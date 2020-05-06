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Новини Коронавірус і карантин
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Україна вийшла на пік коронавірусу 17 квітня, - головний санлікар Ляшко

Україна вийшла на пік коронавірусу 17 квітня, - головний санлікар Ляшко

З огляду на динаміку випадків коронавірусу і відсутність подальшого зростання кількості хворих можна стверджувати, що Україна вийшла на пік захворюваності 17 квітня.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби впродовж останніх двох тижнів, навіть 17 днів, коливається в межах 400-550 випадків на добу. Поки тенденції до зниження немає. Але з 29 квітня найбільше почала збільшуватися захворюваність у Дніпропетровській області, Харківській та Одеській. Якщо подивимося на захворюваність на 100 тис. населення, то, як і раніше, найбільше випадків у Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі та Рівненській області. Якщо подивитися по ліжках, то з 11 тис. хворих госпіталізовано 3000, а всього ми можемо розмістити 26 585 хворих на коронавірусну інфекцією в закладах першої хвилі. На апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ) із цих 3000 госпіталізованих – 35 людей, а всього у нас 2000 апаратів ШВЛ. Найбільша кількість хворих на ліжках у Чернівецькій області, Івано-франківській та у Києві", - розповів він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усім медзакладам України потрібно 165 млрд грн на місяць на засоби індивідуального захисту, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

"Піку зростання немає, тобто ми 17 днів на "плато". Це наша ціль, яку ми хотіли досягти введенням карантину, щоб не було стрімкого зростання і балансувати без одномоментного навантаження і госпіталізації хворих. Ми прогнозували пік на 14 квітня. За розрахунками, у нас могло бути на 14 квітня 41 тис. хворих. Але ми завчасно запровадили карантин, якщо брати ретроспективну динаміку і у нас не буде подальшого зростання, то ми вже вийшли на пік 17 квітня. З того часу ми тримаємося в проміжку 350-550 випадків і в цьому діапазоні ми вже 17 днів", - додав Ляшко.

"Якщо ми передчасно не вийдемо з карантину, то в принципі ми розраховуємо на стабілізацію процесу і поступове зниження кількості випадків коронавірусної хвороби. Але ми маємо робити застереження, бо інфекція нова – ми не знаємо, як поводитиметься збудник. Ми орієнтуємося на Польщу, бо відслідковуючи динаміку, Україна йде так, як йде Польща, але з відставанням на днів 11-14", - акцентував він.

Також дивіться: "Перші обмеження скасовуємо з 11 травня", - Шмигаль. ВIДЕО

"Прогнозів доволі багато як у нас, так і в Європейському Союзі. Який із них спрацює, важко сказати. Ми одна з унікальних країн, оскільки побачили досвід Італії, Іспанії, Франції і тому запровадили карантин з першого випадку. Польща запровадила трохи пізніше і за більшої кількості випадків. Але Польща також вийшли на "плато" і вони перебували в такій динаміці два тижні, потім почалася динаміка до зниження. Тому у нас плюс-мінус має також намічатися динаміка до зниження. Але прогноз під час нової інфекції – річ, яка може поводитися неочікувано, тому ми обережні з прогнозами", - резюмував Ляшко.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5406) Ляшко Віктор (1519) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А что собственно не так?. https://censor.net/covid с 17 апреля. Единственно скачек был незначительнй 23 апреля.
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06.05.2020 15:41 Відповісти
+4
Я вот не пойму этого Ляшко. Раньше он говорил , что по самому оптимистическому сценарию, если будет соблюдаться карантин и так далее , в Украине заболеет 2 процента населения , а это 800 тис человек. Если не соблюдать ограничения и вовсе до 10 процентов -около 4 млн.Сейчас говорит ,что планировали ,что будет 41 тис человек. По факту имеем почти 14 тис. Откуда расчеты ,прогнозы, предположения. Ну ты же государственный чиновник такого уровня, выступаешь на всю страну. Где твоя ответственность за сказанные слова. Зачем запугивать людей, сеять панику???
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06.05.2020 15:49 Відповісти
+3
Альпинист х22в.
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06.05.2020 15:35 Відповісти
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Что оно несет?
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06.05.2020 15:35 Відповісти
А что собственно не так?. https://censor.net/covid с 17 апреля. Единственно скачек был незначительнй 23 апреля.
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06.05.2020 15:41 Відповісти
та этому дурачку лишь бы говна накинуть
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06.05.2020 16:26 Відповісти
Ну если по 6 дней делать тесты и по 3 дня не принимать материал...
То и карантин не нужен
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06.05.2020 16:32 Відповісти
Ну так такая динамика уже не один день идет.
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06.05.2020 16:53 Відповісти
Это не динамика идет.
Это отсутствие тестирования идет...
С таким подходом непонятно зачем карантин, авось пронесет...
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06.05.2020 16:58 Відповісти
Ну карантин, если судить по статистике, действительно незачем. Но опять же сие только мое ИМХО.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
Какая статистика? лаборатории работают на пределе уже месяц они не могут больше тестов сделать физически. Результативность тестов примерно 10%. Т.е. из 100 десять позитивных. Если ничего не делать и не увеличивать мощности для тестирования - то больше чем уже есть не наступит никогда. Разве что все начнут умирать, как Италии Испании Англии. Но от чего они умерли тоже непонятно будет потому, как опять же, тестировать не будут...

