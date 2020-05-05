РУС
В Киеве разрешена работа кофеен навынос, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве разрешена работа кофеен на вынос.

"Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение разрешить столичным кофейням работать навынос", - сказал Клички на брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам мэра, это решение является справедливым и поможет восстановиться бизнесу.

Также в Киеве разрешили работу МАФов по реализации фастфуда и утвердили требования к безопасности их работы в условиях противоэпидемических ограничений. Как сообщили в Киевской горгосадминистрации, соответствующие требования утверждены распоряжением руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Валентина Мондриевского.

"При условии соблюдения требований продажа может быть начата уже с 5 мая. В распоряжении говорится о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа. То есть таких, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей", - говорится в сообщении КГГА.

Так, употребление еды и напитков на месте продажи запрещено, обязательным условием работы является обслуживание "на вынос" через окошко выдачи.

При этом в МАФах должны обеспечить масочный режим, ежедневную проверку температуры у персонала, дистанцию минимум 1,5 метра, наличие антисептиков и одноразовых салфеток, перчаток для посетителей, а также организовать безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты и их утилизацию.

Как сообщалось, работа МАФов в Киеве была приостановлена с конца марта.

карантин (16729) КГГА (3008) Киев (26147) кофе (39) МАФы (141) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+4
в стакане с кофе ты увидел порохоботов?
Действительно - по Фрейду у тебя....
показать весь комментарий
05.05.2020 12:22
+3
А как в маске кофе пить?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:20
+3
Хех! Здивував. В нашому магазинчику весь час торгували кавою на винос.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:26
Порохоботи - фас! )))
показать весь комментарий
05.05.2020 12:20
в стакане с кофе ты увидел порохоботов?
Действительно - по Фрейду у тебя....
показать весь комментарий
05.05.2020 12:22
О, перший відгукнувся. )
показать весь комментарий
05.05.2020 12:23
Короноботі, фас!) Та правильно
показать весь комментарий
05.05.2020 12:59
А как в маске кофе пить?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:20
Дырочку в маске сделай,и трубочку туда вставь))
показать весь комментарий
05.05.2020 12:22
Вы призывает нарушать условия карантина?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:24
Какого карантина?У нас юридически нет никакого карантина и уровень чп не объявлен.
показать весь комментарий
05.05.2020 17:08
Якщо розуму нема, то ніяк.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:28
А - КАК в кафе "посидеть" с этим "украшением"? Отож.☺
показать весь комментарий
05.05.2020 12:59
Мафы и без эпидемии позакрывать нужно !
показать весь комментарий
05.05.2020 12:21
Виталик,они и работали "на вынос".А сейчас кофейни открываются в стандартном режиме.На улицы выйди,что ли...а то "Не каждый может выйти на улицы.Вернее,выйти может каждый...но не каждый может это сделать"
показать весь комментарий
05.05.2020 12:21
Так вот оказывается чего нехватает во время эпидеми,
это кофе на вынос!
это кофе на вынос!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:23
Хех! Здивував. В нашому магазинчику весь час торгували кавою на винос.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:26
скажіть хто-небудь пєдаліку, що кавою на винос й не було заборонено торгувати..
показать весь комментарий
05.05.2020 12:30
ЕЩЁ ОДНО ТУПОЕ РЕШЕНИЕ !!!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:40
А у нас никто это и не запрещал. Странно: одна страна, а порядки разные.😕
показать весь комментарий
05.05.2020 13:00
А чай можно?
показать весь комментарий
05.05.2020 20:33
 
 