Київський суд заочно заарештував Януковича, - адвокат Сердюк

Печерський суд Києва, який розглядає справу про узурпацію влади, заочно взяв під варту експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook адвоката Януковича Віталія Сердюка.

При цьому захист буде оскаржувати це рішення, бо справа ґрунтується "на сфабрикованих прокуратурою матеріалах".

За інформацією hromadske, зацією справою Януковича підозрюють у поваленні конституційного ладу (частина 1 статті 109 Кримінального кодексу). Йдеться про рішення Конституційного суду від 2010 року (після перемоги Януковича на виборах), яким було визнано неконституційною реформу Основного закону від 2004 року, коли повноваження президента зменшили і Україна стала парламентсько-президентською республікою.

За даними слідства, Янукович натиснув для цього на Конституційний суд і в такий незаконний спосіб розширив свої повноваження.

Захист президента-утікача всі обвинувачення відкидає і каже, що владу узурпував не Янукович, а п’ятий президент Петро Порошенко, за якого прокуратура сфальсифікувала цю справу проти Януковича.

Читайте також: ДБР повторно викликає Януковича для проведення слідчих дій

Нагадаємо, ДБР викликала Януковича для проведення слідчих дій 30 квітня 2020 року. Як стало відомо тоді Цензор.НЕТ із власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані. Нова дата виклику - 13 травня.