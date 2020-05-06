Тест на COVID-19 перед плановой операцией пациентам будут проводить бесплатно, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что у государства есть возможность проводить бесплатно тесты на коронавирус пациентами, госпитализированным для проведения плановых операций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут соблюдать самоизоляцию в течение 2-3 дней после тестирования, и уже потом будут госпитализированы в больницу для проведения плановых операций", - подчеркнул Степанов.

По его словам, тесты будут проводиться бесплатно, у государства есть такая возможность.

Ранее сообщалось, что со вторника, 5 мая, в украинских клиниках будут разрешены плановые операции.

