Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
1 496 40

Україна та ще 20 держав закликають всі країни захищати свободу ЗМІ

Журналісти та інші працівники медіа виконують важливу роботу з інформування громадськості, тому заслуговують захисту та підтримки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у заяві Коаліції зі свободи медіа, підписаної урядами 21 держави Європи та Північної Америки, зокрема України.

"Захист та просування вільних, незалежних та різноманітних медіа як онлайн, так і офлайн, дуже важливе для функціонування інклюзивних, мирних та демократичних суспільств. Журналісти й працівники медіа забезпечують громадськість критичною інформацією, розширюючи наш світогляд та допомагаючи притягати до відповідальності осіб та інституції", - йдеться у заяві.

Підписанти наголосили, що ці принципи ще ніколи не були настільки нагальними і важливими.

Читайте також: Російські окупанти зробили з Криму інформаційне гетто, - МЗС України

"У часи подібних криз роль вільної преси важливіша, ніж будь-коли. На жаль, багато держав продовжують обмежувати та цензурувати медіа, а журналісти стикаються зі зростаючою небезпекою у все більшій кількості держав. Надто часто журналістів та працівників медіа залякують, переслідують та навіть убивають - часто безкарно - лише за те, що вони виконують свою роботу", - зазначається у документі.

У заяві звертається увага, що її підписанти залишаються відданими пропагуванню свободи медіа та протидії усім намаганням підірвати її.

"Аби протистояти загрозам свободи медіа, усі держави мають діяти на національному рівні, аби упевнитися в дотриманні цих фундаментальних прав у межах власних кордонів, а також підтримувати їх деінде у світі", - підсумовується у документі.

Заява була поширена від імені Австрії, Болгарії, Канади, Чехії, Данії, Естонії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Латвії, Литви, Люксембурга, Чорногорії, Нідерландів, Словаччини, Словенії, Швейцарії, України, Великої Британії та США.

Дивіться також: Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили. ВІДЕО+ФОТО

Нагадаємо, Всесвітній день свободи преси відзначається, починаючи з 1993 року, з ініціативи Генеральної конференції ЮНЕСКО за підтримки Генеральної Асамблеї ООН. Саме 3 травня 1991 року в столиці Намібії було підписано "Віндхукську декларацію", у якій містився заклик до урядів держав усього світу забезпечити свободу преси та її демократичний характер.

журналістика (1807) свобода слова (391) ЗМІ (1383)
Топ коментарі
+4
В Черкасах вже повно автозаків з нац.гвардійцями. сидять та щось чекають. Ось така у нас вже свобода.
показати весь коментар
03.05.2020 22:14 Відповісти
+2
Да какая защита. Уже видим какие ЗМИ в демократическом мире Европы и США. Пропаганда и запугивание населения несчастным вирусом и все как под копирку.
показати весь коментар
03.05.2020 22:05 Відповісти
+2
Я ж тобі кажу, я не зебіл, ти мені себе можеш не описувати, тебе опишуть мєнти.
показати весь коментар
03.05.2020 22:41 Відповісти
антипививочник?
показати весь коментар
03.05.2020 22:06 Відповісти
У нас часто путают свободу слова со вседозволенностью. Открываешь отдельные сайты - а там одна заказуха. Еще и в комментах тролли свои, прикормленные. Ну вы поняли, в первую очередь про какой сайт я пишу.
показати весь коментар
03.05.2020 22:05 Відповісти
Про який ?
показати весь коментар
03.05.2020 22:40 Відповісти
опять же, не путай свободу со вседозволенностью! Свобода курить не означает курить где угодно, потому что у другого есть свобода не дышать дымом.
показати весь коментар
03.05.2020 22:17 Відповісти
Очень хочу верить, что их брезгливое отношение к Ермаку не отразится на отношении к стране в целом.
показати весь коментар
04.05.2020 00:14 Відповісти
Я все розумію, не зебіл .
показати весь коментар
03.05.2020 22:29 Відповісти
тебе плевать на других, я понял. Если тебе запрещают с*ать посреди ресторана ты называешь это наступлением на демократию (когда человек может заниматься всем чем желает).
показати весь коментар
03.05.2020 22:39 Відповісти
Дивні в тебе поняття про демократію.
показати весь коментар
03.05.2020 22:41 Відповісти
свободу працы ныхто не відміняв. карантин незаконний
показати весь коментар
03.05.2020 23:07 Відповісти
пральна глаголишь .Не кури в Украине рашистскую махорку , да и какая Тебе разница, что сосед курит в своей квартие, и куда он ходит в туалет?
показати весь коментар
03.05.2020 23:20 Відповісти
от дыма не всегда есть возможность увернуться или уйти а если не нравится что пишет газета или сайт просто закрой не читай
показати весь коментар
04.05.2020 02:56 Відповісти
03.05.2020 22:18 Відповісти
Наш Мародер!))
показати весь коментар
03.05.2020 22:32 Відповісти
Що з тебе здер? розум? Та в тебе його і не було. Твоя мати звинувачена в проституції. Для іі оправдання ти повинен навести докази його мародерства. Процес пішов....
показати весь коментар
03.05.2020 22:43 Відповісти
При мародёре я работал, а сейчас нет и карантин ни причём.
показати весь коментар
03.05.2020 22:53 Відповісти
Та,я и при Яныке работал и больше получал(в$).
показати весь коментар
04.05.2020 00:05 Відповісти
Я и при горбачёве работал и при кучме и при всех, а вот оборонные предприятия с 91г. заработали только при Порошенко.
показати весь коментар
04.05.2020 00:15 Відповісти
Кстати Зе власть резко сократила военные заказы на оборонных предприятиях.
Тупо не платят деньги ничего не объясняя.
показати весь коментар
04.05.2020 00:17 Відповісти
Достал ты уже со своим Потрохом! Сколько еще лет вспоминать эту морду будешь?
показати весь коментар
03.05.2020 22:42 Відповісти
Ну вы же не забываете.
показати весь коментар
03.05.2020 22:52 Відповісти
Это не важно, сколько мы будем вспоминать эту морду. Интересно другое - сколько вы будете про нее говорить и всё на него валить.
показати весь коментар
04.05.2020 00:21 Відповісти
"Коментаторы с улыбкой,выдают сегодня то,
шо вчера еще под пыткой не промолвил бы никто..."/В.Асмолов
показати весь коментар
03.05.2020 22:26 Відповісти
Тюю, а Ми тут при чому??
Законопроєкти Бужанського пам'ятаєте??!!
показати весь коментар
03.05.2020 22:31 Відповісти
розбуялася свобода, особливо на ТБ