За 2 месяца карантина с организовать нормальное тестирование - это приговор для всех
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06.05.2020 17:10 Відповісти
Что есть нормальным тестированием и для чего оно делается? Я так понимаю смысл есть тестировать людей с явно выраженными симптомами и жалобами. Чтобы их эффективно лечить. Поголовное тестирование невозможно впринципе ни в одной стране. Сама система тестов несовершенна и требует времени. А так переболеет большинство населения. И только после того как выработается коллективный иммунитет произойдет спад. Правда это только до следующего вируса или следующего штамма уже известных.
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06.05.2020 17:14 Відповісти
Нормальное тестирование это когда в лаборатории не говорят, что 3 дня не принимают материал потому, что не справляются с объемами. А пациенты не ждут неделю результаты теста, который делается за 5-10 часов

И при 100% симптомах, но отрицательном (супер надежном китайском экспресс тесте) не отправляют на ПЦР за свой счет...

По поводу общего тестирования, как раз все наоборот. И опыт Германии Кореи и Японии это подтверждают... Другое дело, что не все страны могут себе это позволить.
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06.05.2020 17:24 Відповісти
https://omr.by/diagnostika-raka/vse-vidy-molekulyarno-geneticheskoj-diagnostiki/material-dlya-sdachi-ptsr-analiza Почитайте пожалуйста на счет ПЦР теста. Он делается 2-3 дня. Видать такова схематика самого анализа. Общее (имею в виду поголовное) тестирование невозможно ни в одной стране. Да, если честно, и не имеет смысла.
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06.05.2020 17:29 Відповісти
Есть уже тесты за 1 день, Но не в этом дело. Пропускная способность лаборатории это не только время самого теста. Никто не говорит, что нужно тестировать всех, но чем больше тем лучше с точки зрения понимания ситуации. Естественно это плохо с точки зрения денег. Тут каждый ищет для себя баланс...

Можно вообще не тестировать ну вымрет 10-15% остальные и не заметят...
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06.05.2020 17:46 Відповісти
Ситуация и так понятна. По полам.
1. Процент инфицированных - думаю от 60 до 80% плюс/минус
2. Процент с симптомами где-то в среднем по максимуму 0,5 согласно статистики
3. Процент с летальным исходом порядка 0,03 согласно статистики
Можно конечно пугать 10-15% можно вообще 100500
Но, по заявлениям наших высокопоставленных чиновников от медицины сейчас больными занято менее 10% коек в больницах.
Это реалии. В остальных странах также. Там проблема с перегруженностью больниц только по отдельным регионам была. С больными по всей стране никто не мотается.
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07.05.2020 00:46 Відповісти
Для того, чтобы была статистика и нужны тесты. У нас их практически не делают - до 10000 в сутки. Это ничто. За 2 месяца не смогли организовать тестирование. Экономика длительный карантин не переживет. А теперь не знают что делать (впрочем, как и раньше) ослаблять карантин и ждать вторую волну с полной жопой (потому, как народ начинает думать, что пронесло и начнет отрываться по полной) или продлевать карантин и убивать экономику окончательно. А за 2 месяца не смогли оценить адекватно ситуацию из-за отсутствия тестирования, даже с симптомами и контактирующими с подтвержденными.

