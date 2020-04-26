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Новости Коронавирус и карантин
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В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники

В Лавре 150–200 заболевших, помимо священников это монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии. Три человека умерли.

Об этом глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент рассказал российскому изданию РБК, информирует Цензор.НЕТ.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. Настоятель лавры, митрополит Павел, выздоровел. Скончались от коронавируса трое человек, добавил он.

Напомним, Киево-Печерская лавра с 13 апреля закрыта на карантин.

Россия хочет доставить в лавру "гуманитарную помощь" — 2 тонны лекарств, дезинфицирующих средств, масок, перчаток и других средств для борьбы с коронавирусом.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия хочет доставить в Киево-Печерскую лавру гуманитарную помощь

Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Фриз назвала это предложение помощи спецоперацией Кремля "волк в овечьей шкуре".

Автор: 

карантин (16729) Лавра (421) УПЦ МП (1566) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+76
Кацапердонів вигнати...Лавру повернути Україні!!! Попердньо продизиніфікувавши
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26.04.2020 17:32 Ответить
+68
Нельзя, там народ рашенский исцеляется

В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники - Цензор.НЕТ 442
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26.04.2020 17:48 Ответить
+67
В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все священники - Цензор.НЕТ 3640
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26.04.2020 17:36 Ответить
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Страница 4 из 4
Так ти не відповів на мої запитання, до чого тут Петя і 5 років???? І що зробила твоя Зелена влада в цьому напрямку?
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26.04.2020 23:37 Ответить
Так це 2009 рік!!! Ще все Україна, нема війни, ми " молодші" брати росіян, так насамперед вчать у школі. Це було колись,аж 11 років тому! Це твій факт?????
" Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я - е..нутый"(с)
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26.04.2020 23:50 Ответить
Він вже пішов, коли привіз до України Томос і відродив Українську Православну Церкву із Центром в Києві, далі, вони прийняли Закон з гідно з яким УПЦ МП мала змінити свою назву, на Філію РПЦ, чи якось так. Потім змінилась Влада, прийшов наш Зелений друг, що там з виконанням цього Закону????? Він же " Харант Констітуції, а згідно її норм в Україні не може бути двух Українських Православних Церков! То шо там зробили Клоуни з 95 кварталу в цьому питанні? При Петі держава подала іск до суду! А що при Торчкові????
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26.04.2020 23:57 Ответить
Зебіл закидає що Петя на розібрався з лаврою!!! ауєть. З яких пір зелене стадо почали цікавити питання ідеології і релігії?))) Твоя справа зараз виживати і дивитися сватів, зелене))
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27.04.2020 17:44 Ответить
Прикиньне сколько они заразили людей.
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26.04.2020 21:27 Ответить
Так почти все на поправку, включая одиозного митрополита. Поэтому что они скажут, легко предугадать
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26.04.2020 21:58 Ответить
Божья кара за гомосексуализм накрыла эпицентр без промаха.
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26.04.2020 22:40 Ответить
"Паша мерседес" виноват в смерти 3 священнослужителей лавры. Мы не знаем сколько прихожан в лавре заболели и сколько умерли.
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26.04.2020 23:02 Ответить
Вибачте, прочитала" военнослужащих".
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27.04.2020 15:13 Ответить
середньовіччя .
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27.04.2020 00:39 Ответить
грешники там собрались?
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27.04.2020 01:01 Ответить
Фулхаус!
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27.04.2020 04:30 Ответить
Вот почему этих сук православных, которые не платят ни налогов ни есв, никак не вносят лепту в поддержание здравоохранения в стране, государство, т.е. налогоплптельщики, должно госпитализировать, лечить и оказывть медицинские услуги? У этой братии нет ни ФИО, ни идентификационноо кода, по кот ожно отследить сколько они платят государству. Выслать нахер в московию на лечение или в крайнем случае, если уж оказывать медицинские услуги, то по спецтарифам по расценкам западных клиник когда нет страховки.
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27.04.2020 07:57 Ответить
Гомосеки проклятые
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27.04.2020 09:13 Ответить
Ну так вони самі казали, що короновірус, то покарання за підерастію.
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27.04.2020 11:23 Ответить
Боженька в гуморі... це треба так прикольнутись над сектою самосвятів.
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27.04.2020 11:23 Ответить
Так им теперь за такие подвиги гумконвой медали везет.
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27.04.2020 11:39 Ответить
Нужно вывести этот российский ЧФ с Севастоп....ой не так нужно выселить с Лавры российских ФСБшников со статусом духовных лиц в Московию.
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27.04.2020 12:20 Ответить
Причистились ФСБ-шные сатанисты)))))
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27.04.2020 12:38 Ответить
Государство обязано закрыть лавру - рассадника инфекции - как минимум на 1 год. На карантин. Обитателей не выпускать в город. Завезти им туда несколько десятков гробов и передвижной крематорий. И пусть живут в изоляции. Надо законодательно разрешить забивать камнями всех шастающих по городу пропутинских гундяеских сектантов - сатанистов...
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27.04.2020 13:14 Ответить
Божанька пакарала. Адпраўце іх усіх на лячэнне у Крэмль.
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27.04.2020 13:55 Ответить
Гомікі, мля... Геть з України ********** секти РПЦ-ФСБ
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27.04.2020 14:22 Ответить
Руководство знало о заражении, но приглашали верующих, нарушили правила карантина, что привело к смертям. Это уголовное преступление
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27.04.2020 14:28 Ответить
Фігня. Якщо б видохли всі тоді булоло б норм. там немає людей. там все мокшанська нечисть яка при нагоді дістане зброю і буде стріляти нашим солдатам у спини.
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27.04.2020 17:46 Ответить
У меня какие-то смешанные чувства. Я бы сказал перемещанные... Что выпить за их успокоение?
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27.04.2020 18:52 Ответить
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