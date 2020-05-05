В Киеве разрешена работа кофеен навынос, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве разрешена работа кофеен на вынос.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение разрешить столичным кофейням работать навынос", - сказал Клички на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам мэра, это решение является справедливым и поможет восстановиться бизнесу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве открылись уже три продовольственных рынка, - Кличко

Также в Киеве разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений. Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, соответствующие требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского.

"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей", - говорится в сообщении КГГА.

Так, употребление еды и напитков на месте продажи запрещено, обязательным условием работы является обслуживание "на вынос" через окошко выдачи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киев возместит расходы на похороны умерших от COVID-19 по обращению родственников, - КГГА

При этом в МАФах должны обеспечить масочный режим, ежедневную проверку температуры у персонала, дистанцию минимум 1,5 метра, наличие антисептиков и одноразовых салфеток, перчаток для посетителей, а также организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию.

Как сообщалось, работа МАФов в Киеве была приостановлена с конца марта.