...Власник "Плюсів" перейшов межу, за якою лише шлях під Росію.
Схоже, на Заході пана Коломойського вже настільки зачекалась в'язниця, що врятувати його від депортації скоро зможе лише окупація нашої країни Росією. А ще схоже, що Росія поставила свої умови - відпрацювати "гріх" тимчасового союзу Коломойського з українськими патріотами у 2014-му. І загнаний в глухий кут олігарх робить останню спробу уникнути криміналу за мегамасштабні фінансові злочини - кидає весь свій медіа-ресурс на "злив" України під РФ.
З цього моменту знаємо: "Плюси" - ще один інструмент інформаційної агресії проти нас та нашої країни. Зрада вже сталась, тепер "Плюси" та їхній власник остаточно зайняли своє місце у ворожих лавах, разом із Медвечуком та медвечуківською медіа-імперією. Тепер кожне слово, що звучить з екрану "Плюсів", слід сприйматия к потенційну ворожу пропаганду, як чергового "розіп'ятого хлопчика", а рівень довіри до каналу тепер дорівнює довірі до "пресслужби ЛДНР". Обережно: заражено, і дуже небезпечно. Вірус гібридної війни - дуже страшна інфекція. Але принаймні ми попереджені, і маємо вжити заходів інформаційної гігієни.
Повний "карантин" "Плюсів" - тепер найменше, що ми можемо і повинні зробити. - https://gazeta.ua/blog/53295/zvidki-rostut-nogi-legend-pro-amerikansku-biologichnu-zbroyu-v-********
показати весь коментар
03.05.2020 22:43 Відповісти
Одно свое чёрное дело Плюсы уже сделали в прошлом году, видно Бене не хватило.
показати весь коментар
04.05.2020 00:24 Відповісти
замовляв нє бєнчік, там усе дискурси Старой Площаді
показати весь коментар
04.05.2020 13:58 Відповісти
Просто интересы Бени и кремля сейчас одни и те же. Ситуативно так сказать........ А идеальный кандидат для кацапов - совсем другой.
показати весь коментар
04.05.2020 14:39 Відповісти
Защищать? А от кого!?
показати весь коментар
03.05.2020 22:44 Відповісти
Лучше защищать народ от СМИ.Тем более украинских СМИ.
показати весь коментар
03.05.2020 22:45 Відповісти
Опять имеет место быть ошибка пРезидента. Болтать ерундой можно бесконечно долго, но от этого ничто само по себе не изменится. Сам он ничего не может (вернее - не хочет!) сделать, всё передоверил своей т.н. "команде", которая кроме дешевого кино ничего путнего или путинского (какая разница!) сделать не может. Вот и получается у нас как в той басне - однажды лебедь раком щуку...
показати весь коментар
03.05.2020 23:18 Відповісти
А кому эти ****** СМИ обосрались
показати весь коментар
03.05.2020 23:22 Відповісти
Кто-то запрещает писать всё что угодно в интернете ?
показати весь коментар
04.05.2020 00:58 Відповісти
Слов нет....
Страна где 90% убийств и нападений на журналистов не расследоаано - что то там мычит и призывает!
Зеля.. Кто убил Гонгадзе?
показати весь коментар
04.05.2020 02:34 Відповісти
а я вам так скажу - вот этот самый Порошенко его и убил
показати весь коментар
04.05.2020 03:00 Відповісти
 
 