Справу про "плівки Єрмака" перекваліфікували зі "зловживання владою" в "шахрайство", - адвокати Лероса
Саме через цю перекваліфікацію розслідування справи передали з НАБУ в Національну поліцію. Рішення про перекваліфікацію прийняла Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси депутата "СН" Гео Лероса, інформує Цензор.НЕТ. Рішення про перекваліфікацію і зміну підслідності було прийнято 17 квітня, але юристам про нього стало відомо тільки сьогодні.
"Раніше існувало кримінальне провадження, яке було зареєстровано САПом на підставі заяви народного депутата Гео Лероса, яке кваліфікувалось за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). Суть зловживання впливом в тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення", — пояснили в компанії.
Шахрайство не є корупційним злочином. А отже, справу не може розслідувати Національне антикорупційне бюро, додали юристи.
Раніше про передачу справи про "плівки Єрмака" з НАБУ в Нацполіцію повідомив депутат СН Гео Лерос. Він, крім цього, стверджує, що Денис Єрмак тепер проходить у справі як потерпілий.
Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
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Ирония судьбы или украинские реалии.
Зеленский отмазывает Ермака по причине того, что Ермак его соучастник.
Кроме того, Зеленский это злобный и ограниченный мудак, поэтому слушать советы он не будет: он считает что сам может кому угодно давать советы.
Кроме того, это слизняк, постоянно впадающий в панику, теряющий самообладание и способность принимать самостоятельные решения и тогда начинают работать Ермаки, Сивохи и прочая камарилья.
Победа, достигнутая на кончике лживого языка, почти без применения грубой силы.
Несколько красочных цитат:
Им (России) совсем не нужен Президент США Трамп для блокирования новых антикремлевских санкций. Для этого у них есть гораздо более эффективный инструмент - Президент Украины.
Вся гениальность кремлевской спецоперации "Зермак" заключается в том, что все стадии капитуляции Украины проводятся и будут проводиться не угрюмым гауляйтером Украины Медведчуком, а всенародно избранным обаятельным президентом-затейником и его продюсером.
О каких санкциях может идти речь?! Не может же Запад быть более проукраинским, чем само украинское руководство».
Процесс капитуляции Украины, действительно, происходит буквально на наших глазах в режиме реального времени. Мы все зрители уже нескольких сезонов этого сериала:
📌 Захват телевидения и нейролингвистическое внушение украинскому обществу нарратива агрессора: государственный переворот, внутренний конфликт, кровавая партия войны. Навязывание украинцам комплекса вины: надо просто перестать стрелять.
📌 Легализация в украинском правовом и политическом поле российского военно-террористического плацдарма ОРДЛО. Некий террорист Родион откровенно диктует Украине свои требования: "Если вы не согласитесь на Консультативный Совет, то никогда не дождетесь от нас прекращения огня".
📌 "Разведение сторон", плавно перерастающее под руководством нового министра обороны в уход ВСУ с линии соприкосновения сторон, открывающий раковой опухоли ОРДЛО, (а с ней и братским вирусологам) путь вглубь страны.
📌Захват прокурорской и судебной систем, тотальная зачистка (аресты) патриотических лидеров и активистов.
Вы спросите - как же 73% украинцев могли проголосовать за ЭТО? А я Вас спрошу, как же лучшие умы российской оппозиции, мои бывшие друзья, могли в ночь победы Зеленского на выборах ровно год назад восторженно приветствовать "новую зарю, встающую над всем постсоветским пространством".
"Зеленский" - это единственная реальная победа, одержанная Москвой в ходе развязанной ею в 2014 году 4-й мировой войны. Крым, Новороссия, Лугандония - это все были поражения. Им всегда нужна была вся Украина.
В вековой истории ЧК-НКВД-ГПУ-КГБ-ФСБ "Зермак" - одна из самых блестящих операций этой бессмертной организации.
Единственное, что может предотвратить крах украинской государственности, - это нарастающий экзистенциальный кризис самой чекистской Орды. Такая вот братская гонка на лафетах - 2020.
От себя добавлю: краха государственной системы Украины не будет - при наличии достаточного триггера 15% украинских пассионариев его в очередной раз не допустят. Но как заколебало на три шага вперёд делать 2,99 назад...
https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/photos/a.1013148868711366/4621082861251264/?type=3&eid=ARCaBsNdbtSs2OKF5v5v7bO1JZf4eXmTN8aBfM5CVhuisN3bYSXIQ-7M4T_TXguag_lzGcSRgeYRKgWT&__xts__%5B0%5D=68.ARAnzltNQOvi4Zj9YA38c5NBfKdjbf-***************************************************************************************************-Xd90y2uYnB2ycXxKMKTVmgkoMu_QiGH6ZBqTQX1ZlRHXHciXTdkVLIqQXSEBsUVK3wF0WoEyNckz2OnR1Ds3qqWEjjXYhMyo8AjZ3-**********************************************************************************************************************************************&__tn__=EHH-R
В стиле мексиканских наркокартелей.
