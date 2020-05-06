УКР
Тест на COVID-19 перед плановою операцією пацієнтам проводитимуть безкоштовно, - Степанов

Тест на COVID-19 перед плановою операцією пацієнтам проводитимуть безкоштовно, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що у держави є можливість проводити безкоштовно тести на коронавірус пацієнтами, госпіталізованим для проведення планових операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Усі без винятку пацієнти, які будуть проходити госпіталізацію у зв'язку з плановою операцією, спочатку будуть тестуватися ПЛР-тестами, будуть дотримуватися самоізоляції протягом 2-3 днів після тестування, і вже потім будуть госпіталізовані в лікарню для проведення планових операцій", - наголосив Степанов.

За його словами, тести будуть проводитися безкоштовно, у держави є така можливість.

Раніше повідомлялося, що з вівторка, 5 травня, в українських клініках будуть дозволені планові операції.

+1
Яка щедрість!
показати весь коментар
06.05.2020 12:03 Відповісти
+1
Тести тре робити будь кому, хто звернувся по медичну допомогу, у будь який заклад, інакше медичні заклади стануть осередками нового спалаху...
показати весь коментар
06.05.2020 12:07 Відповісти
Осчастливил благодетель. Господин Степанов!!! Минздрав, согласно Конституции должен выполнять бесплатно ВСЁ, включая операции, лечение и профилактику и конечно любые тесты!! Похерили Основной Закон, плюнули на народ теперь нефик раздавать дешевые подачки.
показати весь коментар
06.05.2020 12:08 Відповісти
Конечно похерили, ведь в Конституции написано, что и граждане обязаны платить налоги, чтобы была... полностью бесплатная медицина...
показати весь коментар
06.05.2020 12:10 Відповісти
И чтобы армия на сдавалась в плен, а воевала. Только никто не читает.
показати весь коментар
06.05.2020 13:17 Відповісти
Покажи - где это в Конституции написано, а я тебе покажу - где в Конституции написано про обязанности граждан.
показати весь коментар
06.05.2020 13:20 Відповісти
Тоже не читал? Патриот наверное, молодец. Учи песни чтобы сдаться как Герой Украины Мамчур.
Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане несут военную службу в соответствии с законом.
показати весь коментар
06.05.2020 13:57 Відповісти
А какое отношение это имеет к "бесплатной" медицине или ты уже забыл - о чём ты завёл мантру? А раз ты уже забыл, то - где подтверждение твоей мантре о сдаче в плен?
показати весь коментар
06.05.2020 14:01 Відповісти
Всегда было интересно, вы рождаетесь дурачками или косите под них? Конституцию читать нужно, а не хопу ей вытирать. Понял?

Положение части 3 статьи 49 Конституции Украины «В государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно» необходимо понимать так, что в государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется всем гражданам независимо от ее объема и без предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставление такой помощи
показати весь коментар
06.05.2020 15:12 Відповісти
Обычно рождаются и не хотят слышать об обязанностях, а только о правах.
показати весь коментар
06.05.2020 15:21 Відповісти
Государство ОБЯЗАНО обеспечивать мед помощь бесплатно независимо от того, платит гражданин налоги или нет. Вы как черви изворачиваетесь чтобы оправдать ворьё на госдолжностях.
показати весь коментар
06.05.2020 15:33 Відповісти
По-моему, только в психлечебницах оставили платную медицину, доступную только ворью на госдолжностях.
показати весь коментар
06.05.2020 15:47 Відповісти
Выход один - записаться на все операции и вежливо всех пропускать - у меня, мол, не срочно...
показати весь коментар
06.05.2020 12:09 Відповісти
зачётный юмор .....
показати весь коментар
06.05.2020 12:13 Відповісти
Та ви що, а моя подруга сьогодні 2400 грн. заплатила, бо без цього тесту на операцію не беруть!
показати весь коментар
06.05.2020 13:36 Відповісти
снова зрада.
показати весь коментар
06.05.2020 14:04 Відповісти
 
 