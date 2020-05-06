РУС
Возлагаю большие надежды на привлечение китайского туриста, - глава Гостуризма Олеськив

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив надеется, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами Европейского Союза, и важно воспользоваться моментом и суметь привлечь китайского туриста в страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Олеськив сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о возобновлении трансграничный туризма

"Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты границы ЕС наружу. Возможно, с осени их откроют, а возможно - нет. Я бы планировала (заграничный отпуск. - Ред.) на 2021 год. Или же быть таким гибким с чемоданами, чтобы быть готовым "послезавтра" куда-то отправиться. Сейчас на это нет точного ответа", - отметила она.

Смотрите также: Летом попробуем вернуть внутреннее авиасообщение, международное восстановится не ранее осени, - Кулеба. ВИДЕО

В связи с чем, глава Гостуризма отметила, что Украине необходимо быть готовой к привлечению иностранных туристов после завершения истории с пандемией.

"Я имею большие надежды, в частности на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами ЕС. Важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста", - добавила она.

Читайте также: Открытие границ со многими странами до летнего сезона является маловероятным, - глава Гостуризма Олеськив о вероятности отпусков за границей

По ее мнению, для этого очень важно использовать все диджитал-инструменты, что позволит оперативно реагировать на изменения и отслеживать все тренды.

"На счет этого уже говорили с послом Украины в Китае, с коллегами из китайско-украинских ассоциаций, они на "низком старте", все готовы", - подчеркнула Олеськив.

+23
туристам из Ухани - 50% скидки
06.05.2020 12:16 Ответить
+13
Ага, прямиком из Уханя и приедут
06.05.2020 12:16 Ответить
+13
Если человек талантлив, то он талантлив во всем. С идиотами такая же ситуация…
06.05.2020 12:18 Ответить
Она просто идиотка 😀😀😀
Точнее - кацапская шестёрка
06.05.2020 12:16 Ответить
Если человек талантлив, то он талантлив во всем. С идиотами такая же ситуация…
06.05.2020 12:18 Ответить
Шоб землю скупили, или свежую версию вируса привезли ? Нас выморят вирусом, как коренное население Америки зараженными чумой одеялами.
06.05.2020 12:40 Ответить
оспой. якобы не специально
06.05.2020 13:00 Ответить
Глубоко копает.
06.05.2020 12:48 Ответить
туристам из Ухани - 50% скидки
06.05.2020 12:16 Ответить
06.05.2020 13:01 Ответить
Ага, прямиком из Уханя и приедут
06.05.2020 12:16 Ответить
Черный юмор?
06.05.2020 12:17 Ответить
зеленый "стеб"...
06.05.2020 12:21 Ответить
Зустрічайте нову версію вірусу.
06.05.2020 12:17 Ответить
v2.0
06.05.2020 12:56 Ответить
Хох...желтьіх комми нам еще не хватало. Зеленьіх мало. От китайского туриста имеют только китайские же бандосьі- гоммунистьі. Изучите,скотьі тупьіе,матчасть. Не говоря уже о вирусах и поедании зародьішей человеческих.
06.05.2020 12:19 Ответить
https://censor.net/user/23501 Мля, який же ти дебіл, із хутору... Всі країни мають, за щастя, співпрацювати із Китаєм,бо це великі гроші, а ти вилізло, із рогами своїми...тьху
06.05.2020 15:11 Ответить
Вьі вопрос изучали? Городской Вьі наш бьідлан...все страньі,деньги,взвейся и развейся😂Совхозник,наверное.
06.05.2020 15:17 Ответить
https://censor.net/user/23501 На якій мові ти пишеш, рагуль?
06.05.2020 16:06 Ответить
За бажанням...є якись заперечення,хлопе жовтопике?
06.05.2020 16:18 Ответить
https://censor.net/user/23501 На якій мові ти пишеш, рагуль, ще раз тебе запитую? Не "якись", а "якесь", не "жовтопике", а "жовтопикий". Ти безграмотне ніщо.
06.05.2020 18:12 Ответить
ЯкІсь...Все інше- вірно, хлопе Ви радгоспне та жовтопике
06.05.2020 18:17 Ответить
Хоча замість вірно у данному випадку належить писати правильно
06.05.2020 18:24 Ответить
https://censor.net/user/23501 От ти недороблене... Може, є якась вакцина, для тебе, щоб приспати?
06.05.2020 19:11 Ответить
Китайцев надо травить, как тараканов, а не в гости приглашать
показать весь комментарий
06.05.2020 12:19 Ответить
"Легких грошей" захотів, придурок?
06.05.2020 12:20 Ответить
еще за обмены туристами с северной кореей договоритесь олухи
06.05.2020 12:21 Ответить
Это когда-нибуть прекратиться?! Ну нафига ещё попу баян и разряд по боксу?
06.05.2020 12:22 Ответить
то китайцы поступали с китайских уханей в италию, и прочие эвропы, десятки тыс умерло,
теперь эвропа сделала выводы, закрыла италию,

