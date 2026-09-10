Залужный ответил на оскорбления "95 квартала" в адрес его английского языка. ВИДЕО

Бывший главнокомандующий ВСУ и посол в Великобритании Валерий Залужный пошутил над своими критиками, оценивающими его уровень владения английским языком, намекнув на недавний сатирический сюжет студии "Квартал 95".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время своего выступления на Defence & Resilience Tech Scale Up Showcase в Лондоне.

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Текстовое сопровождение видео На видео Валерий Залужный находится в роскошном зале с высокими белыми колоннами, лепниной на потолке и хрустальными люстрами — судя по обстановке, это официальное здание в Лондоне. Рядом с ним стоят мужчина и женщина в темной деловой одежде, у женщины на шее представительная цепочка, указывающая на ее официальный статус (возможно, представительница лондонских городских властей). Все трое позируют для фото на фоне колонн и красной ковровой дорожки с орнаментом.

Шутка Залужного

В своей речи Залужный не только говорил об эволюции технологий, в том числе и в войне РФ против Украины, но и не упустил возможности подколоть своих русскоязычных критиков в Украине.

"Сегодня мы дадим работу сторонникам русского языка в Украине, которые будут оценивать мой английский", — сказал бывший главнокомандующий.

Таким образом посол, похоже, обошел дискуссию вокруг языкового вопроса в Украине и одновременно иронично обратил внимание на своих критиков, которые могут придирчиво оценивать его публичные выступления на английском.

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Сатирический сюжет "95 квартала"

Шутка прозвучала на фоне того, что за несколько дней до этого студия "95 квартал" выпустила пародийный скетч с участием актеров, изображающих Зеленского, Залужного, Порошенко и Кличко.

В сюжете обыгрывается вопрос о возможном участии Залужного в президентских выборах — персонажи обмениваются шутливыми намеками и комичными диалогами о выборах, "командах" и политических амбициях.

В пародийном видеоскетче актер, играющий Зеленского, встречает "Залужного" с шутливым приветствием, отсылая к его англоязычному титулу: "The Iron General Himself". Далее персонажи несколько раз шутят именно на языковую тему — в частности, реплика о жаре "Прям impossible какой-то" сразу переходит в шутку об уровнях владения английским: "B1 — ранил, B2 — потопил".

Фото: Выпуск "95 квартала" о Залужном и Зеленском / Скриншот

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Основная часть сюжета построена на том, что "Зеленский" пытается намеками выяснить у "Залужного", пойдет ли тот на выборы — дарит ему фоторамку с семейным фото, предлагает "чужое" кресло, намекает на популярность в соцопросах. Позже к разговору присоединяются персонажи, изображающие Порошенко и Кличко — последний произносит загадочные поговорки вроде "Сова есть сова" и 9"Тарантул Тарантинов жалил, как говорится", что раздражает других героев.

В конце сюжета "Залужный" подтверждает намерение баллотироваться ("Да или нет? Да иду я, иду"), однако "Зеленский" убеждает его не торопиться с решением, подчеркивая приоритет победы над Россией.

Финальная реплика скетча — шутливый призыв "с английским вперед" — именно на нее, вероятно, и намекнул Залужный в своем выступлении в Лондоне, предложив "сторонникам русского языка" оценить его английский.

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