[Дата] 22 апреля 2020 г.
Андрей Ставницер срочно прибыл к Президенту для улаживания своих проблем
Андрей Ставницер срочно прибыл к Президенту для улаживания своих проблем
Известный одесский бизнесмен и совладелец крупнейшего частного порта «ТИС» который в последнее время фигурирует в разного рода скандалах Андрей Ставницер, сегодня утром срочно прибыл в Офис Президента.
Об этом пишет Полиграф.
Наш журналист заметил его в момент выхода из своих автомобилей. Ставницер приехал на Банковую на своем Mercedes-Benz c дипломатическими номерами «DP 324 011». Вместе с Андреем Ставницером в здание ОП зашел его телохранитель, который нес 2 черные сумки. Что было в этих сумках остается только догадываться.
Mercedes Андрея Ставницера
Напомним, Андрею Ставницеру доверили куррировать Одесскую область во время пандемии коронавируса. Так же, фонд Ставницера - «Корпорация Монстров» собирал пожертвования от представителей бизнеса, которые позже они тратили на разные нужды в связи с эпидемией, совместно с Офисом Президента.
Из-за того, что Ставницер куррирует Одесскую область, ему удалось поссорится со многими представителями провластной элиты, в частности с губернатором Максимом Куцым. Ставницер сильно критиковал Куцего за бездействие и саботаж в подготовке к борьбе с вирусом. В интервью «Украинской Правде» Ставницер заявил , что Куцый для него «человек совершенно точно нерукопожатный», работать с ним он, (Ставницер), не может и не будет, и попытается донести свою позицию до всех, с кем в дальнейшем будет сталкиваться Куцый в своей карьере. Сам Куцый публично не комментирует высказываний Ставницера, а непублично говорит, что конфликт якобы связан с политическими амбициями бизнесмена, который метит в кресло мэра Одессы.
И вот, буквально 2 дня назад, одесский телеграм канал «Мориарти» сообщил, что у Ставницера начались большие проблемы, в его порту проводят обыски сотрудники НАБУ.
Скрин Телеграм-канала «Мориарти»
Так же, в расследовании Бигус.Инфо, на которых был запечатлен брат Андрея Ермака - Денис, несколько раз упоминалась компания ТИС и планируемый на нее «наезд» со стороны чиновников и силовиков. Более того, обиженный губернатор Максим Куцый так же является человеком Андрея Ермака (главы Офиса Президента).
Как стало известно, после всех этих событий, 17 апреля фонд Ставницера «Корпорация Монстров» заявил о полном выходе из проекта Офиса президента по борьбе с COVID-19.
Череда этих скандалов может означать лишь то, что над "ТИС"-ом и Ставницером сгущаются тучи, и сегодняшний его визит на Банковую означает, что Ставницер ищет протекции у Зеленского от его (президентского) окружения, в том числе от главы офиса Ярмака и его вертикали чиновников и правоохранителей.
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.io/articles/150498-andrej_stavnitser_srochno_pribyl_k_prezidentu_dlja_ulazhivanija_svoih_problem
Висновки робить самі
Это капец!!!!
Но в данном случае надо признать, что квалификация "мошенничество" корректнее, чем злоупотребление влиянием. Когда берущий деньги и обещающий должность человек оказывается не имеющим для этого достаточных полномочий, то это именно мошенничество.
А то, кому выгодно или невыгодно получить такую подследственность дела, это уже частности. Хоть и политически важные, но детали.
Надо понимать одно - неправильная квалификация дела оставит дело в НАБУ и доведёт его (возможно) до суда, но суд будкт вынужден оправдать подсудимого (если статья не та). А правильная квалификация означает, что может полиция и будет волынить дело сегодня, но завтра расклад изменится, дело активизируется и суд (если до него дойдёт) сможет вынести обвинительный приговор.
в чому шахрайство?
чето не припомню я аналогий,чтобы такие ребята сами где-нибудь уходили..
1. Вначале выводят из-под удара друга детства Зеленского Андрея, типа, там брат чего-то начудил, Андрюха ни при чем.
2. Когда шум поутихнет, сольют и дело Дениса, типа, то всё были розыгрыши на первое апреля.
А коррупция в окружении Зеленского цветёт и пахнет так, что Янукович нервно курит в сторонке.