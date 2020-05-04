РУС
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк

Печерский суд Киева, рассматривающий дело об узурпации власти, заочно взял под стражу беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook адвоката Януковича Виталия Сердюка.

При этом защита будет обжаловать это решение, так как дело основывается "на сфабрикованных прокуратурой материалах".

По информации hromadske, по этому делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса). Речь идет о решении Конституционного суда с 2010 года (после победы Януковича на выборах), которым было признано неконституционным реформу Основного закона от 2004 года, когда полномочия уменьшили и Украина стала парламентско-президентской республикой.

По данным следствия, Янукович надавил для этого на Конституционный суд и таким незаконным способом расширил свои полномочия.

Защита президента-беглеца все обвинения отвергает и говорит, что власть узурпировал не Янукович, а пятый президент Петр Порошенко, при котором прокуратура сфальсифицировала это дело против Януковича.

Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк 01

Напомним, ГБР вызывала Януковича для проведения следственных действий 30 апреля 2020 года. Как стало известно тогда Цензор.НЕТ из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане. Новая дата вызова - 13 мая.

+14
Цирк зажигает огни. Сколько человек в ОП сидит и придумывает - чтобы еще такое сотворить для отмазки?
04.05.2020 22:07 Ответить
+7
Ну наконец-то поймали гада. Держите его крепко.
04.05.2020 22:08 Ответить
+6
Быстро сработали.. Не успели оглянуться - уже арестовали.. Всего 6 лет прошло и уже результат... Не зря зарплаты получают...
04.05.2020 22:12 Ответить
Цирк зажигает огни. Сколько человек в ОП сидит и придумывает - чтобы еще такое сотворить для отмазки?
04.05.2020 22:07 Ответить
Це вже не допоможе. Гра вже програна, карантин просраний, економика в кризі, шалене скорочення робочих місць - це занадто складна ситуація для такого нефахового Президента як Зеленьский, тому краще змінити Президента достроково ніж продовжувати цей фарс.
04.05.2020 22:15 Ответить
Но это был 💩🤢🤡🎪🤮 Ваш выбор …
04.05.2020 22:30 Ответить
Головне було усунути мародера від влади, а актора усунути буде легше.
04.05.2020 22:34 Ответить
Ідіоте, такі як ти, 21.04.2019 просрали Україну.
04.05.2020 23:26 Ответить
ви мабуть не бачили рейтингу? Як ви гадаєте хто переможе на виборах, коли Зеля піде? І якщо ви думаєте, шо Петя, то сильно помиляєтесь. Країна просто розпадеться.
04.05.2020 22:45 Ответить
Переможе той за кого більше проголосує, відсутність явного лідера Президентських перегонів дозволить нормальним кандидатам таким як Анатолій Гриценко перемогти на виборах!
04.05.2020 22:47 Ответить
в фінал вийдуть риги і Юля. Як завжди. І переможець не задовольнить одну із сторін. І знову 2004.
04.05.2020 23:19 Ответить
Похоже опаблок и это будет "подарок" для идиотов которых в стране большинство
04.05.2020 22:50 Ответить
опаблок и избиратели зеленского в соотношении 50-50 перетекают друг в друга
05.05.2020 00:50 Ответить
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 6555
04.05.2020 22:18 Ответить
😹😅🤣 заочно ? Как в том анекдоте - «когда меня нет дома ,пусть они меня даже бьют «
04.05.2020 22:28 Ответить
(К расстрелу) следующий приговор. Но потом.
05.05.2020 00:52 Ответить
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5403
04.05.2020 22:07 Ответить
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1099
04.05.2020 22:18 Ответить
Ну наконец-то поймали гада. Держите его крепко.
показать весь комментарий
04.05.2020 22:08 Ответить
а профффесор об этом уже знает ?????
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5890

