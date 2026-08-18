Застосували силу щодо таксиста та пасажирки під час оповіщення у Кропивницькому: ДБР розслідує дії поліціянтів. ВIДЕО

Поліцейські у складі групи оповіщення в Кропивницькому, ймовірно, безпідставно застосували силу щодо таксиста та його пасажирки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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Подробиці

Підставою для початку розслідування стало відео, поширене у соціальних мережах.

"На записі видно, як правоохоронці силоміць витягують водія таксі з автомобіля. Також зафіксовано застосування сили до його пасажирки та нецензурні висловлювання на її адресу", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановлюють усі обставини події та перевіряють правомірність дій правоохоронців.

У Бюро розпочали кримінальне провадження за фактом можливого безпідставного застосування сили правоохоронцями.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Що кажуть у поліції?

Речниця поліції Кіровоградської області Оксана Ковтуненко розповіла, що12 серпня поліцейські на блокпості зупинили автомобіль. Під час перевірки з'ясували, що водій порушив правила військового обліку, після чого його доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Керівник обласного управління Національної поліції Андрій Діброва сказав Суспільному, що призначив службове розслідування щодо дій поліцейських під час затримання водія.

"Я ініціював проведення службового розслідування. Такого спілкування не має бути серед поліцейських. Усіх причетних до події притягнуть до відповідальності. На час перевірки цих працівників відсторонив від виконання службових обов'язків", - додав він.

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