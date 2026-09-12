В Черном и Азовском морях за десять недель уничтожено 285 судов "теневого флота" РФ, - Мадяр

Операция Сил беспилотных систем "МоЛоЧКа" продолжается уже десять недель. За это время было поражено 285 плавательных средств российского "теневого флота" в Азовском и Черном морях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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Он подчеркнул, что Азовское море и Керченский пролив фактически заблокированы для судов "теневого флота". В северной и северо-восточной частях Черного моря судоходство также стало более опасным из-за действий украинских сил.

Сколько плавательных средств было поражено

Согласно приведенной статистике:

июль 2026 года — 206+9 единиц;

август 2026 года — 54 единицы;

1–11 сентября 2026 года — 16 единиц.

Мадяр подчеркивает, что операция "МоЛоЧКа" продолжается.

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