Покладаю великі надії на залучення китайського туриста, - глава Держтуризму Олеськів

Глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів сподівається, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж із країнами Європейського Союзу, і важливо скористатися моментом і зуміти залучити китайського туриста в країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олеськів сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про відновлення транскордонного туризму.

"Більшість лідерів європейських країн сказали, що до кінця літа будуть точно закриті кордони ЄС назовні. Можливо, з осені їх відкриють, а можливо - ні. Я планувала би (закордонну відпустку. – Ред.) на 2021 рік. Або ж потрібно бути таким гнучким із валізами, щоб бути готовим "післязавтра" кудись відправитися. Наразі на це немає точної відповіді", - зазначила вона.

З огляду на це голова Держтуризму зазначила, що Україні необхідно бути готовою до залучення іноземних туристів після завершення історії з пандемією.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Улітку спробуємо повернути внутрішнє авіасполучення, міжнародне відновиться не раніше осені, - Кулеба. ВIДЕО

"Я маю великі сподівання, зокрема, на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж із країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і зуміти залучити китайського туриста", - додала вона.

На її думку, для цього дуже важливо використовувати всі діджитал-інструменти, що дасть змогу оперативно реагувати на зміни й відслідковувати всі тренди.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Відкриття кордонів з багатьма країнами до літнього сезону є малоймовірним, - глава Держтуризму Олеськів про можливість відпусток за кордоном

"На рахунок цього вже говорили з послом України в Китаї, з колегами з китайсько-українських асоціацій, вони на "низькому старті", всі готові", - наголосила Олеськів.

Топ коментарі
+23
туристам из Ухани - 50% скидки
показати весь коментар
06.05.2020 12:16 Відповісти
+13
Ага, прямиком из Уханя и приедут
показати весь коментар
06.05.2020 12:16 Відповісти
+13
Если человек талантлив, то он талантлив во всем. С идиотами такая же ситуация…
показати весь коментар
06.05.2020 12:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Она просто идиотка 😀😀😀
Точнее - кацапская шестёрка
показати весь коментар
06.05.2020 12:16 Відповісти
Если человек талантлив, то он талантлив во всем. С идиотами такая же ситуация…
показати весь коментар
06.05.2020 12:18 Відповісти
Шоб землю скупили, или свежую версию вируса привезли ? Нас выморят вирусом, как коренное население Америки зараженными чумой одеялами.
показати весь коментар
06.05.2020 12:40 Відповісти
оспой. якобы не специально
показати весь коментар
06.05.2020 13:00 Відповісти
Глубоко копает.
показати весь коментар
06.05.2020 12:48 Відповісти
туристам из Ухани - 50% скидки
показати весь коментар
06.05.2020 12:16 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2020 13:01 Відповісти
Ага, прямиком из Уханя и приедут
показати весь коментар
06.05.2020 12:16 Відповісти
Черный юмор?
показати весь коментар
06.05.2020 12:17 Відповісти
зеленый "стеб"...
показати весь коментар
06.05.2020 12:21 Відповісти
Зустрічайте нову версію вірусу.
показати весь коментар
06.05.2020 12:17 Відповісти
v2.0
показати весь коментар
06.05.2020 12:56 Відповісти
Хох...желтьіх комми нам еще не хватало. Зеленьіх мало. От китайского туриста имеют только китайские же бандосьі- гоммунистьі. Изучите,скотьі тупьіе,матчасть. Не говоря уже о вирусах и поедании зародьішей человеческих.
показати весь коментар
06.05.2020 12:19 Відповісти
https://censor.net/user/23501 Мля, який же ти дебіл, із хутору... Всі країни мають, за щастя, співпрацювати із Китаєм,бо це великі гроші, а ти вилізло, із рогами своїми...тьху
показати весь коментар
06.05.2020 15:11 Відповісти
Вьі вопрос изучали? Городской Вьі наш бьідлан...все страньі,деньги,взвейся и развейся😂Совхозник,наверное.
показати весь коментар
06.05.2020 15:17 Відповісти
https://censor.net/user/23501 На якій мові ти пишеш, рагуль?
показати весь коментар
06.05.2020 16:06 Відповісти
За бажанням...є якись заперечення,хлопе жовтопике?
показати весь коментар
06.05.2020 16:18 Відповісти
https://censor.net/user/23501 На якій мові ти пишеш, рагуль, ще раз тебе запитую? Не "якись", а "якесь", не "жовтопике", а "жовтопикий". Ти безграмотне ніщо.
показати весь коментар
06.05.2020 18:12 Відповісти
ЯкІсь...Все інше- вірно, хлопе Ви радгоспне та жовтопике
показати весь коментар
06.05.2020 18:17 Відповісти
Хоча замість вірно у данному випадку належить писати правильно
показати весь коментар
06.05.2020 18:24 Відповісти
https://censor.net/user/23501 От ти недороблене... Може, є якась вакцина, для тебе, щоб приспати?
показати весь коментар
06.05.2020 19:11 Відповісти
Китайцев надо травить, как тараканов, а не в гости приглашать
показати весь коментар
06.05.2020 12:19 Відповісти
Трампушка, ножек Буша пришли, нас голодом морят. И то не шутка.
показати весь коментар
06.05.2020 12:41 Відповісти
"Легких грошей" захотів, придурок?
показати весь коментар
06.05.2020 12:20 Відповісти
еще за обмены туристами с северной кореей договоритесь олухи
показати весь коментар
06.05.2020 12:21 Відповісти
Это когда-нибуть прекратиться?! Ну нафига ещё попу баян и разряд по боксу?
показати весь коментар
06.05.2020 12:22 Відповісти
то китайцы поступали с китайских уханей в италию, и прочие эвропы, десятки тыс умерло,
теперь эвропа сделала выводы, закрыла италию,

