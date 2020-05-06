РУС
Тест на COVID-19 перед плановой операцией пациентам будут проводить бесплатно, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что у государства есть возможность проводить бесплатно тесты на коронавирус пациентами, госпитализированным для проведения плановых операций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут соблюдать самоизоляцию в течение 2-3 дней после тестирования, и уже потом будут госпитализированы в больницу для проведения плановых операций", - подчеркнул Степанов.

По его словам, тесты будут проводиться бесплатно, у государства есть такая возможность.

Ранее сообщалось, что со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции.

карантин (16729) операция (214) тестирование (499) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+1
Яка щедрість!
06.05.2020 12:03 Ответить
+1
Тести тре робити будь кому, хто звернувся по медичну допомогу, у будь який заклад, інакше медичні заклади стануть осередками нового спалаху...
06.05.2020 12:07 Ответить
Яка щедрість!
06.05.2020 12:03 Ответить
Тести тре робити будь кому, хто звернувся по медичну допомогу, у будь який заклад, інакше медичні заклади стануть осередками нового спалаху...
06.05.2020 12:07 Ответить
Осчастливил благодетель. Господин Степанов!!! Минздрав, согласно Конституции должен выполнять бесплатно ВСЁ, включая операции, лечение и профилактику и конечно любые тесты!! Похерили Основной Закон, плюнули на народ теперь нефик раздавать дешевые подачки.
06.05.2020 12:08 Ответить
Конечно похерили, ведь в Конституции написано, что и граждане обязаны платить налоги, чтобы была... полностью бесплатная медицина...
06.05.2020 12:10 Ответить
И чтобы армия на сдавалась в плен, а воевала. Только никто не читает.
06.05.2020 13:17 Ответить
Покажи - где это в Конституции написано, а я тебе покажу - где в Конституции написано про обязанности граждан.
06.05.2020 13:20 Ответить
Тоже не читал? Патриот наверное, молодец. Учи песни чтобы сдаться как Герой Украины Мамчур.
Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины. Граждане несут военную службу в соответствии с законом.
06.05.2020 13:57 Ответить
А какое отношение это имеет к "бесплатной" медицине или ты уже забыл - о чём ты завёл мантру? А раз ты уже забыл, то - где подтверждение твоей мантре о сдаче в плен?
06.05.2020 14:01 Ответить
Всегда было интересно, вы рождаетесь дурачками или косите под них? Конституцию читать нужно, а не хопу ей вытирать. Понял?

Положение части 3 статьи 49 Конституции Украины «В государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется бесплатно» необходимо понимать так, что в государственных и коммунальных учреждениях охраны здоровья медицинская помощь предоставляется всем гражданам независимо от ее объема и без предварительного, текущего или последующего их расчета за предоставление такой помощи
06.05.2020 15:12 Ответить
Обычно рождаются и не хотят слышать об обязанностях, а только о правах.
06.05.2020 15:21 Ответить
Государство ОБЯЗАНО обеспечивать мед помощь бесплатно независимо от того, платит гражданин налоги или нет. Вы как черви изворачиваетесь чтобы оправдать ворьё на госдолжностях.
06.05.2020 15:33 Ответить
По-моему, только в психлечебницах оставили платную медицину, доступную только ворью на госдолжностях.
06.05.2020 15:47 Ответить
Выход один - записаться на все операции и вежливо всех пропускать - у меня, мол, не срочно...
06.05.2020 12:09 Ответить
зачётный юмор .....
06.05.2020 12:13 Ответить
Та ви що, а моя подруга сьогодні 2400 грн. заплатила, бо без цього тесту на операцію не беруть!
06.05.2020 13:36 Ответить
снова зрада.
06.05.2020 14:04 Ответить
 
 