У Києві дозволили роботу кав'ярень на винос, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві дозволено роботу кав'ярень на винос.

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення дозволити столичним кав'ярням працювати на винос", - сказав Клички на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами мера, це рішення є справедливим і допоможе відновитися бізнесу.

Також у Києві дозволили роботу МАФів з реалізації фастфуду та затвердили вимоги до безпеки їхньої роботи в умовах протиепідемічних обмежень. Як повідомили в Київській міськдержадміністрації, відповідні вимоги затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Валентина Мондрієвського.

"За умови дотримання вимог продаж може бути розпочато вже з 5 травня. В розпорядженні йдеться про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів", - йдеться в повідомленні КМДА.

Так, вживання їжі та напоїв на місці продажу заборонено, обов'язковою умовою роботи є обслуговування "на винос" через віконце видачі.

При цьому в МАФах повинні забезпечити масковий режим, щоденну перевірку температури у персоналу, дистанцію мінімум 1,5 метри, наявність антисептиків і одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів, а також організувати безпечне збирання використаних засобів індивідуального захисту і їхню утилізацію.

Як повідомлялося, робота МАФів у Києві була припинена з кінця березня.

