Україна вийшла на пік коронавірусу 17 квітня, - головний санлікар Ляшко
З огляду на динаміку випадків коронавірусу і відсутність подальшого зростання кількості хворих можна стверджувати, що Україна вийшла на пік захворюваності 17 квітня.
Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби впродовж останніх двох тижнів, навіть 17 днів, коливається в межах 400-550 випадків на добу. Поки тенденції до зниження немає. Але з 29 квітня найбільше почала збільшуватися захворюваність у Дніпропетровській області, Харківській та Одеській. Якщо подивимося на захворюваність на 100 тис. населення, то, як і раніше, найбільше випадків у Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі та Рівненській області. Якщо подивитися по ліжках, то з 11 тис. хворих госпіталізовано 3000, а всього ми можемо розмістити 26 585 хворих на коронавірусну інфекцією в закладах першої хвилі. На апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ) із цих 3000 госпіталізованих – 35 людей, а всього у нас 2000 апаратів ШВЛ. Найбільша кількість хворих на ліжках у Чернівецькій області, Івано-франківській та у Києві", - розповів він.
"Піку зростання немає, тобто ми 17 днів на "плато". Це наша ціль, яку ми хотіли досягти введенням карантину, щоб не було стрімкого зростання і балансувати без одномоментного навантаження і госпіталізації хворих. Ми прогнозували пік на 14 квітня. За розрахунками, у нас могло бути на 14 квітня 41 тис. хворих. Але ми завчасно запровадили карантин, якщо брати ретроспективну динаміку і у нас не буде подальшого зростання, то ми вже вийшли на пік 17 квітня. З того часу ми тримаємося в проміжку 350-550 випадків і в цьому діапазоні ми вже 17 днів", - додав Ляшко.
"Якщо ми передчасно не вийдемо з карантину, то в принципі ми розраховуємо на стабілізацію процесу і поступове зниження кількості випадків коронавірусної хвороби. Але ми маємо робити застереження, бо інфекція нова – ми не знаємо, як поводитиметься збудник. Ми орієнтуємося на Польщу, бо відслідковуючи динаміку, Україна йде так, як йде Польща, але з відставанням на днів 11-14", - акцентував він.
"Прогнозів доволі багато як у нас, так і в Європейському Союзі. Який із них спрацює, важко сказати. Ми одна з унікальних країн, оскільки побачили досвід Італії, Іспанії, Франції і тому запровадили карантин з першого випадку. Польща запровадила трохи пізніше і за більшої кількості випадків. Але Польща також вийшли на "плато" і вони перебували в такій динаміці два тижні, потім почалася динаміка до зниження. Тому у нас плюс-мінус має також намічатися динаміка до зниження. Але прогноз під час нової інфекції – річ, яка може поводитися неочікувано, тому ми обережні з прогнозами", - резюмував Ляшко.
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То и карантин не нужен
Это отсутствие тестирования идет...
С таким подходом непонятно зачем карантин, авось пронесет...
За 2 месяца карантина с организовать нормальное тестирование - это приговор для всех
И при 100% симптомах, но отрицательном (супер надежном китайском экспресс тесте) не отправляют на ПЦР за свой счет...
По поводу общего тестирования, как раз все наоборот. И опыт Германии Кореи и Японии это подтверждают... Другое дело, что не все страны могут себе это позволить.
Можно вообще не тестировать ну вымрет 10-15% остальные и не заметят...
1. Процент инфицированных - думаю от 60 до 80% плюс/минус
2. Процент с симптомами где-то в среднем по максимуму 0,5 согласно статистики
3. Процент с летальным исходом порядка 0,03 согласно статистики
Можно конечно пугать 10-15% можно вообще 100500
Но, по заявлениям наших высокопоставленных чиновников от медицины сейчас больными занято менее 10% коек в больницах.
Это реалии. В остальных странах также. Там проблема с перегруженностью больниц только по отдельным регионам была. С больными по всей стране никто не мотается.
