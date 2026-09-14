Сапер-оккупант работает с взрывоопасным предметом в кустах и исчезает в облаке огня и дыма

В сети появилась видеозапись, на которой сапер-оккупант подорвался при попытке обезвредить взрывоопасный предмет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписьуспешной процедуры самоликвидации захватчика опубликовал его пособник, снимавший "разминирование" с безопасного расстояния.

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На записи видно, что россиянин суетится в кустах, выполняя какие-то манипуляции и переругиваясь с автором видео. Через мгновение раздается взрыв, и сапер исчезает в облаке огня и дыма.

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Внимание! Ненормативная лексика!

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