Возлагаю большие надежды на привлечение китайского туриста, - глава Гостуризма Олеськив
Глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив надеется, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами Европейского Союза, и важно воспользоваться моментом и суметь привлечь китайского туриста в страну.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Олеськив сказала в интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о возобновлении трансграничный туризма
"Большинство лидеров европейских стран сказали, что до конца лета будут точно закрыты границы ЕС наружу. Возможно, с осени их откроют, а возможно - нет. Я бы планировала (заграничный отпуск. - Ред.) на 2021 год. Или же быть таким гибким с чемоданами, чтобы быть готовым "послезавтра" куда-то отправиться. Сейчас на это нет точного ответа", - отметила она.
В связи с чем, глава Гостуризма отметила, что Украине необходимо быть готовой к привлечению иностранных туристов после завершения истории с пандемией.
"Я имею большие надежды, в частности на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами ЕС. Важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста", - добавила она.
По ее мнению, для этого очень важно использовать все диджитал-инструменты, что позволит оперативно реагировать на изменения и отслеживать все тренды.
"На счет этого уже говорили с послом Украины в Китае, с коллегами из китайско-украинских ассоциаций, они на "низком старте", все готовы", - подчеркнула Олеськив.
Точнее - кацапская шестёрка
Военная агрессия России против Украины не должна выходить из зоны внимании Запада. Киев заслуживает большей поддержки в мире, потому что это борьба между свободой и рабством.
Об этом на страницах https://www.washingtontimes.com/news/2020/may/2/russias-military-aggression-against-ukraine-contin/ The Washington Times написал помощник заместителя министра обороны в администрации бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Джед Баббин.
Отмечается, что пандемия COVID-19 и американские предстоящие ноябрьские выборы вытеснили все остальные новости из поля зрения СМИ. Но Баббин считает, что нельзя игнорировать продолжающуюся гибридную агрессию России против Украины."Дональд Трамп должен уделять больше внимания, а также оказывать военную и другую поддержку мужественной борьбе Украины за свободу", - указал он.
то китайцы поступали с китайских уханей в италию, и прочие эвропы, десятки тыс умерло,
теперь эвропа сделала выводы, закрыла италию,
но украита открылааа
ооо!!
упереед, везите вирусы уханские прямо в киев,
главное бабло для власнеков гостиниц и рестаратов
ахахаха
Вспоминаю анекдоты прошлых, но не далёких времён: Электростанция - одно километровая эбонитовая палочка и 3 миллиона китайца ползают по ней, в шерстяных костюмах; умный (хитрый) как 100 китайцев; 563 - китайское предупреждение и т. п.! А теперь, китайцы будут про нас анекдоты слагать?
PS: Спасибо 73%!!!
Если хорошо работать, то может даже не один, а три туриста приедут или даже пять.
А что вы хотите, люди с мозгами в эту власть работать не идут.
Но это просто пи@дец, зеленые, похоже, ее с самого дна зачерпнули...