Із Чернівців вилетів літак та приземлився у Молдові. ВIДЕО

Український Ан-32 "Антонов" 8 вересня вилетів з України та приземлився в Міжнародному аеропорту "Меркулешти" у Молдові.

Про це пише видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Відомо, що він пролетів над Бельцями на висоті близько 1 350 метрів.

У коментарі для NewsMaker Управління цивільної авіації уточнило, що рейс за маршрутом Чернівці — Меркурієшти було виконано з усіма необхідними дозволами та погодженнями, відповідно до чинних процедур.

За даними відомства, політ було погоджено, зокрема, через Міністерство закордонних справ, а план польоту затверджено. У польотній документації було зазначено: "Державна служба України з надзвичайних ситуацій".

Літак приземлився в Міжнародному аеропорту Меркурієшти об 11:35 за місцевим часом.

Повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації від початку повномасштабного вторгнення РФ.

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