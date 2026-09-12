У Чорному та Азовському морях за десять тижнів знищено 285 суден "тіньового флоту" РФ, - Мадяр. ВIДЕО

Операція Сил безпілотних систем "МоЛоЧКа" триває вже десять тижнів. За цей час було уражено 285 плавзасобів російського "тіньового флоту" в Азовському та Чорному морях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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Він наголосив, що Азовське море та Керченська протока фактично заблоковані для суден "тіньового флоту". У північній та північно-східній частинах Чорного моря судноплавство також стало небезпечнішим через дії українських сил.

Скільки плавзасобів було уражено

За наведеною статистикою:

липень 2026 року — 206+9 одиниць;

серпень 2026 року — 54 одиниці;

1–11 вересня 2026 року — 16 одиниць.

Мадяр наголошує, що операція "МоЛоЧКа" триває.

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