Україна та ще 20 держав закликають всі країни захищати свободу ЗМІ
Журналісти та інші працівники медіа виконують важливу роботу з інформування громадськості, тому заслуговують захисту та підтримки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Коаліції зі свободи медіа, підписаної урядами 21 держави Європи та Північної Америки, зокрема України.
"Захист та просування вільних, незалежних та різноманітних медіа як онлайн, так і офлайн, дуже важливе для функціонування інклюзивних, мирних та демократичних суспільств. Журналісти й працівники медіа забезпечують громадськість критичною інформацією, розширюючи наш світогляд та допомагаючи притягати до відповідальності осіб та інституції", - йдеться у заяві.
Підписанти наголосили, що ці принципи ще ніколи не були настільки нагальними і важливими.
"У часи подібних криз роль вільної преси важливіша, ніж будь-коли. На жаль, багато держав продовжують обмежувати та цензурувати медіа, а журналісти стикаються зі зростаючою небезпекою у все більшій кількості держав. Надто часто журналістів та працівників медіа залякують, переслідують та навіть убивають - часто безкарно - лише за те, що вони виконують свою роботу", - зазначається у документі.
У заяві звертається увага, що її підписанти залишаються відданими пропагуванню свободи медіа та протидії усім намаганням підірвати її.
"Аби протистояти загрозам свободи медіа, усі держави мають діяти на національному рівні, аби упевнитися в дотриманні цих фундаментальних прав у межах власних кордонів, а також підтримувати їх деінде у світі", - підсумовується у документі.
Заява була поширена від імені Австрії, Болгарії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Латвії, Литви, Люксембурга, Чорногорії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Швейцарії, України, Великої Британії та США.
Нагадаємо, Всесвітній день свободи преси відзначається, починаючи з 1993 року, з ініціативи Генеральної конференції ЮНЕСКО за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. Саме 3 травня 1991 року в столиці Намібії було підписано "Віндхукську декларацію", у якій містився заклик до урядів держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер.
Тупо не платят деньги ничего не объясняя.
шо вчера еще под пыткой не промолвил бы никто..."/В.Асмолов
Законопроєкти Бужанського пам'ятаєте??!!
...Власник "Плюсів" перейшов межу, за якою лише шлях під Росію.
Схоже, на Заході пана Коломойського вже настільки зачекалась в'язниця, що врятувати його від депортації скоро зможе лише окупація нашої країни Росією. А ще схоже, що Росія поставила свої умови - відпрацювати "гріх" тимчасового союзу Коломойського з українськими патріотами у 2014-му. І загнаний в глухий кут олігарх робить останню спробу уникнути криміналу за мегамасштабні фінансові злочини - кидає весь свій медіа-ресурс на "злив" України під РФ.
З цього моменту знаємо: "Плюси" - ще один інструмент інформаційної агресії проти нас та нашої країни. Зрада вже сталась, тепер "Плюси" та їхній власник остаточно зайняли своє місце у ворожих лавах, разом із Медвечуком та медвечуківською медіа-імперією. Тепер кожне слово, що звучить з екрану "Плюсів", слід сприйматия к потенційну ворожу пропаганду, як чергового "розіп'ятого хлопчика", а рівень довіри до каналу тепер дорівнює довірі до "пресслужби ЛДНР". Обережно: заражено, і дуже небезпечно. Вірус гібридної війни - дуже страшна інфекція. Але принаймні ми попереджені, і маємо вжити заходів інформаційної гігієни.
Повний "карантин" "Плюсів" - тепер найменше, що ми можемо і повинні зробити. - https://gazeta.ua/blog/53295/zvidki-rostut-nogi-legend-pro-amerikansku-biologichnu-zbroyu-v-********
Страна где 90% убийств и нападений на журналистов не расследоаано - что то там мычит и призывает!
Зеля.. Кто убил Гонгадзе?