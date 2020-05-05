УКР
У Києві дозволили роботу кав'ярень на винос, - Кличко

У Києві дозволили роботу кав'ярень на винос, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києві дозволено роботу кав'ярень на винос.

"Сьогодні комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення дозволити столичним кав'ярням працювати на винос", - сказав Клички на брифінгу у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами мера, це рішення є справедливим і допоможе відновитися бізнесу.

Також у Києві дозволили роботу МАФів з реалізації фастфуду та затвердили вимоги до безпеки їхньої роботи в умовах протиепідемічних обмежень. Як повідомили в Київській міськдержадміністрації, відповідні вимоги затверджені розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій Валентина Мондрієвського.

"За умови дотримання вимог продаж може бути розпочато вже з 5 травня. В розпорядженні йдеться про стаціонарні та пересувні тимчасові споруди закритого типу. Тобто такі, де приготування здійснюється всередині без доступу споживачів", - йдеться в повідомленні КМДА.

Так, вживання їжі та напоїв на місці продажу заборонено, обов'язковою умовою роботи є обслуговування "на винос" через віконце видачі.

При цьому в МАФах повинні забезпечити масковий режим, щоденну перевірку температури у персоналу, дистанцію мінімум 1,5 метри, наявність антисептиків і одноразових серветок, рукавичок для відвідувачів, а також організувати безпечне збирання використаних засобів індивідуального захисту і їхню утилізацію.

Як повідомлялося, робота МАФів у Києві була припинена з кінця березня.

+4
в стакане с кофе ты увидел порохоботов?
Действительно - по Фрейду у тебя....
05.05.2020 12:22 Відповісти
05.05.2020 12:22 Відповісти
+3
А как в маске кофе пить?
05.05.2020 12:20 Відповісти
05.05.2020 12:20 Відповісти
+3
Хех! Здивував. В нашому магазинчику весь час торгували кавою на винос.
05.05.2020 12:26 Відповісти
05.05.2020 12:26 Відповісти
Порохоботи - фас! )))
05.05.2020 12:20 Відповісти
05.05.2020 12:20 Відповісти
в стакане с кофе ты увидел порохоботов?
Действительно - по Фрейду у тебя....
05.05.2020 12:22 Відповісти
05.05.2020 12:22 Відповісти
О, перший відгукнувся. )
05.05.2020 12:23 Відповісти
05.05.2020 12:23 Відповісти
Короноботи, фас!) Та правильно
05.05.2020 12:59 Відповісти
05.05.2020 12:59 Відповісти
А как в маске кофе пить?
05.05.2020 12:20 Відповісти
05.05.2020 12:20 Відповісти
Дырочку в маске сделай,и трубочку туда вставь))
05.05.2020 12:22 Відповісти
05.05.2020 12:22 Відповісти
Вы призывает нарушать условия карантина?
05.05.2020 12:24 Відповісти
05.05.2020 12:24 Відповісти
Какого карантина?У нас юридически нет никакого карантина и уровень чп не объявлен.
05.05.2020 17:08 Відповісти
05.05.2020 17:08 Відповісти
Якщо розуму нема, то ніяк.
05.05.2020 12:28 Відповісти
05.05.2020 12:28 Відповісти
А - КАК в кафе "посидеть" с этим "украшением"? Отож.☺
05.05.2020 12:59 Відповісти
05.05.2020 12:59 Відповісти
Мафы и без эпидемии позакрывать нужно !
05.05.2020 12:21 Відповісти
05.05.2020 12:21 Відповісти
Виталик,они и работали "на вынос".А сейчас кофейни открываются в стандартном режиме.На улицы выйди,что ли...а то "Не каждый может выйти на улицы.Вернее,выйти может каждый...но не каждый может это сделать"
05.05.2020 12:21 Відповісти
05.05.2020 12:21 Відповісти
Так вот оказывается чего нехватает во время эпидеми,
это кофе на вынос!
05.05.2020 12:23 Відповісти
05.05.2020 12:23 Відповісти
Хех! Здивував. В нашому магазинчику весь час торгували кавою на винос.
05.05.2020 12:26 Відповісти
05.05.2020 12:26 Відповісти
скажіть хто-небудь пєдаліку, що кавою на винос й не було заборонено торгувати..
05.05.2020 12:30 Відповісти
05.05.2020 12:30 Відповісти
ЕЩЁ ОДНО ТУПОЕ РЕШЕНИЕ !!!
05.05.2020 12:40 Відповісти
05.05.2020 12:40 Відповісти
А у нас никто это и не запрещал. Странно: одна страна, а порядки разные.😕
05.05.2020 13:00 Відповісти
05.05.2020 13:00 Відповісти
А чай можно?
05.05.2020 20:33 Відповісти
05.05.2020 20:33 Відповісти
 
 