но украита открылааа
ооо!!

упереед, везите вирусы уханские прямо в киев,
главное бабло для власнеков гостиниц и рестаратов

ахахаха
06.05.2020 12:24 Ответить
Конченная идиотка!!!!
06.05.2020 12:24 Ответить
то бишь, вирусы принимать без посредников?)))
06.05.2020 12:24 Ответить
Боже, какие ИДИОТы нами правят, благодаря 73% зебилов...
06.05.2020 12:25 Ответить
значит на китайцев, а на европейцев уже нет... ускоглазый турист и его ценности стали в приоритете..
06.05.2020 12:26 Ответить
Ну те що ці нові комуняки продалися китайським комунякам - немає нічого дивного, але все одно гидко. Довбані нікчеми.
06.05.2020 12:30 Ответить
оце кара небесна на голови українців!
06.05.2020 12:30 Ответить
Дело даже не в вирусе, ну вот чем реально мы можем завлечь китайцев в Украину. какие у нас есть для них интересности??
06.05.2020 12:35 Ответить
посцать около Царских ворот в храме. У нас церквей много. Китайцев учат ненавидеть христианство, И ссанье в христианских храмах у них считается доблестью.
06.05.2020 13:05 Ответить
Из новости понял, что Олеськив на низком старте, собирается встречать китайцев: устанавливает все вывески на китайском, путеводители, обучает китайскому полицию, гостиничный бизнес. Да, и про короновирусный скрининг забыл. Во всех местах, где посетителей больше двух.
06.05.2020 12:38 Ответить
Россия уже залучила китайских туристов,теперь на Дальнем Востоке на магазинах висит "Русским вход воспрещен"
06.05.2020 12:40 Ответить
"Прямые поставки" нового штамма? Своего мало??
06.05.2020 12:49 Ответить
Це не влада, це, навіть, не "хайп", це безкінецний "треш"
06.05.2020 12:51 Ответить
А что, путешествие в прошлое! С нашим Янелохом и Мао вспомнят, такой же умный!!!
Вспоминаю анекдоты прошлых, но не далёких времён: Электростанция - одно километровая эбонитовая палочка и 3 миллиона китайца ползают по ней, в шерстяных костюмах; умный (хитрый) как 100 китайцев; 563 - китайское предупреждение и т. п.! А теперь, китайцы будут про нас анекдоты слагать?
PS: Спасибо 73%!!!
06.05.2020 12:55 Ответить
Нахрен они нужны? Доходов от китайского туриста не дождешься, а пространство вокруг себя они засирают капитально. У нас своих засранцев хоть отстреливай.
06.05.2020 13:12 Ответить
А чё не северокорейского?
06.05.2020 13:12 Ответить
ОНИ ТУПО ДЕБИЛЫ КОНЧЕННЫЕ !!!
06.05.2020 14:07 Ответить
Возлагаю большие надежды на привлечение китайского туриста...

Если хорошо работать, то может даже не один, а три туриста приедут или даже пять.
06.05.2020 14:11 Ответить
Да она просто дура, понятия не имеющая в туристическом бизнесе!
А что вы хотите, люди с мозгами в эту власть работать не идут.
Но это просто пи@дец, зеленые, похоже, ее с самого дна зачерпнули...
06.05.2020 15:16 Ответить
 
 