Понятно, что есть очаги и там процент больше и если с ними не бороться - то эти очаги расползутся по всей территории. В нашем случае это Черновицкая область (я думаю, что на самом деле она не одна).

Самые яркие примеры рассея и Англия. Первые морозились до последнего а теперь, через неделю, будут в лидерами. По поводу статистики смертности в рассее можно судить и врачах выпадающих из окон у которых язык оказался слишком длинный.

Англичане сразу сказали, )(уня война - главное маневры... Все переболеют заработают иммунитет и все будет гуд. На текущий момент имеют на 200 000 заболевших 30 000 трупов - процент сами посчитайте. Они провтыкали момент введения карантина.

По поводу не мотается по стране с больными. Вы, наверное, не в курсе, что больные из Франции лечились в Германии..
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07.05.2020 14:16 Відповісти
На счет Англии сразу посчитал. 0,36% заболевших, 0,05% смертность. Это если чисто Англию только брать. Если Великобританию вцелом, то процент будет меньше. Кроме токо https://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)# численность населения старше 64 лет составляет 16,5 процента. В 2019 году умерло 606 685 человек что составляет 0,9%. Так что я пандемии и критического состояния в Великобритании не прослеживаю.
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07.05.2020 14:31 Відповісти
Вообще ни о чем...
Статистику по болезни считают по количеству переболевших, а не по кол-ву населения.
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07.05.2020 22:15 Відповісти
Что есть неправильно. ИМХО єто не отражает реальной картины и реальной опасности. Соотношение заболевших к летальному исходу может только говорить об агрессивности вируса. И то необходимо учитывать количество населения, находящегося в зоне риска летального исхода. Т.е. количество людей преклонного возраста и количество людей с опасными хроническими заболеваниями. Отношение заразившихся к общему количеству населения может дать понятие об интенсивности распространения заражения. А отношение заразившихся к заболевшим с симптомами дает понятие агрессивности протекания инфекции. И только. Та ссылка, что Вы ниже дали никак не учитывает возрастной состав умерших к примеру и какие у них были хронические заболевания. Посему картина размыта и некорректна. Я уже писал что в Великобритании 16,5% населения старше 64 лет.
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07.05.2020 22:27 Відповісти
Вы уже сами запутались...
Мы вернулись к тому с чего начали.
Для того чтобы что-то оценивать должна быть информация - в нашем случае тестирование...

Извините это последний комментарий в этой ветке
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08.05.2020 00:32 Відповісти
Согдасен. Пора прекращать.
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08.05.2020 01:17 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
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07.05.2020 22:19 Відповісти
нрод жалуется, что не тестируют просто. две студентки снимают квартиру, одна заболела, протестировали - положительно. а соседку просто сказали - не будем. к 68 мужику вообще отказались ехать. т.е. не даст болячка осложнения на легкие, вьіздоровеют не попав в статистику.
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07.05.2020 00:12 Відповісти
Ну наша медицина она такая медицинная... Мне нравятся вообще рекомендации врачей. С одной стороны говорят что ковид типа одна из разновидностей гриппа. С другой не услышал рекомендаций относительно профилактики заражения кроме как руки мыть, маску носить и соблюдать дистанцию. Все. Как укрепить иммунную систему - ноль информации.
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07.05.2020 00:49 Відповісти
укрепишь тем, что через маску будешь получать уменьшенную дозу вируса и таким образом у тебя будет природная вакцинация. есть тенденция, что чем больше и дольше вдохнешь зараженньіх частиц, тем больше шансов попасть под ИВЛ и откинуть копьіта. болеют все и спортсменьі и доходяги, спортсменьі потому что при тренировке они чаще и интенсивнее вентилируют легкие, а значит как пьілесос на максимуме. и врачи тебе еще ничего толком не скажут, потому что все изучения на начальной стадии, а потому естественньій отбор на первом месте.
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07.05.2020 10:49 Відповісти
укрепишь тем, что через маску будешь получать уменьшенную дозу вируса



