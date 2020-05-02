Зупинка будівництва, зниження тарифу і відповідальність за небаланси, - Буславець про "зелені" тарифи
Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проєкти з відновлюваної енергетики, щоб знизити "зелений" тариф і вирішити проблему небалансу енергосистеми.
Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.
В.о. міністра нагадала, що "зелений" тариф був зафіксований законодавством для того, щоб дати можливість інвестувати в чисту енергію, і це є світовим трендом. Однак на сьогодні тариф, що діє в Україні, занадто високий.
"Наша національна економіка не може сплачувати таку велику ціну, а енергетична система – технічно не спроможна її інтегрувати з забезпеченням безпеки постачання", - пояснила Буславець.
Вона повідомила, що найближчим часом будуть відновлені переговори з інвесторами в проєкти з відновлюваної енергетики за рішенням проблеми "зеленого" тарифу і буде напрацьовано компромісне рішення і відповідний законопроєкт подадуть до Верховної Ради.
"Що там буде? Звичайно, це зменшення "зеленого тарифу", обов’язкова фінансова відповідальність за небаланси. Нам на сьогодні потрібно зупинити нове будівництво "сонця" і "вітру" за "зеленого тарифом" і перейти на аукціонну модель підтримки, яка була прийнята минулого року законодавством і яка себе дуже добре показала в інших країнах.
Це надасть можливість знизити вартість "чистої"енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, і в безпечний спосіб інтегрувати її в енергосистему".
Вона також підкреслила: прийняття цього законопроєкту дозволить знизити вартість чистої енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії, і безпечно її враховувати в енергобалансі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекоенерго під керівництвом Олексія Оржеля зупинило медіації з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо вирішення проблеми "зеленого" тарифу і запропонувало інвесторам, які розвивають поновлювану енергетику в Україні, більш жорсткий варіант, який інвестори назвали неприйнятним.
28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.
Закрываем грязные угольные и атомные, все на вилосипеды!