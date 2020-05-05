УКР
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ

Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зазначається, що відповідний указ Глава держави підписав 5 травня 2020 року.

Українську делегацію в ТКГ очолює Президент України в 1994-2005 роках Леонід Кучма.

До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників.

На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який за дорученням Глави держави модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ Президента додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

Він наголосив, що Володимир Зеленський пильно стежить за діяльністю ТКГ та зацікавлений в інтенсифікації роботи групи для отримання більш вагомих результатів.

теперь в составе официальный представитель от власти и переговоры плавно превращаются из говорильни в официальные переговоры с лугандоном. с чем я вас зеленые дебилы и поздравляю. очень скоро вы узнаете что такое лугандонцы у вас дома
05.05.2020 15:02 Відповісти
гнусавый упырь,иди найух,т.е. на балалаечную
05.05.2020 15:00 Відповісти
Володимир Зеленський є настільки слабкою політичною фігурою, що навіть його палкі прихильники не вірять, що він є Президентом, і в поточних проблемах продовжують звинувачувати V Президента України Петра Порошенка.
05.05.2020 15:04 Відповісти
гнусавый упырь,иди найух,т.е. на балалаечную
05.05.2020 15:00 Відповісти
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 1166
05.05.2020 16:50 Відповісти
теперь в составе официальный представитель от власти и переговоры плавно превращаются из говорильни в официальные переговоры с лугандоном. с чем я вас зеленые дебилы и поздравляю. очень скоро вы узнаете что такое лугандонцы у вас дома
05.05.2020 15:02 Відповісти
будем честны, эти забавные люди уже у нас дома, скупили жильё в том же Ирпене, например, и голосуют, то за зелёно-януково-овощную компашку, то за опзш-ное кодло...
05.05.2020 15:06 Відповісти
не не не
пока на территории Украины относительно вменяемые. а будут совсем отбитые
05.05.2020 15:09 Відповісти
Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 2352
05.05.2020 15:03 Відповісти
Володимир Зеленський є настільки слабкою політичною фігурою, що навіть його палкі прихильники не вірять, що він є Президентом, і в поточних проблемах продовжують звинувачувати V Президента України Петра Порошенка.
05.05.2020 15:04 Відповісти
Как не горько признать,но возможность создания такой переговорной группы была зафиксирована ранее в мирном плане - Минских соглашениях
05.05.2020 20:47 Відповісти
Так, а від ордловщини кого затвердив?
05.05.2020 15:05 Відповісти
Нічого доброго не очікується.
05.05.2020 15:08 Відповісти
Тримайтеся, мишебрати, гарант-малорос простягає вам руку допомоги.
05.05.2020 15:08 Відповісти
Хоть Поплавского туда включайте, - пока россия не скажет своим аватарам прекратить войну, - ничего не будет. Делегацию в ЕС надо усиливать и требовать от них новых санкций, а Минск, - пустая говорильня.
05.05.2020 15:12 Відповісти
С появлением официальных лиц уже не говорильня а легализация орков .......
05.05.2020 15:18 Відповісти
Леонид Данилыч чувак надежный, начальник Украины с 1994 года, реальный
05.05.2020 15:12 Відповісти
Пропил, просрал и набарыжил усё шо у карман улезло.
05.05.2020 17:16 Відповісти
...а шо в карман не улезло то зятьку перешло..
05.05.2020 19:22 Відповісти
діректор України
05.05.2020 19:56 Відповісти
Дякуємо Петру,шо він за п"ять років так і не назвав війну з кацапами війною,ну а Зеля вірний послідовник Мінську.Як казав Петро--Альтернативи Мінську нема.
05.05.2020 15:12 Відповісти
Кріт, не втомився гадить на кодній гілці, звинувачуючи Пороха? Винен, персонально, ти і ще 73% "хуженебудет", які привели підкацапників до влади
05.05.2020 15:37 Відповісти
зебил, минские соглашения закончились в декабре 2019 года - ты забылО об этом?)
как и о том - ЧТО подписал твой лох в декабре 2019, и "что" сейчас поставило подпись о прямых переговорах с боевиками..
05.05.2020 15:59 Відповісти
Здайся в витверезник, брудний зрадник.
05.05.2020 16:56 Відповісти
А нафіга? Якщо ФСБ список погодила, то для чого ці цирки із Монікою?
05.05.2020 15:13 Відповісти
Если б не Порох сосали б вы счас у плешивого 6 лет... по очереди
05.05.2020 15:14 Відповісти
Шо уже насасалсся и атваливаишь.
05.05.2020 17:18 Відповісти
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 7379
05.05.2020 15:16 Відповісти
Ти вже "начистив" на попередніх виборах президента. Тепер тобі будуть сєпари чистити задній прохід.
05.05.2020 15:49 Відповісти
та вже ствол стер так ретельно чистиш
05.05.2020 19:58 Відповісти
Как говорил покойный Батя,Крысы КгБэшные,где НовоОтсоссия от Харькова до Одессы?
05.05.2020 15:17 Відповісти
Думаю я, что без Сивохи эта группа товарищей практически утрачивает легитимность.
05.05.2020 15:18 Відповісти
вашу ж.... та хай тому копито відсохне, хто сівоху с Заглаваної пише!
05.05.2020 20:00 Відповісти
Зачем ватница и просто дура Третьякова в такой комиссии? Может потому что она нужна стороне российского агрессора? Зачем такая спешка при ловле блох?
05.05.2020 15:20 Відповісти
топаз дал команду...
05.05.2020 15:24 Відповісти
Зеленский не виноват что идиот, виноваты идиоты которые его избрали президентом, вопреки его желанию.
05.05.2020 15:25 Відповісти
Украинскую делегацию возглавляет Кучма. /Главный результат переговорщика .Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ./ Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР" /Днепровский олигарх(Пинчук) предложил Украине отказаться от Крыма и пути в Европу, 14.07.2019 / Предлагаю Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ, - Деркач.
05.05.2020 15:25 Відповісти
...У нас же практично весь політикум з таких складається - з людей, не захищених ніяким «моральним корсетом». Колись, між іншим, подібний комплекс Урмас Отт, відомий естонський телеведучий, гарно «засвітив» у Кучми, я про це навіть в «Музеї покинутих секретів» згадала: Кучма йому став розповідати історію, як у нього, хлопця із злиденного повоєнного села, був один піджачок і він на якійсь дрезині їхав у Дніпропетровськ вступати в інститут у цьому єдиному піджачку, а коли доїхав, увесь піджачок був чорний від сажі. Я пам'ятаю, як у нього очі блищали, коли він це розповідав, і там теж була ця сама мотивація - енергія соціального реваншу. - О. Забужко
https://lb.ua/culture/2016/04/20/333388_oksana_zabuzhko_koli_8_travnya_2014.html
05.05.2020 15:52 Відповісти
що воно там погоджує?
Інтенсифікація від сєпарів й так розпочалася, гатять по усій лінії фронту
05.05.2020 15:27 Відповісти
Фигня это все!
05.05.2020 15:30 Відповісти
Всё готово для официальных переговоров с "ДНР" и "ЛНР". Интересно посмотреть, какие руководители министерств и ведомств войдут с состав официальной делегации Лугандона.

