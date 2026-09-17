Україна та Словенія працюють над підготовкою Drone Deal: Зеленський зустрівся з делегацією. ВIДЕО

Індустрія дронів

Президент Володимир Зеленский зустрівся з урядовою делегацією Словенії, яка прибула до Києва.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

До столиці України делегація прибула із представниками провідних компаній.

"Зустрівся з міністром закордонних та європейських справ Тоне Кайзером разом із міністром оборони Валентином Хайдіняком. Наші країни працюють над підготовкою Drone Deal, і ми обговорили перші результати та спільні оборонні проєкти, які можемо реалізувати", - йдеться в повідомленні.

Дивіться: Уражено Ярославський НПЗ, а на військовому аеродромі Ростова - літаки та гелікоптери, - Зеленський. ВIДЕО

Також обговорювалося питання майбутнього України в об’єднаній Європі.

"Про безпеку в нашому регіоні та постійні російські атаки. Подякував за внесок Словенії в PURL на 50 мільйонів доларів та всю підтримку. І ми дуже вдячні за таку повагу до всіх наших людей і до наших воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну та всю Європу. Сьогодні ми разом ушанували їхню пам’ять хвилиною мовчання…", - додав глава держави.

Читайте: Президентку Словенії Пірц Мусар підозрюють у зв’язках із розвідкою РФ: вона все заперечує