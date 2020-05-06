Покладаю великі надії на залучення китайського туриста, - глава Держтуризму Олеськів

Глава Державного агентства розвитку туризму України Мар'яна Олеськів сподівається, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж із країнами Європейського Союзу, і важливо скористатися моментом і зуміти залучити китайського туриста в країну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Олеськів сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про відновлення транскордонного туризму.

"Більшість лідерів європейських країн сказали, що до кінця літа будуть точно закриті кордони ЄС назовні. Можливо, з осені їх відкриють, а можливо - ні. Я планувала би (закордонну відпустку. – Ред.) на 2021 рік. Або ж потрібно бути таким гнучким із валізами, щоб бути готовим "післязавтра" кудись відправитися. Наразі на це немає точної відповіді", - зазначила вона.

З огляду на це голова Держтуризму зазначила, що Україні необхідно бути готовою до залучення іноземних туристів після завершення історії з пандемією.

"Я маю великі сподівання, зокрема, на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж із країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і зуміти залучити китайського туриста", - додала вона.

На її думку, для цього дуже важливо використовувати всі діджитал-інструменти, що дасть змогу оперативно реагувати на зміни й відслідковувати всі тренди.

"На рахунок цього вже говорили з послом України в Китаї, з колегами з китайсько-українських асоціацій, вони на "низькому старті", всі готові", - наголосила Олеськів.