Я думаю так это не работает.
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07.05.2020 14:13 Відповісти
а вот данньіе по странам с паранжой говорят о другом: во время бушевания свинного гриппа паранжа делала свое дело - мужики дохли больше, чем бабьі.
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07.05.2020 14:23 Відповісти
Ну при таких утверждениях было бы правилом хорошего тона ссылки давать. Не находите?
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07.05.2020 14:33 Відповісти
ну если б знать, что заноза вроде тебя прицепиться, то можно и сохранить ссьілку. а так сам ищи. статья попалась или сми.
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07.05.2020 15:01 Відповісти
В таком случае приведенное выше Вами не более ем бред Вашего воспаленного мозга. По крайней мере до той поры покуда Вы не укажите источники, которые позволили Вам сделать такие выводы. Отправлять оппонента искать подтверждение Ваших слов в интернете все равно что послать на...
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07.05.2020 15:04 Відповісти
то твої трабли у шо ти не віриш. шляйся надалі по місту, але обирай більш закриті приміщення без масок. сходи ще в олександрівську лікарню, або до узкомозглих у лавру.
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07.05.2020 15:33 Відповісти
А зачем мне в больницу. Не понимаю. Я в больницы и поликлиники не склонен появляться без особой надобности. В церковь так же редко хожу. А по городу естественно гуляю периодически. В магазины по надобности хожу. А на слово верить тому что в инете заявляют без всяких ссылок на источники тем более на форумах разные там ники также не склонен верить.
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07.05.2020 16:06 Відповісти
ну тьі говоришь, что где не бегаешь, никак не поймаешь вирус. потуси с узкохромосомньіми челобитньіми.
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07.05.2020 16:14 Відповісти
Я такого не говорил нигде и никогда. Если гворил - дай ссылку на мой пост. Уверен что не дашь. Я говорю, что возможно уже данным вирусом переболел. И даже этого не заметил. Ключевое ВОЗМОЖНО. Чтобы ты еще каких инсинуаций не придумал.
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07.05.2020 17:47 Відповісти
ну тьі ж писал, что бегал по городу, все без масок и тьі здров. знач не там нарьіваешься.
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07.05.2020 19:40 Відповісти
кабьі єто плато не бьіло обусловленно лимитами лаболаторий. ну вот достигла лабка 550 тестов в сутки на том и плато.
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07.05.2020 00:07 Відповісти
Ну хорошо. Ну положим подтвердили. не 550 а 1000 тестов. Что это вообще меняет? Был бы серьезный рост критически больных - больницы переполнены бы были. Причем повсеместно.
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07.05.2020 00:52 Відповісти
а как тьі подтвердишь 1000 тестов, если у тебя всего 550 чашек петри, например? в обьічньіх чашка разводить урожай будешь?
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07.05.2020 10:43 Відповісти
Вопрос не в этом. Внимательно читайте то что я написал. Я имел в виду что без разницы сколько проделают тестов 100, 200, 500 или 100500.
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07.05.2020 14:14 Відповісти
а роста нет, потому что все-таки люди придерживаются норм карантина. плюс не всем делают тест - никакой, переносят на ногах. а разница есть: при положительном - контакт положительного с другими запрещен, а значит от не передаст дальше. нетестированньій имеет все права вести себя как негативньій, а значит разносить заразу.
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07.05.2020 14:28 Відповісти
Вы сами верите в то что написали? Если да, то пройдитесь по улицам города. Я вот прошелся. Могу с уверенностью заявить что на маски уже забило более 70% людей. Таскают или на подбородке или вообще без них. Без масок большая часть.
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07.05.2020 14:35 Відповісти
ну вот и увидим прирост. и есть разница, где ходят без маски. немцьі ходят без масок на улице, єто тьі назьіваешь "прошелся по городу"? первьій заболевший в дойчтланде первьіе симптомьі получил не через 14 дней, а через 7: в понедельник в закрьітом помещении провел с безсимптомной зараженной день и в к вьіходньім уже першило горло.
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07.05.2020 15:07 Відповісти
