Тест на COVID-19 перед плановою операцією пацієнтам проводитимуть безкоштовно, - Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що у держави є можливість проводити безкоштовно тести на коронавірус пацієнтами, госпіталізованим для проведення планових операцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.
"Усі без винятку пацієнти, які будуть проходити госпіталізацію у зв'язку з плановою операцією, спочатку будуть тестуватися ПЛР-тестами, будуть дотримуватися самоізоляції протягом 2-3 днів після тестування, і вже потім будуть госпіталізовані в лікарню для проведення планових операцій", - наголосив Степанов.
За його словами, тести будуть проводитися безкоштовно, у держави є така можливість.
Раніше повідомлялося, що з вівторка, 5 травня, в українських клініках будуть дозволені планові операції.
