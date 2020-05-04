Киевский суд заочно арестовал Януковича, - адвокат Сердюк

Печерский суд Киева, рассматривающий дело об узурпации власти, заочно взял под стражу беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook адвоката Януковича Виталия Сердюка.

При этом защита будет обжаловать это решение, так как дело основывается "на сфабрикованных прокуратурой материалах".

По информации hromadske, по этому делу Януковича подозревают в свержении конституционного строя (часть 1 статьи 109 Уголовного кодекса). Речь идет о решении Конституционного суда с 2010 года (после победы Януковича на выборах), которым было признано неконституционным реформу Основного закона от 2004 года, когда полномочия уменьшили и Украина стала парламентско-президентской республикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защита Януковича не явилась на заседание суда по делу об узурпации власти, - Адвокатская совещательная группа

По данным следствия, Янукович надавил для этого на Конституционный суд и таким незаконным способом расширил свои полномочия.

Защита президента-беглеца все обвинения отвергает и говорит, что власть узурпировал не Янукович, а пятый президент Петр Порошенко, при котором прокуратура сфальсифицировала это дело против Януковича.

Напомним, ГБР вызывала Януковича для проведения следственных действий 30 апреля 2020 года. Как стало известно тогда Цензор.НЕТ из собственных источников, речь идет о событиях периода протестных акций на Майдане. Новая дата вызова - 13 мая.

Также читайте: Купивший долю "Газпрома" в "Газтранзите" со скидкой в 600 млн грн экс-нардеп Журжий блокировал спецконфискацию активов Януковича, - Чорновол