Применили силу в отношении таксиста и пассажирки во время оповещения в Кропивницком: ГБР расследует действия полицейских. ВИДЕО
Полицейские из группы оперативного реагирования в Кропивницком, вероятно, безосновательно применили силу в отношении таксиста и его пассажирки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
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Поводом для начала расследования стало видео, распространенное в социальных сетях.
"На записи видно, как правоохранители силой вытаскивают водителя такси из автомобиля. Также зафиксировано применение силы к его пассажирке и нецензурные высказывания в ее адрес", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и проверяют правомерность действий правоохранителей.
В Бюро возбудили уголовное дело по факту возможного необоснованного применения силы правоохранителями.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Что говорят в полиции?
Пресс-секретарь полиции Кировоградской области Оксана Ковтуненко рассказала, что 12 августа полицейские на блокпосту остановили автомобиль. В ходе проверки выяснилось, что водитель нарушил правила воинского учета, после чего его доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.
Руководитель областного управления Национальной полиции Андрей Диброва сообщил "Суспильному", что назначил служебное расследование в отношении действий полицейских во время задержания водителя.
"Я инициировал проведение служебного расследования. Такого общения среди полицейских быть не должно. Всех причастных к происшествию привлекут к ответственности. На время проверки этих сотрудников отстранил от исполнения служебных обязанностей", - добавил он.
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