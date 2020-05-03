Украина и еще 20 государств призывают все страны защищать свободу СМИ

Журналисты и другие работники медиа выполняют важную работу по информированию общественности, поэтому заслуживают защиты и поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Коалиции по свободе медиа, подписанного правительствами 21 государства Европы и Северной Америки, в том числе Украины.

"Защита и продвижение свободных, независимых и различных медиа как онлайн, так и оффлайн, очень важны для функционирования инклюзивных, мирных и демократических обществ. Журналисты и работники медиа обеспечивают общественность критической информацией, расширяя наше мировоззрение и помогая привлекать к ответственности лиц и институты", - говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что эти принципы еще никогда не были настолько неотложными и важными.

"Во времена подобных кризисов роль свободной прессы важнее, чем когда-либо. К сожалению, многие государства продолжают ограничивать и подвергать цензуре СМИ, а журналисты сталкиваются с растущей опасностью во все большем количестве стран. Слишком часто журналистов и работников медиа запугивают, преследуют и даже убивают - часто безнаказанно - только за то, что они выполняют свою работу", - отмечается в документе.

В заявлении обращается внимание, что его подписанты остаются преданными пропаганде свободы СМИ и противодействию всем попыткам ее подорвать.

"Чтобы противостоять угрозам свободы СМИ, все государства должны действовать на национальном уровне, чтобы удостовериться в соблюдении этих фундаментальных прав в пределах собственных границ, а также поддерживать их где-либо в мире", - подытожили в документе.

Заявление было распространено от имени Австрии, Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Черногории, Нидерландов, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

Напомним, Всемирный день свободы прессы отмечается, начиная с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Именно 3 мая 1991 г. в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.