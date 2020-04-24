Зеленский назначил Федорива главой Ивано-Франковской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталий Федорива главой Ивано-Франковской ОГА.

Как информирует Цензор.НЕТ соответствующий указ №155/2020 он подписал 24 апреля.

Другим указом №154/2020 освободил Федорива от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия", (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы ). С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 был заместителем председателя, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До сих пор нет министров науки и образования, энергетики и экологии, а тут вдруг появляется новая должность, - "Голос" о возможном назначении Саакашвили вице-премьером