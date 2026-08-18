Применили силу в отношении таксиста и пассажирки во время оповещения в Кропивницком: ГБР расследует действия полицейских. ВИДЕО

Полицейские из группы оперативного реагирования в Кропивницком, вероятно, безосновательно применили силу в отношении таксиста и его пассажирки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Поводом для начала расследования стало видео, распространенное в социальных сетях.

"На записи видно, как правоохранители силой вытаскивают водителя такси из автомобиля. Также зафиксировано применение силы к его пассажирке и нецензурные высказывания в ее адрес", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют правомерность действий правоохранителей.

В Бюро возбудили уголовное дело по факту возможного необоснованного применения силы правоохранителями.

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Читайте также: Полицейские в Ивано-Франковске сломали мужчине руку и ногу и доставили в ТЦК: Офис омбудсмена инициировал расследование. ФОТО

Что говорят в полиции?

Пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко рассказала, что 12 августа полицейские на блокпосту остановили автомобиль. В ходе проверки выяснилось, что водитель нарушил правила воинского учета, после чего его доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Руководитель областного управления Национальной полиции Андрей Диброва сообщил "Суспильному", что назначил служебное расследование в отношении действий полицейских во время задержания водителя.

"Я инициировал проведение служебного расследования. Такого общения среди полицейских быть не должно. Всех причастных к происшествию привлекут к ответственности. На время проверки этих сотрудников отстранил от исполнения служебных обязанностей", - добавил он.

Читайте: Сломал мужчине руку во время доставки в ТЦК: полицейскому из Полтавы сообщено о подозрении, - ГБР. ФОТО