:56 Відповісти
+4
***** шастать..!
показати весь коментар
18.08.2026 12:58 Відповісти
+1
То что писец ослику это хорошо, но лучше бы было чтобы и ослу на ослике писец приснился...
показати весь коментар
18.08.2026 12:57 Відповісти

Завантаження...

 
 