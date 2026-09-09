Із Чернівців вилетів літак та приземлився у Молдові. ВIДЕО
Український Ан-32 "Антонов" 8 вересня вилетів з України та приземлився в Міжнародному аеропорту "Меркулешти" у Молдові.
Про це пише видання Newsmaker, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Відомо, що він пролетів над Бельцями на висоті близько 1 350 метрів.
У коментарі для NewsMaker Управління цивільної авіації уточнило, що рейс за маршрутом Чернівці — Меркурієшти було виконано з усіма необхідними дозволами та погодженнями, відповідно до чинних процедур.
За даними відомства, політ було погоджено, зокрема, через Міністерство закордонних справ, а план польоту затверджено. У польотній документації було зазначено: "Державна служба України з надзвичайних ситуацій".
Літак приземлився в Міжнародному аеропорту Меркурієшти об 11:35 за місцевим часом.
Повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації від початку повномасштабного вторгнення РФ.
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