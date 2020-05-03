РУС
Украина и еще 20 государств призывают все страны защищать свободу СМИ

Журналисты и другие работники медиа выполняют важную работу по информированию общественности, поэтому заслуживают защиты и поддержки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении Коалиции по свободе медиа, подписанного правительствами 21 государства Европы и Северной Америки, в том числе Украины.

"Защита и продвижение свободных, независимых и различных медиа как онлайн, так и оффлайн, очень важны для функционирования инклюзивных, мирных и демократических обществ. Журналисты и работники медиа обеспечивают общественность критической информацией, расширяя наше мировоззрение и помогая привлекать к ответственности лиц и институты", - говорится в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что эти принципы еще никогда не были настолько неотложными и важными.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты сделали из Крыма информационное гетто, - МИД Украины

"Во времена подобных кризисов роль свободной прессы важнее, чем когда-либо. К сожалению, многие государства продолжают ограничивать и подвергать цензуре СМИ, а журналисты сталкиваются с растущей опасностью во все большем количестве стран. Слишком часто журналистов и работников медиа запугивают, преследуют и даже убивают - часто безнаказанно - только за то, что они выполняют свою работу", - отмечается в документе.

В заявлении обращается внимание, что его подписанты остаются преданными пропаганде свободы СМИ и противодействию всем попыткам ее подорвать.

"Чтобы противостоять угрозам свободы СМИ, все государства должны действовать на национальном уровне, чтобы удостовериться в соблюдении этих фундаментальных прав в пределах собственных границ, а также поддерживать их где-либо в мире", - подытожили в документе.

Заявление было распространено от имени Австрии, Болгарии, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Черногории, Нидерландов, Словакии, Словении, Швейцарии, Украины, Великобритании и США.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Журналист Кныш вызвал полицию на место ночных гуляний молодежи в Харькове; когда правоохранители уехали, мужчину избили. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, Всемирный день свободы прессы отмечается, начиная с 1993 года, по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Именно 3 мая 1991 г. в столице Намибии была подписана "Виндхукская декларация", в которой содержался призыв к правительствам государств всего мира обеспечить свободу прессы и ее демократический характер.

В Черкасах вже повно автозаків з нац.гвардійцями. сидять та щось чекають. Ось така у нас вже свобода.
03.05.2020 22:14 Ответить
+2
Да какая защита. Уже видим какие ЗМИ в демократическом мире Европы и США. Пропаганда и запугивание населения несчастным вирусом и все как под копирку.
03.05.2020 22:05 Ответить
+2
Я ж тобі кажу, я не зебіл, ти мені себе можеш не описувати, тебе опишуть мєнти.
03.05.2020 22:41 Ответить
03.05.2020 22:05 Ответить
антипививочник?
03.05.2020 22:06 Ответить
У нас часто путают свободу слова со вседозволенностью. Открываешь отдельные сайты - а там одна заказуха. Еще и в комментах тролли свои, прикормленные. Ну вы поняли, в первую очередь про какой сайт я пишу.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:05 Ответить
Про який ?
03.05.2020 22:40 Ответить
03.05.2020 22:05 Ответить
03.05.2020 22:08 Ответить
03.05.2020 22:14 Ответить
опять же, не путай свободу со вседозволенностью! Свобода курить не означает курить где угодно, потому что у другого есть свобода не дышать дымом.
03.05.2020 22:17 Ответить
неділя, 3 травень 2020, 22:00

