Возлагаю большие надежды на привлечение китайского туриста, - глава Гостуризма Олеськив

Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив надеется, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами Европейского Союза, и важно воспользоваться моментом и суметь привлечь китайского туриста в страну.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Олеськив сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о возобновлении трансграничный туризма

"Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты границы ЕС наружу. Возможно, с осени их откроют, а возможно - нет. Я бы планировала (заграничный отпуск. - Ред.) на 2021 год. Или же быть таким гибким с чемоданами, чтобы быть готовым "послезавтра" куда-то отправиться. Сейчас на это нет точного ответа", - отметила она.

В связи с чем, глава Гостуризма отметила, что Украине необходимо быть готовой к привлечению иностранных туристов после завершения истории с пандемией.

"Я имею большие надежды, в частности на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами ЕС. Важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста", - добавила она.

По ее мнению, для этого очень важно использовать все диджитал-инструменты, что позволит оперативно реагировать на изменения и отслеживать все тренды.

"На счет этого уже говорили с послом Украины в Китае, с коллегами из китайско-украинских ассоциаций, они на "низком старте", все готовы", - подчеркнула Олеськив.