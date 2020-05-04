УКР
Київський суд заочно заарештував Януковича, - адвокат Сердюк

Київський суд заочно заарештував Януковича, - адвокат Сердюк

Печерський суд Києва, який розглядає справу про узурпацію влади, заочно взяв під варту експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook адвоката Януковича Віталія Сердюка.

При цьому захист буде оскаржувати це рішення, бо справа ґрунтується "на сфабрикованих прокуратурою матеріалах".

За інформацією hromadske, зацією справою Януковича підозрюють у поваленні конституційного ладу (частина 1 статті 109 Кримінального кодексу). Йдеться про рішення Конституційного суду від 2010 року (після перемоги Януковича на виборах), яким було визнано неконституційною реформу Основного закону від 2004 року, коли повноваження президента зменшили і Україна стала парламентсько-президентською республікою.

За даними слідства, Янукович натиснув для цього на Конституційний суд і в такий незаконний спосіб розширив свої повноваження.

Захист президента-утікача всі обвинувачення відкидає і каже, що владу узурпував не Янукович, а п’ятий президент Петро Порошенко, за якого прокуратура сфальсифікувала цю справу проти Януковича.

Київський суд заочно заарештував Януковича, - адвокат Сердюк 01

Читайте також: ДБР повторно викликає Януковича для проведення слідчих дій

Нагадаємо, ДБР викликала Януковича для проведення слідчих дій 30 квітня 2020 року. Як стало відомо тоді Цензор.НЕТ із власних джерел, йдеться про події періоду протестних акцій на Майдані. Нова дата виклику - 13 травня.

Топ коментарі
+14
Цирк зажигает огни. Сколько человек в ОП сидит и придумывает - чтобы еще такое сотворить для отмазки?
показати весь коментар
04.05.2020 22:07 Відповісти
+7
Ну наконец-то поймали гада. Держите его крепко.
показати весь коментар
04.05.2020 22:08 Відповісти
+6
Быстро сработали.. Не успели оглянуться - уже арестовали.. Всего 6 лет прошло и уже результат... Не зря зарплаты получают...
показати весь коментар
04.05.2020 22:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цирк зажигает огни. Сколько человек в ОП сидит и придумывает - чтобы еще такое сотворить для отмазки?
показати весь коментар
04.05.2020 22:07 Відповісти
Це вже не допоможе. Гра вже програна, карантин просраний, економика в кризі, шалене скорочення робочих місць - це занадто складна ситуація для такого нефахового Президента як Зеленьский, тому краще змінити Президента достроково ніж продовжувати цей фарс.
показати весь коментар
04.05.2020 22:15 Відповісти
Но это был 💩🤢🤡🎪🤮 Ваш выбор …
показати весь коментар
04.05.2020 22:30 Відповісти
Головне було усунути мародера від влади, а актора усунути буде легше.
показати весь коментар
04.05.2020 22:34 Відповісти
Ідіоте, такі як ти, 21.04.2019 просрали Україну.
показати весь коментар
04.05.2020 23:26 Відповісти
ви мабуть не бачили рейтингу? Як ви гадаєте хто переможе на виборах, коли Зеля піде? І якщо ви думаєте, шо Петя, то сильно помиляєтесь. Країна просто розпадеться.
показати весь коментар
04.05.2020 22:45 Відповісти
Переможе той за кого більше проголосує, відсутність явного лідера Президентських перегонів дозволить нормальним кандидатам таким як Анатолій Гриценко перемогти на виборах!
показати весь коментар
04.05.2020 22:47 Відповісти
в фінал вийдуть риги і Юля. Як завжди. І переможець не задовольнить одну із сторін. І знову 2004.
показати весь коментар
04.05.2020 23:19 Відповісти
Похоже опаблок и это будет "подарок" для идиотов которых в стране большинство
показати весь коментар
04.05.2020 22:50 Відповісти
опаблок и избиратели зеленского в соотношении 50-50 перетекают друг в друга
показати весь коментар
05.05.2020 00:50 Відповісти
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 6555
показати весь коментар
04.05.2020 22:18 Відповісти
😹😅🤣 заочно ? Как в том анекдоте - «когда меня нет дома ,пусть они меня даже бьют «
показати весь коментар
04.05.2020 22:28 Відповісти
(К расстрелу) следующий приговор. Но потом.
показати весь коментар
05.05.2020 00:52 Відповісти
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5403
показати весь коментар
04.05.2020 22:07 Відповісти
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1099
показати весь коментар
04.05.2020 22:18 Відповісти
Ну наконец-то поймали гада. Держите его крепко.
показати весь коментар
04.05.2020 22:08 Відповісти
а профффесор об этом уже знает ?????
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5890

