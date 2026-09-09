Из Черновцов вылетел самолет и приземлился в Молдове. ВИДЕО
Украинский Ан-32 "Антонов" 8 сентября вылетел из Украины и приземлился в международном аэропорту "Маркулешты" в Молдове.
Об этом пишет издание Newsmaker, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Известно, что он пролетел над Бельцами на высоте около 1 350 метров.
В комментарии для NewsMaker Управление гражданской авиации уточнило, что рейс по маршруту Черновцы — Маркулешты был выполнен со всеми необходимыми разрешениями и согласованиями в соответствии с действующими процедурами.
По данным ведомства, полет был согласован, в частности, через Министерство иностранных дел, а план полета утвержден. В полетной документации было указано: "Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям".
Самолет приземлился в международном аэропорту Маркулешты в 11:35 по местному времени.
Воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации с начала полномасштабного вторжения РФ.
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