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Применили силу в отношении таксиста и пассажирки во время оповещения в Кропивницком: ГБР расследует действия полицейских. ВИДЕО

Полицейские из группы оперативного реагирования в Кропивницком, вероятно, безосновательно применили силу в отношении таксиста и его пассажирки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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Подробности

Поводом для начала расследования стало видео, распространенное в социальных сетях.

"На записи видно, как правоохранители силой вытаскивают водителя такси из автомобиля. Также зафиксировано применение силы к его пассажирке и нецензурные высказывания в ее адрес", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют правомерность действий правоохранителей.

В Бюро возбудили уголовное дело по факту возможного необоснованного применения силы правоохранителями.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Что говорят в полиции?

Пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко рассказала, что 12 августа полицейские на блокпосту остановили автомобиль. В ходе проверки выяснилось, что водитель нарушил правила воинского учета, после чего его доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Руководитель областного управления Национальной полиции Андрей Диброва сообщил "Суспильному", что назначил служебное расследование в отношении действий полицейских во время задержания водителя.

"Я инициировал проведение служебного расследования. Такого общения среди полицейских быть не должно. Всех причастных к происшествию привлекут к ответственности. На время проверки этих сотрудников отстранил от исполнения служебных обязанностей", - добавил он.

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Автор: 

Кропивницький (585) Нацполиция (17605) ГБР (3626) Кировоградская область (774) Кропивницкий район (66)
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Топ комментарии
+19
напевно це росія! пиsдять обоє на свинособачому!
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18.08.2026 16:01 Ответить
+14
В мене все більше відчуття, що «буряти» та «вежлівьіе зеленьіе человечки» масово працевлаштовуються в МВС та ТЦК і СП, така собі планова операція «одін нарот».🤔
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18.08.2026 16:09 Ответить
+13
Службова перевірка😁 тут все записано на відео яка службова перевірка, всі поліцейські мають сидіти вже в сізо без права виходу під заставу за неправомірне використання сили...
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18.08.2026 16:11 Ответить

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