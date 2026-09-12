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Новини Відео Тіньовий флот Росії
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У Чорному та Азовському морях за десять тижнів знищено 285 суден "тіньового флоту" РФ, - Мадяр. ВIДЕО

Операція Сил безпілотних систем "МоЛоЧКа" триває вже десять тижнів. За цей час було уражено 285 плавзасобів російського "тіньового флоту" в Азовському та Чорному морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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Він наголосив, що Азовське море та Керченська протока фактично заблоковані для суден "тіньового флоту". У північній та північно-східній частинах Чорного моря судноплавство також стало небезпечнішим через дії українських сил.

Скільки плавзасобів було уражено

За наведеною статистикою:

  • липень 2026 року — 206+9 одиниць;
  • серпень 2026 року — 54 одиниці;
  • 1–11 вересня 2026 року — 16 одиниць.

Мадяр наголошує, що операція "МоЛоЧКа" триває.

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Автор: 

Азовське море (1560) Чорноморський флот рф (646) Чорне море (1648) Бровді Роберт Мадяр (201)
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Топ коментарі
+8
Молодці! Успіхів вам! Нищіть кацапню!
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12.09.2026 11:22 Відповісти
+7
Коли нема чого показать нового то розказують про статистику за рік. Скільки за останній тиждень зєльоного пєрємірія було знищено суден?
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12.09.2026 11:34 Відповісти
+5
серьозна цифра ...
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12.09.2026 11:18 Відповісти

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