Украина и Словения работают над подготовкой Drone Deal: Зеленский встретился с делегацией
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский встретился с правительственной делегацией Словении, прибывшей в Киев.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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В столицу Украины делегация прибыла с представителями ведущих компаний.
"Встретился с министром иностранных и европейских дел Тоне Кайзером вместе с министром обороны Валентином Хайдиняком. Наши страны работают над подготовкой Drone Deal, и мы обсудили первые результаты и совместные оборонные проекты, которые можем реализовать", — говорится в сообщении.
Также обсуждался вопрос будущего Украины в объединенной Европе.
"О безопасности в нашем регионе и постоянных российских атаках. Поблагодарил за вклад Словении в PURL в размере 50 миллионов долларов и за всю поддержку. И мы очень благодарны за такое уважение ко всем нашим людям и к нашим воинам, которые отдали свою жизнь, защищая Украину и всю Европу. Сегодня мы вместе почтили их память минутой молчания…", — добавил глава государства.
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