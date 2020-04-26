У Києво-Печерській лаврі коронавірусом заразилися всі священники

У Лаврі 150-200 хворих, крім священників це монахи, викладачі та студенти Київської духовної академії. Три людини померли.

Про це глава інформаційно-просвітницького управління УПЦ МП митрополит Климент розповів російському виданню РБК, інформує Цензор.НЕТ.

За словами митрополита Климента, зараз вже більшість кліриків йдуть на поправку. Настоятель Лаври, митрополит Павло, видужав. Померли від коронавірусу троє осіб, додав він.

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра з 13 квітня закрита на карантин.

Росія хоче доставити в лавру "гуманітарну допомогу" - 2 тонни ліків, дезінфікуючих засобів, масок, рукавичок та інших засобів для боротьби з коронавірусом.

Народний депутат "Європейської солідарності" Ірина Фріз назвала цю пропозицію допомоги спецоперацією Кремля "вовк в овечій шкурі".