Україна вийшла на пік коронавірусу 17 квітня, - головний санлікар Ляшко

З огляду на динаміку випадків коронавірусу і відсутність подальшого зростання кількості хворих можна стверджувати, що Україна вийшла на пік захворюваності 17 квітня.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби впродовж останніх двох тижнів, навіть 17 днів, коливається в межах 400-550 випадків на добу. Поки тенденції до зниження немає. Але з 29 квітня найбільше почала збільшуватися захворюваність у Дніпропетровській області, Харківській та Одеській. Якщо подивимося на захворюваність на 100 тис. населення, то, як і раніше, найбільше випадків у Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі та Рівненській області. Якщо подивитися по ліжках, то з 11 тис. хворих госпіталізовано 3000, а всього ми можемо розмістити 26 585 хворих на коронавірусну інфекцією в закладах першої хвилі. На апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ) із цих 3000 госпіталізованих – 35 людей, а всього у нас 2000 апаратів ШВЛ. Найбільша кількість хворих на ліжках у Чернівецькій області, Івано-франківській та у Києві", - розповів він.

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"Піку зростання немає, тобто ми 17 днів на "плато". Це наша ціль, яку ми хотіли досягти введенням карантину, щоб не було стрімкого зростання і балансувати без одномоментного навантаження і госпіталізації хворих. Ми прогнозували пік на 14 квітня. За розрахунками, у нас могло бути на 14 квітня 41 тис. хворих. Але ми завчасно запровадили карантин, якщо брати ретроспективну динаміку і у нас не буде подальшого зростання, то ми вже вийшли на пік 17 квітня. З того часу ми тримаємося в проміжку 350-550 випадків і в цьому діапазоні ми вже 17 днів", - додав Ляшко.

"Якщо ми передчасно не вийдемо з карантину, то в принципі ми розраховуємо на стабілізацію процесу і поступове зниження кількості випадків коронавірусної хвороби. Але ми маємо робити застереження, бо інфекція нова – ми не знаємо, як поводитиметься збудник. Ми орієнтуємося на Польщу, бо відслідковуючи динаміку, Україна йде так, як йде Польща, але з відставанням на днів 11-14", - акцентував він.

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"Прогнозів доволі багато як у нас, так і в Європейському Союзі. Який із них спрацює, важко сказати. Ми одна з унікальних країн, оскільки побачили досвід Італії, Іспанії, Франції і тому запровадили карантин з першого випадку. Польща запровадила трохи пізніше і за більшої кількості випадків. Але Польща також вийшли на "плато" і вони перебували в такій динаміці два тижні, потім почалася динаміка до зниження. Тому у нас плюс-мінус має також намічатися динаміка до зниження. Але прогноз під час нової інфекції – річ, яка може поводитися неочікувано, тому ми обережні з прогнозами", - резюмував Ляшко.