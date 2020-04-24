Зеленский назначил Федорива главой Ивано-Франковской ОГА, - указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталий Федорива главой Ивано-Франковской ОГА.
Как информирует Цензор.НЕТ соответствующий указ №155/2020 он подписал 24 апреля.
Другим указом №154/2020 освободил Федорива от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.
В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия", (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы ). С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 был заместителем председателя, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.
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Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины, сообщило 24 апреля агентство https://www.unian.net/politics/saakashvili-posla-gruzii-otozvali-iz-ukrainy-iz-za-saakashvili-istochnik-novosti-ukrainy-10971521.html УНИАН со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
А в том, что Украинцы нам братья, а тебе кацу нех спрашивать, если вата)))
Тебе мерещятся кацы, потому что ты, *****)))
Та обох забирай.