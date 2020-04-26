В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Лавре 150–200 заболевших, помимо священников это монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии. Три человека умерли.

Об этом глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент рассказал российскому изданию РБК, информирует Цензор.НЕТ.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Настоятель лавры, митрополит Павел, выздоровел. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.

Напомним, Киево-Печерская лавра с 13 апреля закрыта на карантин.

Россия хочет доставить в лавру "гуманитарную помощь" — 2 тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

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Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Фриз назвала это предложение помощи спецоперацией Кремля "волк в овечьей шкуре".