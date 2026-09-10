Залужний відповів на образи "95 кварталу" щодо його англійської мови. ВIДЕО

Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний пожартував про своїх критиків, які оцінюють його рівень володіння англійською мовою, натякнувши на нещодавній сатиричний сюжет студії "Квартал 95".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час свого виступу на Defence & Resiliense Tech Scale Up Showcase у Лондоні.

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Текстовий супровід відео На відео Валерій Залужний перебуває в розкішній залі з високими білими колонами, ліпниною на стелі та кришталевими люстрами — судячи з обстановки, це офіційна будівля в Лондоні. Поруч із ним стоять чоловік та жінка в темному діловому одязі, жінка має на шиї представницький ланцюг, що вказує на її офіційний статус (можливо, представниця лондонської міської влади). Усі троє позують для фото на тлі колон і червоної килимової доріжки з орнаментом.

Жарт Залужного

У своїй промові Залужний не лише говорив про еволюцію технологій, зокрема й у війні РФ проти України, а й не втратив нагоди підколоти своїх російськомовних критиків в Україні.

"Сьогодні ми підкинемо роботу прихильникам російської мови в Україні, які будуть оцінювати мою англійську", — сказав колишній головком.

Таким чином посол, схоже, обіграв дискусію навколо мовного питання в Україні та водночас іронічно звернув увагу на своїх критиків, які можуть прискіпливо оцінювати його публічні виступи англійською.

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Сатиричний сюжет "95 кварталу"

Жарт пролунав на тлі того, що за кілька днів до цього студія "95 квартал" випустила пародійний скетч за участю акторів, які зображують Зеленського, Залужного, Порошенка та Кличка.

У сюжеті обігрується питання про можливу участь Залужного в президентських виборах — персонажі обмінюються жартівливими натяками та комічними діалогами про вибори, "команди" й політичні амбіції.

У пародійному відеоскетчі актор, що грає Зеленського, зустрічає "Залужного" з жартівливим вітанням, обігруючи його англомовний титул: "The Iron General Himself". Далі персонажі кілька разів жартують саме на мовну тему — зокрема репліка про спеку "Прям impossible якийсь" одразу переходить у жарт про рівні володіння англійською: "B1 – поранив, B2 – потопив".

Фото: Випуск 95 кварталу про Залужного та Зеленського / Скриншот

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Основна частина сюжету побудована на тому, що "Зеленський" намагається натяками з'ясувати в "Залужного", чи піде той на вибори — дарує йому фоторамку із сімейним фото, пропонує "не своє" крісло, натякає на популярність у соцопитуваннях. Пізніше до розмови приєднуються персонажі, що зображують Порошенка та Кличка — останній говорить загадковими приказками на кшталт "Сова є сова" та "Тарантул Тарантінов жалив, як то кажуть", що дратує інших героїв.

Наприкінці сюжету "Залужний" підтверджує намір балотуватися ("Так чи ні? Та йду я, йду"), однак "Зеленський" переконує його не поспішати з рішенням, наголошуючи на пріоритеті перемоги над Росією.

Фінальна репліка скетчу — жартівливий заклик "з англійською вперед" — саме на неї, ймовірно, і натякнув Залужний у своєму виступі в Лондоні, запросивши "прихильників російської мови" оцінювати його англійську.

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