Наверное увидим такую же разницу как после служб на пасхальные праздники и первомай. И каково сейчас Ваше состояние? Надеюсь не с больничной койки посты крапаете? Храни Вас Господь от любой заразы.
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07.05.2020 15:10 Відповісти
а ти все-таки прийобане. засунь свого господя собі в сраку.
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07.05.2020 15:31 Відповісти
Да Бог со мной. С тобой то как? Состояние, имею в виду.
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07.05.2020 16:03 Відповісти
ну и хрен с тобой.
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07.05.2020 16:05 Відповісти
Ну вот и поговорили. Дискуссии не вышло. А на вопрос относительно тесного общения с бессимптомной больной ты так и не ответил. Видать не укладывается в твои убеждения относительно заразности этого вируса данный ответ. Меня конечно ты обмануть можешь. Но себя то ведь не обманешь, правда?
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07.05.2020 16:08 Відповісти
я тебе могу дать линк на интервью первого заболевшего в дойчляндии, а если включишь смой мозг то и сам его найдешь.
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07.05.2020 16:13 Відповісти
Ты мне пока тока грозишься что либо дать, но не даешь. Да и собственно мне твой линк на немца до лампады. Мы же не о нем, а о тебе и об этом речь ведем - цитирую "в понедельник в закрьітом помещении провел с безсимптомной зараженной день и в к вьіходньім уже першило горло."
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07.05.2020 17:49 Відповісти
єто тьі хочешь обо мне поговорить, я говорю о первом заболевшем немце, что там тебе твоя русскомозглая фаназия рисует - проблема ваших мозгоправов.
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07.05.2020 19:43 Відповісти
Фигасе. А разве не ты писал "в понедельник в закрьітом помещении провел с безсимптомной зараженной день и в к вьіходньім уже першило горло."? Нафиг мне какой-то немец неизвестный сдался. Тут вон очевидец коварства вируса передо мною. Вот т.с. от первоисточника и хотел узнать. Ну да потому, что ты от ответа конкретного уходишь можно сделать вывод, что у тебя тот контакт прошел вполне беспроблемно. Ну и слава Богу. На будущее, тролиная чушь относительно козлорылых меня мало волнует. Я подобные обвинения просто игнорю. Пишу на кацапском потому что мне удобнее. Наследие совка. Але, якщо треба, досить вільно можу спілкуватися і мовою.
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07.05.2020 19:54 Відповісти
тьі увидел то, что хотел. узкохромосомньіе, они такие.
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07.05.2020 20:08 Відповісти
Без коментариев. Вижу ты просто пустобрех и флудер. Думаю наш дискус далее бессмысленен.
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07.05.2020 20:12 Відповісти
пустобрьох це ти, бо придумав, того не було. так що рфшив *********, так ****** фантазувати на самоті.
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07.05.2020 20:21 Відповісти
Опять трындишь. Ссылку где я сказал что такого не было. Но ты ее опять не дашь - опять собешься. Скушный ты, мелкий тролльченок.
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07.05.2020 20:23 Відповісти
тьі не в состоянии прочитать ветку? тебе надо как ребенку на тарелочку пожеванное ложить, что б тьі только проглотил? ну я ж говорю, что тьі узкомозгльій или зарплатньій. иди трудись, убогое.
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08.05.2020 09:30 Відповісти
Альпинист х22в.
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06.05.2020 15:35 Відповісти
Пік..плато.. пан географ чи лікар?
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06.05.2020 15:38 Відповісти
а еще мне нравится когда они говорят - я вас услышал.
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06.05.2020 16:12 Відповісти
тебе хотель, чтоб послали? не привьічно?
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07.05.2020 00:16 Відповісти
плато графика, в чем у тебя трабл? ограниченность мьісли у тебя результируется в использовании термина только в географии, потому что школа так дала?
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07.05.2020 00:14 Відповісти
Как же он задрал этими своими пиками, малахольный...
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06.05.2020 15:38 Відповісти
Забыл рассказать о горах трупов после вербной,Пасхи,поминальных.
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06.05.2020 15:39 Відповісти
КОРОНАВІРУС В КІЗ І ОВЕЧОК:
президент Танзании Джон Магуфули, 3 мая передает Reuters.