но украита открылааа
ооо!!

упереед, везите вирусы уханские прямо в киев,
главное бабло для власнеков гостиниц и рестаратов

ахахаха
показати весь коментар
06.05.2020 12:24 Відповісти
Конченная идиотка!!!!
показати весь коментар
06.05.2020 12:24 Відповісти
то бишь, вирусы принимать без посредников?)))
показати весь коментар
06.05.2020 12:24 Відповісти
Боже, какие ИДИОТы нами правят, благодаря 73% зебилов...
показати весь коментар
06.05.2020 12:25 Відповісти
значит на китайцев, а на европейцев уже нет... ускоглазый турист и его ценности стали в приоритете..
показати весь коментар
06.05.2020 12:26 Відповісти
Ну те що ці нові комуняки продалися китайським комунякам - немає нічого дивного, але все одно гидко. Довбані нікчеми.
показати весь коментар
06.05.2020 12:30 Відповісти
оце кара небесна на голови українців!
показати весь коментар
06.05.2020 12:30 Відповісти
Дело даже не в вирусе, ну вот чем реально мы можем завлечь китайцев в Украину. какие у нас есть для них интересности??
показати весь коментар
06.05.2020 12:35 Відповісти
посцать около Царских ворот в храме. У нас церквей много. Китайцев учат ненавидеть христианство, И ссанье в христианских храмах у них считается доблестью.
показати весь коментар
06.05.2020 13:05 Відповісти
Из новости понял, что Олеськив на низком старте, собирается встречать китайцев: устанавливает все вывески на китайском, путеводители, обучает китайскому полицию, гостиничный бизнес. Да, и про короновирусный скрининг забыл. Во всех местах, где посетителей больше двух.
показати весь коментар
06.05.2020 12:38 Відповісти
Россия уже залучила китайских туристов,теперь на Дальнем Востоке на магазинах висит "Русским вход воспрещен"
показати весь коментар
06.05.2020 12:40 Відповісти
"Прямые поставки" нового штамма? Своего мало??
показати весь коментар
06.05.2020 12:49 Відповісти
Це не влада, це, навіть, не "хайп", це безкінецний "треш"
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
А что, путешествие в прошлое! С нашим Янелохом и Мао вспомнят, такой же умный!!!
Вспоминаю анекдоты прошлых, но не далёких времён: Электростанция - одно километровая эбонитовая палочка и 3 миллиона китайца ползают по ней, в шерстяных костюмах; умный (хитрый) как 100 китайцев; 563 - китайское предупреждение и т. п.! А теперь, китайцы будут про нас анекдоты слагать?
PS: Спасибо 73%!!!
показати весь коментар
06.05.2020 12:55 Відповісти
Нахрен они нужны? Доходов от китайского туриста не дождешься, а пространство вокруг себя они засирают капитально. У нас своих засранцев хоть отстреливай.
показати весь коментар
06.05.2020 13:12 Відповісти
А чё не северокорейского?
показати весь коментар
06.05.2020 13:12 Відповісти
ОНИ ТУПО ДЕБИЛЫ КОНЧЕННЫЕ !!!
показати весь коментар
06.05.2020 14:07 Відповісти
Возлагаю большие надежды на привлечение китайского туриста...

Если хорошо работать, то может даже не один, а три туриста приедут или даже пять.
показати весь коментар
06.05.2020 14:11 Відповісти
Да она просто дура, понятия не имеющая в туристическом бизнесе!
А что вы хотите, люди с мозгами в эту власть работать не идут.
Но это просто пи@дец, зеленые, похоже, ее с самого дна зачерпнули...
показати весь коментар
06.05.2020 15:16 Відповісти
 
 