Очень хочу верить, что их брезгливое отношение к Ермаку не отразится на отношении к стране в целом.
04.05.2020 00:14 Ответить
Я все розумію, не зебіл .
03.05.2020 22:29 Ответить
тебе плевать на других, я понял. Если тебе запрещают с*ать посреди ресторана ты называешь это наступлением на демократию (когда человек может заниматься всем чем желает).
03.05.2020 22:39 Ответить
Дивні в тебе поняття про демократію.
03.05.2020 22:41 Ответить
03.05.2020 22:41 Ответить
свободу працы ныхто не відміняв. карантин незаконний
03.05.2020 23:07 Ответить
пральна глаголишь .Не кури в Украине рашистскую махорку , да и какая Тебе разница, что сосед курит в своей квартие, и куда он ходит в туалет?
03.05.2020 23:20 Ответить
от дыма не всегда есть возможность увернуться или уйти а если не нравится что пишет газета или сайт просто закрой не читай
04.05.2020 02:56 Ответить
Наш Мародер!))
03.05.2020 22:32 Ответить
Що з тебе здер? розум? Та в тебе його і не було. Твоя мати звинувачена в проституції. Для іі оправдання ти повинен навести докази його мародерства. Процес пішов....
03.05.2020 22:43 Ответить
При мародёре я работал, а сейчас нет и карантин ни причём.
03.05.2020 22:53 Ответить
Та,я и при Яныке работал и больше получал(в$).
04.05.2020 00:05 Ответить
Я и при горбачёве работал и при кучме и при всех, а вот оборонные предприятия с 91г. заработали только при Порошенко.
04.05.2020 00:15 Ответить
Кстати Зе власть резко сократила военные заказы на оборонных предприятиях.
Тупо не платят деньги ничего не объясняя.
04.05.2020 00:17 Ответить
Достал ты уже со своим Потрохом! Сколько еще лет вспоминать эту морду будешь?
03.05.2020 22:42 Ответить
Ну вы же не забываете.
03.05.2020 22:52 Ответить
Это не важно, сколько мы будем вспоминать эту морду. Интересно другое - сколько вы будете про нее говорить и всё на него валить.
04.05.2020 00:21 Ответить
"Коментаторы с улыбкой,выдают сегодня то,
шо вчера еще под пыткой не промолвил бы никто..."/В.Асмолов
03.05.2020 22:26 Ответить
Тюю, а Ми тут при чому??
Законопроєкти Бужанського пам'ятаєте??!!
03.05.2020 22:31 Ответить
розбуялася свобода, особливо на ТБ

...Власник "Плюсів" перейшов межу, за якою лише шлях під Росію.
Схоже, на Заході пана Коломойського вже настільки зачекалась в'язниця, що врятувати його від депортації скоро зможе лише окупація нашої країни Росією. А ще схоже, що Росія поставила свої умови - відпрацювати "гріх" тимчасового союзу Коломойського з українськими патріотами у 2014-му. І загнаний в глухий кут олігарх робить останню спробу уникнути криміналу за мегамасштабні фінансові злочини - кидає весь свій медіа-ресурс на "злив" України під РФ.
З цього моменту знаємо: "Плюси" - ще один інструмент інформаційної агресії проти нас та нашої країни. Зрада вже сталась, тепер "Плюси" та їхній власник остаточно зайняли своє місце у ворожих лавах, разом із Медвечуком та медвечуківською медіа-імперією. Тепер кожне слово, що звучить з екрану "Плюсів", слід сприйматия к потенційну ворожу пропаганду, як чергового "розіп'ятого хлопчика", а рівень довіри до каналу тепер дорівнює довірі до "пресслужби ЛДНР". Обережно: заражено, і дуже небезпечно. Вірус гібридної війни - дуже страшна інфекція. Але принаймні ми попереджені, і маємо вжити заходів інформаційної гігієни.
Повний "карантин" "Плюсів" - тепер найменше, що ми можемо і повинні зробити. - https://gazeta.ua/blog/53295/zvidki-rostut-nogi-legend-pro-amerikansku-biologichnu-zbroyu-v-********
03.05.2020 22:43 Ответить
Одно свое чёрное дело Плюсы уже сделали в прошлом году, видно Бене не хватило.
04.05.2020 00:24 Ответить
замовляв нє бєнчік, там усе дискурси Старой Площаді
04.05.2020 13:58 Ответить
Просто интересы Бени и кремля сейчас одни и те же. Ситуативно так сказать........ А идеальный кандидат для кацапов - совсем другой.
04.05.2020 14:39 Ответить
Защищать? А от кого!?
03.05.2020 22:44 Ответить
Лучше защищать народ от СМИ.Тем более украинских СМИ.
03.05.2020 22:45 Ответить
Опять имеет место быть ошибка пРезидента. Болтать ерундой можно бесконечно долго, но от этого ничто само по себе не изменится. Сам он ничего не может (вернее - не хочет!) сделать, всё передоверил своей т.н. "команде", которая кроме дешевого кино ничего путнего или путинского (какая разница!) сделать не может. Вот и получается у нас как в той басне - однажды лебедь раком щуку...
03.05.2020 23:18 Ответить
А кому эти ****** СМИ обосрались
03.05.2020 23:22 Ответить
Кто-то запрещает писать всё что угодно в интернете ?
04.05.2020 00:58 Ответить
Слов нет....
Страна где 90% убийств и нападений на журналистов не расследоаано - что то там мычит и призывает!
Зеля.. Кто убил Гонгадзе?
04.05.2020 02:34 Ответить
а я вам так скажу - вот этот самый Порошенко его и убил
04.05.2020 03:00 Ответить
 
 