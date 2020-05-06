Покладаю великі надії на залучення китайського туриста, - глава Держтуризму Олеськів
Глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів сподівається, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж із країнами Європейського Союзу, і важливо скористатися моментом і зуміти залучити китайського туриста в країну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олеськів сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про відновлення транскордонного туризму.
"Більшість лідерів європейських країн сказали, що до кінця літа будуть точно закриті кордони ЄС назовні. Можливо, з осені їх відкриють, а можливо - ні. Я планувала би (закордонну відпустку. – Ред.) на 2021 рік. Або ж потрібно бути таким гнучким із валізами, щоб бути готовим "післязавтра" кудись відправитися. Наразі на це немає точної відповіді", - зазначила вона.
З огляду на це голова Держтуризму зазначила, що Україні необхідно бути готовою до залучення іноземних туристів після завершення історії з пандемією.
"Я маю великі сподівання, зокрема, на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж із країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і зуміти залучити китайського туриста", - додала вона.
На її думку, для цього дуже важливо використовувати всі діджитал-інструменти, що дасть змогу оперативно реагувати на зміни й відслідковувати всі тренди.
"На рахунок цього вже говорили з послом України в Китаї, з колегами з китайсько-українських асоціацій, вони на "низькому старті", всі готові", - наголосила Олеськів.
Точнее - кацапская шестёрка
Военная агрессия России против Украины не должна выходить из зоны внимании Запада. Киев заслуживает большей поддержки в мире, потому что это борьба между свободой и рабством.
Об этом на страницах https://www.washingtontimes.com/news/2020/may/2/russias-military-aggression-against-ukraine-contin/ The Washington Times написал помощник заместителя министра обороны в администрации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Джед Баббин.
Отмечается, что пандемия COVID-19 и американские предстоящие ноябрьские выборы вытеснили все остальные новости из поля зрения СМИ. Но Баббин считает, что нельзя игнорировать продолжающуюся гибридную агрессию России против Украины."Дональд Трамп должен уделять больше внимания, а также оказывать военную и другую поддержку мужественной борьбе Украины за свободу", - указал он.
Вспоминаю анекдоты прошлых, но не далёких времён: Электростанция - одно километровая эбонитовая палочка и 3 миллиона китайца ползают по ней, в шерстяных костюмах; умный (хитрый) как 100 китайцев; 563 - китайское предупреждение и т. п.! А теперь, китайцы будут про нас анекдоты слагать?
PS: Спасибо 73%!!!
