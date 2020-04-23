Справу про "плівки Єрмака" перекваліфікували зі "зловживання владою" в "шахрайство", - адвокати Лероса

Саме через цю перекваліфікацію розслідування справи передали з НАБУ в Національну поліцію. Рішення про перекваліфікацію прийняла Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Фейсбуці юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси депутата "СН" Гео Лероса, інформує Цензор.НЕТ. Рішення про перекваліфікацію і зміну підслідності було прийнято 17 квітня, але юристам про нього стало відомо тільки сьогодні.

"Раніше існувало кримінальне провадження, яке було зареєстровано САПом на підставі заяви народного депутата Гео Лероса, яке кваліфікувалось за ч. 2 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). Суть зловживання впливом в тому, що особі дають гроші за те, що вона вплине на прийняття рішень кимось іншим. А суть шахрайства в тому, що особа, зловживаючи довірою, виманює гроші, просто для власного збагачення", — пояснили в компанії.

Шахрайство не є корупційним злочином. А отже, справу не може розслідувати Національне антикорупційне бюро, додали юристи.

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Раніше про передачу справи про "плівки Єрмака" з НАБУ в Нацполіцію повідомив депутат СН Гео Лерос. Він, крім цього, стверджує, що Денис Єрмак тепер проходить у справі як потерпілий.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".