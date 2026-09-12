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В Черном и Азовском морях за десять недель уничтожено 285 судов "теневого флота" РФ, - Мадяр
Операция Сил беспилотных систем "МоЛоЧКа" продолжается уже десять недель. За это время было поражено 285 плавательных средств российского "теневого флота" в Азовском и Черном морях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
Он подчеркнул, что Азовское море и Керченский пролив фактически заблокированы для судов "теневого флота". В северной и северо-восточной частях Черного моря судоходство также стало более опасным из-за действий украинских сил.
Сколько плавательных средств было поражено
Согласно приведенной статистике:
- июль 2026 года — 206+9 единиц;
- август 2026 года — 54 единицы;
- 1–11 сентября 2026 года — 16 единиц.
Мадяр подчеркивает, что операция "МоЛоЧКа" продолжается.
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+8 Валерій Давискиба #609683
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+6 ALEX SUROVV #593022
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+5 Luiza
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