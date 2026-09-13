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В Славянске-на-Кубани после атаки горит НПЗ. ВИДЕО

В Славянске-на-Кубани Краснодарского края России после ночной атаки горит НПЗ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на OSINT-анализ ASTRA.

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Первые подробности

На видео, которые распространяются в сети, можно увидеть зарево, поднимающееся над НПЗ. Официально о поражении НПЗ не сообщалось.

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Последний раз НПЗ в Славянске атаковали в июне, тогда там также произошел пожар.

Более подробной информации о нападении на российский НПЗ на данный момент нет.

НПЗ Слов'янськ-на-Кубані
НПЗ Слов'янськ-на-Кубані
НПЗ Слов'янськ-на-Кубані

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НПЗ (691) Удары по РФ (1254) Краснодарский край РФ (128)
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