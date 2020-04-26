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Новини Коронавірус і карантин
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У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священники

У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священники

У Лаврі 150-200 хворих, крім священників це монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії. Три людини померли.

Про це глава інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополит Климент розповів російському виданню РБК, інформує Цензор.НЕТ.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку. Настоятель Лаври, митрополит Павло, видужав. Померли від коронавірусу троє осіб, додав він.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра з 13 квітня закрита на карантин.

Росія хоче доставити в лавру "гуманітарну допомогу" - 2 тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Народний депутат "Європейської солідарності" Ірина Фріз назвала цю пропозицію допомоги спецоперацією Кремля "вовк в овечій шкурі".

карантин (18172) Лавра (294) УПЦ МП (1213) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+76
Кацапердонів вигнати...Лавру повернути Україні!!! Попердньо продизиніфікувавши
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26.04.2020 17:32 Відповісти
+68
Нельзя, там народ рашенский исцеляется

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники - Цензор.НЕТ 442
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26.04.2020 17:48 Відповісти
+67
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники - Цензор.НЕТ 3640
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26.04.2020 17:36 Відповісти
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Так ти не відповів на мої запитання, до чого тут Петя і 5 років???? І що зробила твоя Зелена влада в цьому напрямку?
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26.04.2020 23:37 Відповісти
Так це 2009 рік!!! Ще все Україна, нема війни, ми " молодші" брати росіян, так насамперед вчать у школі. Це було колись,аж 11 років тому! Це твій факт?????
" Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я - е..нутый"(с)
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26.04.2020 23:50 Відповісти
Він вже пішов, коли привіз до України Томос і відродив Українську Православну Церкву із Центром в Києві, далі, вони прийняли Закон з гідно з яким УПЦ МП мала змінити свою назву, на Філію РПЦ, чи якось так. Потім змінилась Влада, прийшов наш Зелений друг, що там з виконанням цього Закону????? Він же " Харант Констітуції, а згідно її норм в Україні не може бути двух Українських Православних Церков! То шо там зробили Клоуни з 95 кварталу в цьому питанні? При Петі держава подала іск до суду! А що при Торчкові????
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26.04.2020 23:57 Відповісти
Зебіл закидає що Петя на розібрався з лаврою!!! ауєть. З яких пір зелене стадо почали цікавити питання ідеології і релігії?))) Твоя справа зараз виживати і дивитися сватів, зелене))
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27.04.2020 17:44 Відповісти
Прикиньне сколько они заразили людей.
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26.04.2020 21:27 Відповісти
Так почти все на поправку, включая одиозного митрополита. Поэтому что они скажут, легко предугадать
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26.04.2020 21:58 Відповісти
Божья кара за гомосексуализм накрыла эпицентр без промаха.
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26.04.2020 22:40 Відповісти
"Паша мерседес" виноват в смерти 3 священнослужителей лавры. Мы не знаем сколько прихожан в лавре заболели и сколько умерли.
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26.04.2020 23:02 Відповісти
Вибачте, прочитала" военнослужащих".
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27.04.2020 15:13 Відповісти
середньовіччя .
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27.04.2020 00:39 Відповісти
грешники там собрались?
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27.04.2020 01:01 Відповісти
Фулхаус!
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27.04.2020 04:30 Відповісти
Вот почему этих сук православных, которые не платят ни налогов ни есв, никак не вносят лепту в поддержание здравоохранения в стране, государство, т.е. налогоплптельщики, должно госпитализировать, лечить и оказывть медицинские услуги? У этой братии нет ни ФИО, ни идентификационноо кода, по кот ожно отследить сколько они платят государству. Выслать нахер в московию на лечение или в крайнем случае, если уж оказывать медицинские услуги, то по спецтарифам по расценкам западных клиник когда нет страховки.
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27.04.2020 07:57 Відповісти
Гомосеки проклятые
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27.04.2020 09:13 Відповісти
Ну так вони самі казали, що короновірус, то покарання за підерастію.
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27.04.2020 11:23 Відповісти
Боженька в гуморі... це треба так прикольнутись над сектою самосвятів.
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27.04.2020 11:23 Відповісти
Так им теперь за такие подвиги гумконвой медали везет.
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27.04.2020 11:39 Відповісти
Нужно вывести этот российский ЧФ с Севастоп....ой не так нужно выселить с Лавры российских ФСБшников со статусом духовных лиц в Московию.
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27.04.2020 12:20 Відповісти
Причистились ФСБ-шные сатанисты)))))
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27.04.2020 12:38 Відповісти
Государство обязано закрыть лавру - рассадника инфекции - как минимум на 1 год. На карантин. Обитателей не выпускать в город. Завезти им туда несколько десятков гробов и передвижной крематорий. И пусть живут в изоляции. Надо законодательно разрешить забивать камнями всех шастающих по городу пропутинских гундяеских сектантов - сатанистов...
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27.04.2020 13:14 Відповісти
Божанька пакарала. Адпраўце іх усіх на лячэнне у Крэмль.
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27.04.2020 13:55 Відповісти
Гомікі, мля... Геть з України ********** секти РПЦ-ФСБ
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27.04.2020 14:22 Відповісти
Руководство знало о заражении, но приглашали верующих, нарушили правила карантина, что привело к смертям. Это уголовное преступление
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27.04.2020 14:28 Відповісти
Фігня. Якщо б видохли всі тоді булоло б норм. там немає людей. там все мокшанська нечисть яка при нагоді дістане зброю і буде стріляти нашим солдатам у спини.
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27.04.2020 17:46 Відповісти
У меня какие-то смешанные чувства. Я бы сказал перемещанные... Что выпить за их успокоение?
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27.04.2020 18:52 Відповісти
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