Украина и еще 20 государств призывают все страны защищать свободу СМИ
Журналисты и другие работники медиа выполняют важную работу по информированию общественности, поэтому заслуживают защиты и поддержки.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Коалиции по свободе медиа, подписанного правительствами 21 государства Европы и Северной Америки, в том числе Украины.
"Защита и продвижение свободных, независимых и различных медиа как онлайн, так и оффлайн, очень важны для функционирования инклюзивных, мирных и демократических обществ. Журналисты и работники медиа обеспечивают общественность критической информацией, расширяя наше мировоззрение и помогая привлекать к ответственности лиц и институты", - говорится в заявлении.
Подписанты подчеркнули, что эти принципы еще никогда не были настолько неотложными и важными.
"Во времена подобных кризисов роль свободной прессы важнее, чем когда-либо. К сожалению, многие государства продолжают ограничивать и подвергать цензуре СМИ, а журналисты сталкиваются с растущей опасностью во все большем количестве стран. Слишком часто журналистов и работников медиа запугивают, преследуют и даже убивают - часто безнаказанно - только за то, что они выполняют свою работу", - отмечается в документе.
В заявлении обращается внимание, что его подписанты остаются преданными пропаганде свободы СМИ и противодействию всем попыткам ее подорвать.
"Чтобы противостоять угрозам свободы СМИ, все государства должны действовать на национальном уровне, чтобы удостовериться в соблюдении этих фундаментальных прав в пределах собственных границ, а также поддерживать их где-либо в мире", - подытожили в документе.
Заявление было распространено от имени Австрии, Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Черногории, Нидерландов, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.
Напомним, Всемирный день свободы прессы отмечается, начиная с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Именно 3 мая 1991 г. в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://patrioty.org.ua/all/2020-05-03.html неділя, 3 травень 2020, 22:00
https://censor.net/politic/khity-tyzhnia-andrii-iermak-ne-stav-vidpovidaty-na-zapytannia-atlantychnoi-rady-ssha--politoloh-video-325715.html
https://censor.net/politic/khity-tyzhnia-andrii-iermak-ne-stav-vidpovidaty-na-zapytannia-atlantychnoi-rady-ssha--politoloh-video-325715.html Патріоти України.
"Atlantic Council - певно, найактивніша організація із захисту України. Там працюють посли Волкер, Пфайфер, Гербст, Вершбоу. Вони починають задавати питання про політику Єрмака. На цей понеділок (20 квітня - ред.), на 10:00 ранку була призначена онлайн-конференція з Єрмаком. І я навіть на на неї записався, щоб задати Єрмаку кілька "приємних" питань. Всі зібралися і за 5 хвилин до початку оголосили, що Єрмак під якимось приводом відмовився", - зазначив він.
Зокрема, Піонтковський збирався поцікавитися у Єрмака про наступне: "Просто запитав би, чому він послідовно, на протязі двох років здійснює усю програму з приєднання України до ОРДЛО й чому він брехав послам Волкеру і Тейлору, показуючи їм фотографію, що це його брат, "загиблий на Донбасі" у "братовбивчій громадянській війні" і що він тому "ненавидить Порошенка" та "не зможе ніколи йому пробачити" те, що він "розв'язав громадянську війну, в якій загинув його брат".
Тупо не платят деньги ничего не объясняя.
шо вчера еще под пыткой не промолвил бы никто..."/В.Асмолов
Законопроєкти Бужанського пам'ятаєте??!!
...Власник "Плюсів" перейшов межу, за якою лише шлях під Росію.
Схоже, на Заході пана Коломойського вже настільки зачекалась в'язниця, що врятувати його від депортації скоро зможе лише окупація нашої країни Росією. А ще схоже, що Росія поставила свої умови - відпрацювати "гріх" тимчасового союзу Коломойського з українськими патріотами у 2014-му. І загнаний в глухий кут олігарх робить останню спробу уникнути криміналу за мегамасштабні фінансові злочини - кидає весь свій медіа-ресурс на "злив" України під РФ.
З цього моменту знаємо: "Плюси" - ще один інструмент інформаційної агресії проти нас та нашої країни. Зрада вже сталась, тепер "Плюси" та їхній власник остаточно зайняли своє місце у ворожих лавах, разом із Медвечуком та медвечуківською медіа-імперією. Тепер кожне слово, що звучить з екрану "Плюсів", слід сприйматия к потенційну ворожу пропаганду, як чергового "розіп'ятого хлопчика", а рівень довіри до каналу тепер дорівнює довірі до "пресслужби ЛДНР". Обережно: заражено, і дуже небезпечно. Вірус гібридної війни - дуже страшна інфекція. Але принаймні ми попереджені, і маємо вжити заходів інформаційної гігієни.
Повний "карантин" "Плюсів" - тепер найменше, що ми можемо і повинні зробити. - https://gazeta.ua/blog/53295/zvidki-rostut-nogi-legend-pro-amerikansku-biologichnu-zbroyu-v-********
Страна где 90% убийств и нападений на журналистов не расследоаано - что то там мычит и призывает!
Зеля.. Кто убил Гонгадзе?