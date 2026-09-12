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В Черном и Азовском морях за десять недель уничтожено 285 судов "теневого флота" РФ, - Мадяр

Операция Сил беспилотных систем "МоЛоЧКа" продолжается уже десять недель. За это время было поражено 285 плавательных средств российского "теневого флота" в Азовском и Черном морях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).

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Он подчеркнул, что Азовское море и Керченский пролив фактически заблокированы для судов "теневого флота". В северной и северо-восточной частях Черного моря судоходство также стало более опасным из-за действий украинских сил.

Сколько плавательных средств было поражено

Согласно приведенной статистике:

  • июль 2026 года — 206+9 единиц;
  • август 2026 года — 54 единицы;
  • 1–11 сентября 2026 года — 16 единиц.

Мадяр подчеркивает, что операция "МоЛоЧКа" продолжается.

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Автор: 

Азовское море (1632) Черноморский флот РФ (1584) Черное море (1600) Бровди Роберт Мадяр (200)
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Топ комментарии
+8
Молодці! Успіхів вам! Нищіть кацапню!
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12.09.2026 11:22 Ответить
+6
Коли нема чого показать нового то розказують про статистику за рік. Скільки за останній тиждень зєльоного пєрємірія було знищено суден?
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12.09.2026 11:34 Ответить
+5
серьозна цифра ...
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12.09.2026 11:18 Ответить

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