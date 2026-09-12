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У Чорному та Азовському морях за десять тижнів знищено 285 суден "тіньового флоту" РФ, - Мадяр. ВIДЕО
Операція Сил безпілотних систем "МоЛоЧКа" триває вже десять тижнів. За цей час було уражено 285 плавзасобів російського "тіньового флоту" в Азовському та Чорному морях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).
Він наголосив, що Азовське море та Керченська протока фактично заблоковані для суден "тіньового флоту". У північній та північно-східній частинах Чорного моря судноплавство також стало небезпечнішим через дії українських сил.
Скільки плавзасобів було уражено
За наведеною статистикою:
- липень 2026 року — 206+9 одиниць;
- серпень 2026 року — 54 одиниці;
- 1–11 вересня 2026 року — 16 одиниць.
Мадяр наголошує, що операція "МоЛоЧКа" триває.
Топ коментарі
+8 Валерій Давискиба #609683
показати весь коментар12.09.2026 11:22 Відповісти Посилання
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар12.09.2026 11:34 Відповісти Посилання
+5 Luiza
показати весь коментар12.09.2026 11:18 Відповісти Посилання
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