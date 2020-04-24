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Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА, - указ

Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ відповідний указ №155/2020 він підписав 24 квітня.

Іншим указом №154/2020 звільнив Федоріва від тимчасового виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Віталій Федорів народився в 1977 році в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області.

У 2000 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Економіка підприємства", (інженер-економіст), в 2004 році - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Державна служба" (магістр державної служби). З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 був заступником голови, а з лютого 2020 року - тимчасово виконував обов'язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24339) призначення (2300) ОДА (1631) наказ (445) Івано-Франківська область (957)


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Топ коментарі
+5
Забирай його собі.
Та обох забирай.
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24.04.2020 15:23 Відповісти
+4
Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА, - указ - Цензор.НЕТ 6791
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24.04.2020 15:22 Відповісти
+2
І тому грузини в Польщі на ;Самсунгу; за 300 ішачать на конвеєрі.
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24.04.2020 15:42 Відповісти
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Посла Грузии отозвали из Украины из-за Саакашвили.

https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://pluso.ru/

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины, сообщило 24 апреля агентство https://www.unian.net/politics/saakashvili-posla-gruzii-otozvali-iz-ukrainy-iz-za-saakashvili-istochnik-novosti-ukrainy-10971521.html УНИАН со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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24.04.2020 15:14 Відповісти
А бульбашникам какое дело?
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24.04.2020 15:57 Відповісти
В каком смысле?
А в том, что Украинцы нам братья, а тебе кацу нех спрашивать, если вата)))
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24.04.2020 16:07 Відповісти
А если *братья*, зачем ты украинцев кацапами обзываешь. кацапы тоже про мышей визжали.
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24.04.2020 16:10 Відповісти
Ты принял уже в мозги что то, если они остались, где ЯЯЯЯЯ, назвал украинцев кацапами?
Тебе мерещятся кацы, потому что ты, *****)))
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24.04.2020 16:21 Відповісти
перебрал или с детства заика?
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24.04.2020 16:23 Відповісти
Будь в Италии, и гордись, пока не выгнали с Мордора.
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24.04.2020 16:26 Відповісти
Да ты точно под газом. Италия у тебя -*мордор*. Тогда ты псих. пц.
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24.04.2020 16:28 Відповісти
Чей Крым? И ответ короткий...
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24.04.2020 16:29 Відповісти
Украинский.
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24.04.2020 16:36 Відповісти
Тогда ОК)))
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24.04.2020 16:39 Відповісти
Очень плохо(((
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24.04.2020 15:15 Відповісти
Клоун говно, но одно его решение по Мехеилу- правильное)))
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24.04.2020 15:19 Відповісти
Забирай його собі.
Та обох забирай.
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24.04.2020 15:23 Відповісти
Михо забрал бы, но клоуна не надо, даже и ***** мордоровского, т.к. они идентичные.
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24.04.2020 15:27 Відповісти
Хочеш мінімалку і середню зарплатню як в Грузії?
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24.04.2020 15:29 Відповісти
420$ в Грузии средняя, а в РБ 220$, вот и сравни, а что лукадрищи пишут, это они получают в1000 раз больше, вот она правда.
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24.04.2020 15:36 Відповісти
І тому грузини в Польщі на ;Самсунгу; за 300 ішачать на конвеєрі.
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24.04.2020 15:42 Відповісти
Белорусов в Польше работают сотни тысяч, я бы поехал, но давно на пенсии, такие там не в тренде.
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24.04.2020 15:59 Відповісти
Сколько колоду не тасуй,все равно получишь.....й,Зеля верни Гончарука и Рябошапку,хоть Поржем...
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24.04.2020 15:22 Відповісти
Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА, - указ - Цензор.НЕТ 6791
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24.04.2020 15:22 Відповісти
Правильно сделали..Кокаиновый хмырь Грузии не нужен...
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24.04.2020 15:23 Відповісти
 
 