По данным озвученным президентом, им было дано поручение проверить эффективность приобретенных тестов. С этой целью получившие задание президента структуры провели несколько проб не только на людях, но и на животных, в частности на козах и овцах.

В последующем полученные от животных пробы под вымышленными именами людей были направлены для анализов в лабораторию для тестирования на наличие коронавируса и дали положительный результат.

На этом основании президент сделал вывод, что наборы тестов не могут надежно определять заражен ли человек коронавирусом или нет. «Что-то происходит. Я уже говорил, что мы не должны соглашаться с тем, что любая помощь может быть полезной для нашей страны», - заявил Магуфули
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06.05.2020 15:40 Відповісти
А был ли мальчик?
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06.05.2020 15:43 Відповісти
Во-оо-о-т. Замечательный вопрос.
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06.05.2020 17:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gT84VuNNrig&feature=share&fbclid=IwAR1v2Qg5wFNqdZ2LLD8ebemk7lE4m00Y6GtQfAdyJpJgnNPJhO4eEDJgeWg
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06.05.2020 15:43 Відповісти
а українські ДЯТЛИ В МОЗ МОЖУТЬ ПРОВІРИТИ ТЕСТИ? ЧИ ЇМ ГОЛОВНЕ РОЗПИЛЯТИ ГРОШІ НА ПАНДЕМІЙКІ? :
«Например, машинное масло от якобы 30-летнего мужчины по имени Джабир Хамза - результат отрицательный. Мы направили образец от плода хлебного дерева от якобы 45-летней женщины по имени Сара Самвел - окончательный результат не установили. А когда мы направили образец папайи и назвали его 26-летней Элизабет Эн, то в папайи обнаружили коронавирус», - заявил Магуфули.
Так же, по его словам, якобы бы положительный результат на коронавирус показали образцы, отобранные от птички и козы.
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06.05.2020 15:44 Відповісти
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania/tanzania-suspends-laboratory-head-after-president-questions-coronavirus-tests-idUSKBN22G295?fbclid=IwAR3kTDHyxfT665BY2kTPnUwiSYg9j1bR8mY2f_sh15aWVD0HcVnqfHq-YsQ Tanzania suspends laboratory head after president questions coronavirus tests
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06.05.2020 15:55 Відповісти
Какой пик ево и небыло.
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06.05.2020 15:45 Відповісти
Один каже одне,інший інше.Вони хоч би якось погоджували,свої висловлювання.
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06.05.2020 15:46 Відповісти
если в день делать тестов на короновирус меньше чем было сделано 17.04, то у нас будет спад эпидемии. дайте шмыгалю шнобелевскую премию - он остановил рост короновируса!
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06.05.2020 15:47 Відповісти
Спасибо попам и тем придуркам что поперлись в церкви..Я бы их там и закрыл до выздоровления..
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06.05.2020 15:47 Відповісти
плато имеется в виду нулевая производная, от постоянного числа заболевших в сутки
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06.05.2020 15:48 Відповісти
Имеется ввиду https://censor.net/covid.
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06.05.2020 21:19 Відповісти
на Цензоре цифры заболевших другие, 400 - 500 в сутки
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06.05.2020 21:41 Відповісти
Да я заметил давно, но то тоже цензор, не знаю как там и где считают, но оный пик именно на этом графике, на 17 апреля,рост прекратился и начался стабилизец.
Оный график и есть источником заявлений ляшка.
По абсолютным цифрам не скажу но общая динамика на нем правильная, стабилизец однако.
А не экспонента.

