Зупинка будівництва, зниження тарифу і відповідальність за небаланси, - Буславець про "зелені" тарифи

Мінекоенерго відновить переговори з інвесторами в проєкти з відновлюваної енергетики, щоб знизити "зелений" тариф і вирішити проблему небалансу енергосистеми.

Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець в ефірі телеканалу "Інтер", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекоенерго.

В.о. міністра нагадала, що "зелений" тариф був зафіксований законодавством для того, щоб дати можливість інвестувати в чисту енергію, і це є світовим трендом. Однак на сьогодні тариф, що діє в Україні, занадто високий.

"Наша національна економіка не може сплачувати таку велику ціну, а енергетична система – технічно не спроможна її інтегрувати з забезпеченням безпеки постачання", - пояснила Буславець.

Вона повідомила, що найближчим часом будуть відновлені переговори з інвесторами в проєкти з відновлюваної енергетики за рішенням проблеми "зеленого" тарифу і буде напрацьовано компромісне рішення і відповідний законопроєкт подадуть до Верховної Ради.

"Що там буде? Звичайно, це зменшення "зеленого тарифу", обов’язкова фінансова відповідальність за небаланси. Нам на сьогодні потрібно зупинити нове будівництво "сонця" і "вітру" за "зеленого тарифом" і перейти на аукціонну модель підтримки, яка була прийнята минулого року законодавством і яка себе дуже добре показала в інших країнах.

Це надасть можливість знизити вартість "чистої"енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, і в безпечний спосіб інтегрувати її в енергосистему".

Вона також підкреслила: прийняття цього законопроєкту дозволить знизити вартість чистої енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії, і безпечно її враховувати в енергобалансі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекоенерго під керівництвом Олексія Оржеля зупинило медіації з представниками Секретаріату Енергетичного Співтовариства щодо вирішення проблеми "зеленого" тарифу і запропонувало інвесторам, які розвивають поновлювану енергетику в Україні, більш жорсткий варіант, який інвестори назвали неприйнятним.

28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетичної галузі.

енергетика Зелений тариф Мінекоенерго Буславець Ольга
+14
Зелёная энергетика непозволительная роскошь для страны, это было понятно давно. Но так хотелось дерибанить бюджет под передовые эко-нано-понты, что вышло как вышло
02.05.2020 14:34 Відповісти
+9
Ніякі батарейки не замінять AEC.Такі як ця Буславець продавлюють у світі цю зелену енергетику.Тим самим спричинять енергетичну кризу.АЕС зможе замінити,хіба що термоядерна енергетика,але поки що її немає і найближчим часом не буде.В ядерній енергетиці є куди рости,можна будувати реактори нових типів.
02.05.2020 14:34 Відповісти
+9
Напомню что всю эту мельницу с зелеными тарифами Ахметов замутил с Порошенко подкупив по дешевке проданными акциями через оффшоры. Также при Порошенко Ахметову разрешили без налогов ввозить эти солнечные панели. Расчет прост - населению поднимать тарифы потому что идет разбавление дешевой ядерной энергии в то же время дешевую продавать в Евпропу и получать мега прибыли!
02.05.2020 15:22 Відповісти
Коментувати
Вірно, почали при овочі (доречі шокладний патріот панами був міністром економіки в уряді азІрова і скоріш за все також причетний до зародження цієї схеми грабунку України і українців), але саме при шокладці ця схема дерібану набула такого масштабу і призвела до ціх проблем в енергетиці. Тому саме шоколадний мародер є головним винуватцем того, що ми зараз не знаємо що робити з цими зеленими паразитами, так як витягти себе з того лайна в яке нас сунув з головою патріот панами.
05.05.2020 19:51 Відповісти
При Порошенку на все грошей вистачало і ми були в тренді. А ця наволоч хоче обібрати народ до нитки. Відмовляється від уже укладених угод. Ні честі, ні совісті у клоунів нема.
03.05.2020 08:05 Відповісти
Саме при пархатому вальцмані і надали дозвіл на будівництво первеажної більшості тих зелених елктростанцій що є зараз, та введуть в експлуотацію невдовзі. Крім того нагадаю, що при шоколадці тарифи на електрику збільшувались 2-3 рази на рік, а також саме при ньому бул введений так званий "ринок" електроенергії, на якому діловий партнер вальцмана ахмєтка продає електроенергію зі своїх теплових електростанцій також по значно вищим цінам ніж у тій самій Європі.
05.05.2020 19:56 Відповісти
Нужно теми же темпами розвивать зеленую энергетику а выводить из эксплуатации ТЭС в особенности работающие на завозимых энергоресурсах
03.05.2020 09:41 Відповісти
Так не вийде Електроенергія потрібна "тут і зараз", а не тільки в той час коли світить сонечко і віє вітер. Тому треба мати маневрові ел.потужності, яким зараз можуть бути лише ТЕЦ і ГЕС, або ставити на СЕС акумулятори, або зв'язати суперпотужними лініями електропередач декілька часових поясів. Два останні варіанти потеребують великих вкладень.
04.05.2020 08:41 Відповісти
Долой прививки!
Закрываем грязные угольные и атомные, все на вилосипеды!
05.05.2020 20:08 Відповісти
