Сапер-окупант працює із вибухонебезпечним предметом у кущах та зникає у хмарі вогню та диму. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому сапер-окупант підірвався під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної процедури самоліквідації загарбника опублікував його поплічник, який фільмував "розмінування" із безпечної відстані.
На записі видно, що росіянин товчеться у кущах, виконуючи якісь маніпуляції та перемляючись із автором відео. За мить лунає вибух і сапер зникає у хмарі вогню та диму.
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