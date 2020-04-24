Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив Віталія Федоріва головою Івано-Франківської ОДА.

Як інформує Цензор.НЕТ відповідний указ №155/2020 він підписав 24 квітня.

Іншим указом №154/2020 звільнив Федоріва від тимчасового виконання обов'язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Віталій Федорів народився в 1977 році в селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області.

У 2000 році закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Економіка підприємства", (інженер-економіст), в 2004 році - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю "Державна служба" (магістр державної служби). З 2001 року працював у структурах Івано-Франківської обласної державної адміністрації, а також заступником начальника Державної фінансової інспекції в Івано-Франківській області. З листопада 2018 був заступником голови, а з лютого 2020 року - тимчасово виконував обов'язки голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

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