А кто-то слышал от Зеленского/Ермака вразумительные причины такого повышения статуса делегации?
05.05.2020 15:32 Відповісти
В общем, капитуляция в турборежиме.
05.05.2020 15:35 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1257618348441042945 2 ч
Топ новин на цей момент: 1. Відміна медичної реформи 2. Відміна Прозоро(хоча воно і так толком не працювало) 3. Арешт Стерненка 4. Підключення реакторів АЕС до ферми відеокарт 5. Блокування рахунків волонетрів зі звинуваченням їх у фінансуванні тероризму Я ніц не пропустив?Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 7594
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 3696
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 7278
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 1747
05.05.2020 15:40 Відповісти
треба вимагати достроркових виборів
05.05.2020 16:53 Відповісти
Тогда карантину не будет видно конца..
05.05.2020 19:27 Відповісти
И на чей кашилёк те биткаины патекут.
05.05.2020 17:24 Відповісти
гнусавый старается выполнить свои обещания и закончить войну на любых условиях))
05.05.2020 15:43 Відповісти
..не бережешь ты себя, Владимир Александрович. Всё о России думаешь..
05.05.2020 15:55 Відповісти
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 212
05.05.2020 16:01 Відповісти
Каких еще новых лиц вам надо?
05.05.2020 16:48 Відповісти
https://youtu.be/j335onLz6co СБУ та Венедіктова готують Стерненку підозру на догоду Авакову, Киві та Портнову
05.05.2020 16:49 Відповісти
результат поездки ваЗЕлиновского Дегенерата в Оман на лицо, ватное Существо ермак выполняя указания своих кураторов в кремле всеми путями пытается впихнуть Даунбасс в Украину на условиях ПИД,,,раши, рашка наблюдатель, санкции сняты, Крым забыт, восстановление и содержание т.д за счет Украины а это Недоразумение ему во всем подмахивает......
05.05.2020 17:00 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_55.html
05.05.2020 17:22 Відповісти
Не успеет пида рассия раньче *********.
05.05.2020 17:26 Відповісти
Клоун, на мардовскам кучма, просрал ядренае аружиё, теперь пущай атрабатывает.
05.05.2020 17:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=DT-nvam3Jww Кучма с колорадской лентой против Бандеры и против клина между Украиной и РФ. видео ютуб https://www.youtube.com/watch?v=DT-nvam3Jww
05.05.2020 17:17 Відповісти
ЗЕленое стадо приготовилось сдавать Украину
05.05.2020 17:19 Відповісти
А что по этой "делегации" думает СБУ? У нас ведь объединенные силы ведут военную операцию (без объявления ВП), предварительно отстранив СБУ от командования. Ни один официальный представитель СБУ делегатом не стал. Так может уже арестуете эту группу предателей-переговорщиков? Я понимаю переговоры гражданских, но военных?
05.05.2020 17:26 Відповісти
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Источник: https://censor.net/n3193490