...
показати весь коментар
04.05.2020 22:08 Відповісти
"Есть платная версия".
показати весь коментар
04.05.2020 22:10 Відповісти
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5179
показати весь коментар
04.05.2020 22:11 Відповісти
Ну на конец-то! Куйте сразу в кандалы, не сбежал бы!
показати весь коментар
04.05.2020 22:12 Відповісти
Письмо *****, узурпация власти - а когда уже пойдет расследование против Яныка по а) расхищению казны камазами б) причастности к расстрелу майдана. А то по главным делам чет тихо.
показати весь коментар
04.05.2020 22:12 Відповісти
Благодаря Чернрвол часть тех денег вернули государству, за что зебилы под управлением Портнова на неё и фыркают.
показати весь коментар
04.05.2020 22:18 Відповісти
Быстро сработали.. Не успели оглянуться - уже арестовали.. Всего 6 лет прошло и уже результат... Не зря зарплаты получают...
показати весь коментар
04.05.2020 22:12 Відповісти
Суд заочно арестовал, а Януковощ "вполне очно" послал суд подальше. Ждите решения этого-же суда о моральных компенсациях - чем он хуже Бабы Йули.
показати весь коментар
04.05.2020 22:14 Відповісти
Отвлечение внимания на овоща, путена, а тем временем зеленошеколадное правительство дерет 3 шкуры с пэрэсичного, санкции рашке а нам цены на продукты и все остальное такие, что рашка с Европой курят
показати весь коментар
04.05.2020 22:15 Відповісти
цены на продукты рынок регулирует, еще товарищ Гройсман снял державный контроль и свободу рынку))
показати весь коментар
04.05.2020 22:17 Відповісти
04.11.19 Зеленский подписал закон о судебной реформе.Реформа в действии: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка.
показати весь коментар
04.05.2020 22:17 Відповісти
Янек, наверное, счастлив - впервые за шесть лет признали заслуги.
Только меня мучает мысль: а если бы шн не дожил?
показати весь коментар
04.05.2020 22:19 Відповісти
шапкокрада готують до процесуальної очистки
показати весь коментар
04.05.2020 22:21 Відповісти
Проффесор дужже засмутився. Аж ручку зламав.
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 4876
показати весь коментар
04.05.2020 22:22 Відповісти
Нє. Й це в нього не вийшло
показати весь коментар
04.05.2020 22:36 Відповісти
Всё это до сраки ваши заочные аресты, потому-что из этого у вас ничего не выйдет и не вешайте людям лапшу.
показати весь коментар
04.05.2020 22:23 Відповісти
Відволікання уваги охлосу...
Вже задовбали!
Та розстріляйте вже заочно цю падлюку!
показати весь коментар
04.05.2020 22:32 Відповісти
Бедный Витя. У нас все через жопу. Впрочем как всегда
показати весь коментар
04.05.2020 22:51 Відповісти
У венка и то лучше получилось:
Київський суд заочно заарештував Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1550
показати весь коментар
04.05.2020 22:56 Відповісти
Красава)))я рыдаю
показати весь коментар
04.05.2020 23:05 Відповісти
Похоже что он очень туп и не сцал никогда против ветра
показати весь коментар
04.05.2020 23:15 Відповісти
пусть суд объявит сумму вознаграждения за доставку Януковича в суд живого или мёртвого.... тогда им можно верить.
показати весь коментар
04.05.2020 23:01 Відповісти
Колись за Царёва Беня давав 10 000 баксів. І шо? Нічого. Ніхто і зад свій не підняв
показати весь коментар
04.05.2020 23:21 Відповісти
Від цієї ганьби він ніколи не відмиється. Такий сором ... 10 тисяч ... олігарх ... мільярдер.
Пінчук Клінтону дав 10 мільйонів доларів для потіхи ради.
показати весь коментар
04.05.2020 23:32 Відповісти
А 10000 баксов и не деньги за такое чучело, дороже стоят такие процедуры
показати весь коментар
05.05.2020 15:56 Відповісти
ну и кручу верчу рейтинги хочу балаган и шапито
показати весь коментар
04.05.2020 23:04 Відповісти
Смішно аж сльози течуть. Зразу зрозуміло, що при владі професіонали з розважального бізнесу.
показати весь коментар
04.05.2020 23:24 Відповісти
А міг би й розстрілять.... Заочно.
показати весь коментар
05.05.2020 00:20 Відповісти
Та будьте вже нарешті послідовними та оголосіть вже гідну нагороду за доставку в суд Яника "живим або мертвим". І доставлять аж бігом з будь якої точки світу! Або вбьють як собаку, що теж ніфуйово... Саме так діє правосуддя в усьому світі. Головне ж у цій справі легітимність, тобто "за рішенням суду". І буде "у виконавців чиста совість, а у суддів чисті руки".
показати весь коментар
05.05.2020 00:39 Відповісти
(К расстрелу) следующий приговор. Но потом.
показати весь коментар
05.05.2020 00:54 Відповісти
Зачем опять затевать судебный процесс, если в прошлом году Яныка приговорили к 13 годам тюрьмы? Может, его хотят на этот раз оправдать?
показати весь коментар
05.05.2020 00:57 Відповісти
чтобы заочно отбыть срок надо: заочно арестовать, заочно привезти в сизо, заочно судить, заочно отбыть срок...
по другому никак.
показати весь коментар
05.05.2020 08:47 Відповісти
Ви нічого не розумієте. Тепер того цапа наші хлопці з розвідки можуть спокійно викрадати та тягнути до України на законних підставах, і ніякі ліберали на Заході нічого вже сказать не зможуть, бо закон є закон. Або можна його просто пристрелити при спробі до втечі з під арешту, так буде найкраще і несуперечливо з законодавством.
показати весь коментар
05.05.2020 09:42 Відповісти
 
 