...
04.05.2020 22:08 Ответить
"Есть платная версия".
04.05.2020 22:10 Ответить
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5179
04.05.2020 22:11 Ответить
Ну на конец-то! Куйте сразу в кандалы, не сбежал бы!
04.05.2020 22:12 Ответить
Письмо *****, узурпация власти - а когда уже пойдет расследование против Яныка по а) расхищению казны камазами б) причастности к расстрелу майдана. А то по главным делам чет тихо.
04.05.2020 22:12 Ответить
Благодаря Чернрвол часть тех денег вернули государству, за что зебилы под управлением Портнова на неё и фыркают.
04.05.2020 22:18 Ответить
Быстро сработали.. Не успели оглянуться - уже арестовали.. Всего 6 лет прошло и уже результат... Не зря зарплаты получают...
04.05.2020 22:12 Ответить
Суд заочно арестовал, а Януковощ "вполне очно" послал суд подальше. Ждите решения этого-же суда о моральных компенсациях - чем он хуже Бабы Йули.
04.05.2020 22:14 Ответить
Отвлечение внимания на овоща, путена, а тем временем зеленошеколадное правительство дерет 3 шкуры с пэрэсичного, санкции рашке а нам цены на продукты и все остальное такие, что рашка с Европой курят
04.05.2020 22:15 Ответить
цены на продукты рынок регулирует, еще товарищ Гройсман снял державный контроль и свободу рынку))
04.05.2020 22:17 Ответить
04.11.19 Зеленский подписал закон о судебной реформе.Реформа в действии: Суд в Киеве освободил из СИЗО убийцу 2-летнего ребенка.
04.05.2020 22:17 Ответить
Янек, наверное, счастлив - впервые за шесть лет признали заслуги.
Только меня мучает мысль: а если бы шн не дожил?
04.05.2020 22:19 Ответить
шапкокрада готують до процесуальної очистки
04.05.2020 22:21 Ответить
Проффесор дужже засмутився. Аж ручку зламав.
Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 4876
04.05.2020 22:22 Ответить
Нє. Й це в нього не вийшло
04.05.2020 22:36 Ответить
Всё это до сраки ваши заочные аресты, потому-что из этого у вас ничего не выйдет и не вешайте людям лапшу.
04.05.2020 22:23 Ответить
Відволікання уваги охлосу...
Вже задовбали!
Та розстріляйте вже заочно цю падлюку!
04.05.2020 22:32 Ответить
Бедный Витя. У нас все через жопу. Впрочем как всегда
04.05.2020 22:51 Ответить
У венка и то лучше получилось:
Київський суд заочно заарештував Януковича, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 1550
04.05.2020 22:56 Ответить
Красава)))я рыдаю
04.05.2020 23:05 Ответить
Похоже что он очень туп и не сцал никогда против ветра
04.05.2020 23:15 Ответить
пусть суд объявит сумму вознаграждения за доставку Януковича в суд живого или мёртвого.... тогда им можно верить.
04.05.2020 23:01 Ответить
Колись за Царёва Беня давав 10 000 баксів. І шо? Нічого. Ніхто і зад свій не підняв
04.05.2020 23:21 Ответить
Від цієї ганьби він ніколи не відмиється. Такий сором ... 10 тисяч ... олігарх ... мільярдер.
Пінчук Клінтону дав 10 мільйонів доларів для потіхи ради.
04.05.2020 23:32 Ответить
А 10000 баксов и не деньги за такое чучело, дороже стоят такие процедуры
05.05.2020 15:56 Ответить
ну и кручу верчу рейтинги хочу балаган и шапито
04.05.2020 23:04 Ответить
Смішно аж сльози течуть. Зразу зрозуміло, що при владі професіонали з розважального бізнесу.
04.05.2020 23:24 Ответить
А міг би й розстрілять.... Заочно.
05.05.2020 00:20 Ответить
Та будьте вже нарешті послідовними та оголосіть вже гідну нагороду за доставку в суд Яника "живим або мертвим". І доставлять аж бігом з будь якої точки світу! Або вбьють як собаку, що теж ніфуйово... Саме так діє правосуддя в усьому світі. Головне ж у цій справі легітимність, тобто "за рішенням суду". І буде "у виконавців чиста совість, а у суддів чисті руки".
05.05.2020 00:39 Ответить
(К расстрелу) следующий приговор. Но потом.
05.05.2020 00:54 Ответить
Зачем опять затевать судебный процесс, если в прошлом году Яныка приговорили к 13 годам тюрьмы? Может, его хотят на этот раз оправдать?
05.05.2020 00:57 Ответить
чтобы заочно отбыть срок надо: заочно арестовать, заочно привезти в сизо, заочно судить, заочно отбыть срок...
по другому никак.
05.05.2020 08:47 Ответить
Ви нічого не розумієте. Тепер того цапа наші хлопці з розвідки можуть спокійно викрадати та тягнути до України на законних підставах, і ніякі ліберали на Заході нічого вже сказать не зможуть, бо закон є закон. Або можна його просто пристрелити при спробі до втечі з під арешту, так буде найкраще і несуперечливо з законодавством.
05.05.2020 09:42 Ответить
 
 