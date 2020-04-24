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Зеленский назначил Федорива главой Ивано-Франковской ОГА, - указ

Зеленский назначил Федорива главой Ивано-Франковской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталий Федорива главой Ивано-Франковской ОГА.

Как информирует Цензор.НЕТ соответствующий указ №155/2020 он подписал 24 апреля.

Другим указом №154/2020 освободил Федорива от временного исполнения обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия", (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы ). С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области. С ноября 2018 был заместителем председателя, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До сих пор нет министров науки и образования, энергетики и экологии, а тут вдруг появляется новая должность, - "Голос" о возможном назначении Саакашвили вице-премьером

Автор: 

Зеленский Владимир (20854) назначение (2182) ОГА (2394) указ (528) Ивано-Франковская область (927)


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Топ комментарии
+5
Забирай його собі.
Та обох забирай.
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24.04.2020 15:23 Ответить
+4
Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА, - указ - Цензор.НЕТ 6791
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24.04.2020 15:22 Ответить
+2
І тому грузини в Польщі на ;Самсунгу; за 300 ішачать на конвеєрі.
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24.04.2020 15:42 Ответить
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Посла Грузии отозвали из Украины из-за Саакашвили.

https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://charter97.link/ru/news/2020/4/24/374165/ https://pluso.ru/

Министерство иностранных дел Грузии отозвало своего посла Теймураза Шарашенидзе из Украины, сообщило 24 апреля агентство https://www.unian.net/politics/saakashvili-posla-gruzii-otozvali-iz-ukrainy-iz-za-saakashvili-istochnik-novosti-ukrainy-10971521.html УНИАН со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
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24.04.2020 15:14 Ответить
А бульбашникам какое дело?
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24.04.2020 15:57 Ответить
В каком смысле?
А в том, что Украинцы нам братья, а тебе кацу нех спрашивать, если вата)))
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24.04.2020 16:07 Ответить
А если *братья*, зачем ты украинцев кацапами обзываешь. кацапы тоже про мышей визжали.
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24.04.2020 16:10 Ответить
Ты принял уже в мозги что то, если они остались, где ЯЯЯЯЯ, назвал украинцев кацапами?
Тебе мерещятся кацы, потому что ты, *****)))
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24.04.2020 16:21 Ответить
перебрал или с детства заика?
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24.04.2020 16:23 Ответить
Будь в Италии, и гордись, пока не выгнали с Мордора.
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24.04.2020 16:26 Ответить
Да ты точно под газом. Италия у тебя -*мордор*. Тогда ты псих. пц.
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24.04.2020 16:28 Ответить
Чей Крым? И ответ короткий...
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24.04.2020 16:29 Ответить
Украинский.
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24.04.2020 16:36 Ответить
Тогда ОК)))
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24.04.2020 16:39 Ответить
Очень плохо(((
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24.04.2020 15:15 Ответить
Клоун говно, но одно его решение по Мехеилу- правильное)))
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24.04.2020 15:19 Ответить
Забирай його собі.
Та обох забирай.
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24.04.2020 15:23 Ответить
Михо забрал бы, но клоуна не надо, даже и ***** мордоровского, т.к. они идентичные.
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24.04.2020 15:27 Ответить
Хочеш мінімалку і середню зарплатню як в Грузії?
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24.04.2020 15:29 Ответить
420$ в Грузии средняя, а в РБ 220$, вот и сравни, а что лукадрищи пишут, это они получают в1000 раз больше, вот она правда.
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24.04.2020 15:36 Ответить
І тому грузини в Польщі на ;Самсунгу; за 300 ішачать на конвеєрі.
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24.04.2020 15:42 Ответить
Белорусов в Польше работают сотни тысяч, я бы поехал, но давно на пенсии, такие там не в тренде.
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24.04.2020 15:59 Ответить
Сколько колоду не тасуй,все равно получишь.....й,Зеля верни Гончарука и Рябошапку,хоть Поржем...
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24.04.2020 15:22 Ответить
Зеленський призначив Федоріва головою Івано-Франківської ОДА, - указ - Цензор.НЕТ 6791
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24.04.2020 15:22 Ответить
Правильно сделали..Кокаиновый хмырь Грузии не нужен...
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24.04.2020 15:23 Ответить
 
 