Клоун знову КВН розпочинає ?
05.05.2020 17:31 Відповісти
не клоун а гринпоц- телепузик)))
05.05.2020 19:24 Відповісти
http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040

Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 6776
05.05.2020 18:17 Відповісти
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 8253
05.05.2020 18:41 Відповісти
Зе утвердил состав делегации Украины для участия в ТКГ.
--------------------------------------------------------
Кучма еще не сидит? Странно. А главные sellers должностей коррупционеры в Украине тоже не сидят? Тоже странно. А Зе, обещавший уйти в отставку, если хоть один член его команды окажется коррупционером, в отставку не ушел? Странно, третий раз странно.

С такой группой не надо никуда ехать. Их не уважают, над ними смеются. Украина не может быть смешной, итак Зе еженедельно смешит нас видосами.

Мое личное мнение, если ехать, то только Пороху, оккупанты и предатели его боятся, а значит уважают.
05.05.2020 18:20 Відповісти
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 8005
05.05.2020 18:23 Відповісти
вроде как Кучма уже забежал, сказал стар я стал, чартеров боюсь!!
05.05.2020 19:16 Відповісти
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ, - указ - Цензор.НЕТ 4752
05.05.2020 19:32 Відповісти
Я расстроен и опечален, Сивохо не вижу....
05.05.2020 19:48 Відповісти
та шоп тому копито усохло, хто сівухо з заглавної пише!
05.05.2020 19:54 Відповісти
Перекручивание фамилий,,стран,названий,написание с маленьких букв, ну никак не говорит о наличии большого ума.
05.05.2020 20:00 Відповісти
йа не про ум, а про ценностнийє орійєнтації
05.05.2020 20:07 Відповісти
состав дєлігації ращітан на договорьонності ПО-СУЩЄСТВУ - тоість сволочі уже договорілісь - осталось утрясті рабочіє вапроси
05.05.2020 19:52 Відповісти
А от украинского народа кто будет на переговорах? Ато одни кацапы, сепары и убийцы. Кстати Кучма еще за убийство Гонгадзе не ответил, И почему Европа закрывает на ето глаза? Нужно быть пид***расом и долбиться в жопу чтобы Европа обращала внимание на преступление?
05.05.2020 20:00 Відповісти
в жопу - то для ніх сваї раднийє
05.05.2020 20:12 Відповісти
А вроде Кровавый Порошенко Кучму предательски назначал, не?
05.05.2020 20:05 Відповісти
Судя по составу, впихивание лугандона на кацапских услових вышло на финишную прямую и осталось обговорить детали. Так что поздравляю всех зебилов с началом ОФИЦИАЛЬНЫХ переговоров Украины с кацапскими террористами и превращением Украины в КОНФЕДЕРАЦИЮ. При этом зебилы ради прикрытия этого преступления решили дать особые статусы всем областям и назвать это децентрализацией, если разваливать страну то по-полной.
05.05.2020 21:11 Відповісти
Офіційне визнання луГандонії та зняття з фєдєрастії вини за окупацію української землі й вбивства українців наближається... Операція ФСБ «ЗЄРМАК» у дії...
05.05.2020 21:32 Відповісти
когда же это ****..во закончится....как эта зеленая мр..зь достала уже
05.05.2020 21:44 Відповісти
-- ребе! как долго ждать?
-- йєсі ждать, то очєнь долго
05.05.2020 21:59 Відповісти
Может он помнит и Крым, или не в этой жизни?!
06.05.2020 01:25 Відповісти
В любви и на войне одно и то же: крепость, ведущая переговоры, наполовину взята.
https://kartaslov.ru/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B0 Маргарита Наваррская Валуа (1492-1549) - французская принцесса
06.05.2020 13:22 Відповісти
 
 