Что еще заметил, данные там обновляются намного позже ежедневных сообщений и всегда цифра меньше.

Мож там поименная база данных иль нечто подобное, исключающее дубли.
Можно просуммировать и сравнить с общей циферью.
Но облом ковырять скрипт.
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07.05.2020 00:12 Відповісти
Не, взагали то это от сюда https://covid19.rnbo.gov.ua/

И вроде все правильно 400 - 500 в сутки а вот как эти данные в график на цензоре извращаются разбираться облом.

Смотри "Щоденне збільшення"., можливо просто на цензоре со скриптом нарохляли.
Внизу движок диапазон времени, по областям можно посмотреть ну и по миру.
Интересна однако, в мордоре по экспоненте шло а сейчас вроде как стабилизец пришел, с 3 мая.
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07.05.2020 00:48 Відповісти
Я вот не пойму этого Ляшко. Раньше он говорил , что по самому оптимистическому сценарию, если будет соблюдаться карантин и так далее , в Украине заболеет 2 процента населения , а это 800 тис человек. Если не соблюдать ограничения и вовсе до 10 процентов -около 4 млн.Сейчас говорит ,что планировали ,что будет 41 тис человек. По факту имеем почти 14 тис. Откуда расчеты ,прогнозы, предположения. Ну ты же государственный чиновник такого уровня, выступаешь на всю страну. Где твоя ответственность за сказанные слова. Зачем запугивать людей, сеять панику???
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06.05.2020 15:49 Відповісти
Дубилет на планшете посчитал.
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06.05.2020 15:50 Відповісти
Просто тестов не хватает. Плато, ******...
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06.05.2020 15:52 Відповісти
ты сколько раз уже ПИКАЛ? козел. или решил в угадалки поиграть. куда ДЕНЬГИ ДЕВАЕТЕ? ПРОЧИТАЙ........ТЕ интервью от мера Конотопа. ВОРЮГИ СРАНЫЕ
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06.05.2020 16:28 Відповісти
УРАААА!

У нас в Харькове, КОВИД поборол Генналий Адольфович! С 12-го мая открывает метро!
А больничку №27, которая принимала КОВИДных гоев закрыли на ремонт в мае, а не так как всегда в июле! Перед этим выписали под зад коленом всех симулирующих КОВИД, а потворствующих им в этом полтора десятка врачей и ещё больше младшего персонала, оптом отправили на больничный с соплями, особо жидкими, предварительно уличив их в неправильных положительных пробах на КОВИД, которые очень кстати где то потерялись! Но самое главное, вовремя успели спихнуть из реанимации в 22-ю инфекционную, пару особо опасных провокаторов - парахаботов, с претензиями на пневмонию неизвестного генеза. А уже в инфекционке тех симулянтов практически за один день вылечили и отправили к месту постоянного пристанища. Как вам такое, парахаботы, выкусили?!
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06.05.2020 17:27 Відповісти
включай метро - увидишь пик.
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06.05.2020 17:29 Відповісти
Ну канечьна. Достигнут пик возможностей обработки данных анализов лабораториями... А когда закончатся реактивы, начнется спад заболеваемости конкретно КОВИДом.
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06.05.2020 17:48 Відповісти
НЕ УСПЕВАЮТ ЛАБОЛАТОРИИ - ЗНАЧИТ НЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ
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06.05.2020 19:04 Відповісти
Думаю, що коронавірусу Ляшко - не указ!...
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06.05.2020 19:43 Відповісти
Ляшко совсем не понимает, что такое пик и плато...
Налицо устойчивый рост числа заболевших.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

Там же можно посмотреть динамику в Австрии и Германии. Вот в этих странах, действительно, пик пройден.
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06.05.2020 19:56 Відповісти
Просто посмотрите цифры. Число ежедневных новых заболеваний по Украине несколько дней колеблется вокруг 500.
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06.05.2020 20:25 Відповісти
 
 