Понятно, что есть очаги и там процент больше и если с ними не бороться - то эти очаги расползутся по всей территории. В нашем случае это Черновицкая область (я думаю, что на самом деле она не одна).
Самые яркие примеры рассея и Англия. Первые морозились до последнего а теперь, через неделю, будут в лидерами. По поводу статистики смертности в рассее можно судить и врачах выпадающих из окон у которых язык оказался слишком длинный.
Англичане сразу сказали, )(уня война - главное маневры... Все переболеют заработают иммунитет и все будет гуд. На текущий момент имеют на 200 000 заболевших 30 000 трупов - процент сами посчитайте. Они провтыкали момент введения карантина.
По поводу не мотается по стране с больными. Вы, наверное, не в курсе, что больные из Франции лечились в Германии..
Статистику по болезни считают по количеству переболевших, а не по кол-ву населения.
Мы вернулись к тому с чего начали.
Для того чтобы что-то оценивать должна быть информация - в нашем случае тестирование...
Извините это последний комментарий в этой ветке
Я думаю так это не работает.
президент Танзании Джон Магуфули, 3 мая передает Reuters.
По данным озвученным президентом, им было дано поручение проверить эффективность приобретенных тестов. С этой целью получившие задание президента структуры провели несколько проб не только на людях, но и на животных, в частности на козах и овцах.
В последующем полученные от животных пробы под вымышленными именами людей были направлены для анализов в лабораторию для тестирования на наличие коронавируса и дали положительный результат.
На этом основании президент сделал вывод, что наборы тестов не могут надежно определять заражен ли человек коронавирусом или нет. «Что-то происходит. Я уже говорил, что мы не должны соглашаться с тем, что любая помощь может быть полезной для нашей страны», - заявил Магуфули
«Например, машинное масло от якобы 30-летнего мужчины по имени Джабир Хамза - результат отрицательный. Мы направили образец от плода хлебного дерева от якобы 45-летней женщины по имени Сара Самвел - окончательный результат не установили. А когда мы направили образец папайи и назвали его 26-летней Элизабет Эн, то в папайи обнаружили коронавирус», - заявил Магуфули.
Так же, по его словам, якобы бы положительный результат на коронавирус показали образцы, отобранные от птички и козы.
Оный график и есть источником заявлений ляшка.
По абсолютным цифрам не скажу но общая динамика на нем правильная, стабилизец однако.
А не экспонента.
Что еще заметил, данные там обновляются намного позже ежедневных сообщений и всегда цифра меньше.
Мож там поименная база данных иль нечто подобное, исключающее дубли.
Можно просуммировать и сравнить с общей циферью.
Но облом ковырять скрипт.
И вроде все правильно 400 - 500 в сутки а вот как эти данные в график на цензоре извращаются разбираться облом.
Смотри "Щоденне збільшення"., можливо просто на цензоре со скриптом нарохляли.
Внизу движок диапазон времени, по областям можно посмотреть ну и по миру.
Интересна однако, в мордоре по экспоненте шло а сейчас вроде как стабилизец пришел, с 3 мая.
У нас в Харькове, КОВИД поборол Генналий Адольфович! С 12-го мая открывает метро!
А больничку №27, которая принимала КОВИДных гоев закрыли на ремонт в мае, а не так как всегда в июле! Перед этим выписали под зад коленом всех симулирующих КОВИД, а потворствующих им в этом полтора десятка врачей и ещё больше младшего персонала, оптом отправили на больничный с соплями, особо жидкими, предварительно уличив их в неправильных положительных пробах на КОВИД, которые очень кстати где то потерялись! Но самое главное, вовремя успели спихнуть из реанимации в 22-ю инфекционную, пару особо опасных провокаторов - парахаботов, с претензиями на пневмонию неизвестного генеза. А уже в инфекционке тех симулянтов практически за один день вылечили и отправили к месту постоянного пристанища. Как вам такое, парахаботы, выкусили?!
Налицо устойчивый рост числа заболевших.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
Там же можно посмотреть динамику в Австрии и Германии. Вот в этих странах, действительно, пик пройден.