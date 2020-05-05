Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ
Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Зазначається, що відповідний указ Глава держави підписав 5 травня 2020 року.
Українську делегацію в ТКГ очолює Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма.
До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).
Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.
На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який за дорученням Глави держави модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ Президента додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.
Він наголосив, що Володимир Зеленський пильно стежить за діяльністю ТКГ та зацікавлений в інтенсифікації роботи групи для отримання більш вагомих результатів.
пока на территории Украины относительно вменяемые. а будут совсем отбитые
как и о том - ЧТО подписал твой лох в декабре 2019, и "что" сейчас поставило подпись о прямых переговорах с боевиками..
https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
Інтенсифікація від сєпарів й так розпочалася, гатять по усій лінії фронту
А кто-то слышал от Зеленского/Ермака вразумительные причины такого повышения статуса делегации?
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1257618348441042945 2 ч
Топ новин на цей момент: 1. Відміна медичної реформи 2. Відміна Прозоро(хоча воно і так толком не працювало) 3. Арешт Стерненка 4. Підключення реакторів АЕС до ферми відеокарт 5. Блокування рахунків волонетрів зі звинуваченням їх у фінансуванні тероризму Я ніц не пропустив?
Клоун знову КВН розпочинає ?
--------------------------------------------------------
Кучма еще не сидит? Странно. А главные sellers должностей коррупционеры в Украине тоже не сидят? Тоже странно. А Зе, обещавший уйти в отставку, если хоть один член его команды окажется коррупционером, в отставку не ушел? Странно, третий раз странно.
С такой группой не надо никуда ехать. Их не уважают, над ними смеются. Украина не может быть смешной, итак Зе еженедельно смешит нас видосами.
Мое личное мнение, если ехать, то только Пороху, оккупанты и предатели его боятся, а значит уважают.
-- йєсі ждать, то очєнь долго
https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0 Маргарита Наваррская Валуа (1492-1549) - французская принцесса