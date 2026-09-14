Сапер-окупант працює із вибухонебезпечним предметом у кущах та зникає у хмарі вогню та диму. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому сапер-окупант підірвався під час спроби знешкодити вибухонебезпечний предмет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної процедури самоліквідації загарбника опублікував його поплічник, який фільмував "розмінування" із безпечної відстані.

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На записі видно, що росіянин товчеться у кущах, виконуючи якісь маніпуляції та перемляючись із автором відео. За мить лунає вибух і сапер зникає у хмарі вогню та диму.

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