Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - главный санврач Ляшко

Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - главный санврач Ляшко

Учитывая динамику случаев коронавируса и отсутствие дальнейшего роста числа больных можно утверждать, что Украина вышла на пик заболеваемости 17 апреля.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в течение последних двух недель, даже 17 дней, колеблется в пределах 400-550 случаев в день. Пока тенденции к снижению нет. Но с 29 апреля начала увеличиваться заболеваемость в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Если посмотрим на заболеваемость на 100 тыс. населения, то по-прежнему больше всего случаев в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Ровенской области. Если посмотреть по койкам, то из 11 тыс. больных госпитализировано 3 тыс., а всего мы можем разместить 26 585 больных коронавирусной инфекцией в учреждениях первой волны. На аппаратах искусственной вентиляции легких из этих 3000 госпитализированных – 35 человек, а всего у нас 2000 аппаратов ИВЛ. Наибольшее количество больных на койках в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве", - рассказал он.

"Пика роста нет, то есть мы 17 дней на "плато". Это наша цель, которую мы хотели достичь введением карантина, чтобы не было стремительного роста и балансировать без одномоментной нагрузки и госпитализации больных. Мы прогнозировали пик на 14 апреля. По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - добавил Ляшко.

"Если мы преждевременно не выйдем из карантина, то, в принципе, мы рассчитываем на стабилизацию процесса и постепенное снижение количества случаев коронавирусной болезни. Но мы должны быть начеку, потому что инфекция новая – мы не знаем, как поведет себя возбудитель. Мы ориентируемся на Польшу, ведь судя по динамике Украина идет так, как идет Польша, но с отставанием на дней 11-14", - акцентировал он.

"Прогнозов достаточно много как у нас, так и в Европейском Союзе. Какой из них сработает, трудно сказать. Мы одна из уникальных стран, поскольку увидели опыт Италии, Испании, Франции и поэтому ввели карантин после первого случая (заболевания). Польша ввела чуть позже и при большем количестве случаев. Но Польша также вышла на "плато" и они находились в такой динамике две недели, потом динамика пошла на снижение. Поэтому у нас плюс-минус также должна намечаться динамика к снижению. Но прогнозы при новой инфекции – вещь, которая может повести себя неожиданно, поэтому мы осторожны с прогнозами", - резюмировал Ляшко.

карантин (16729) Минздрав (4915) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+4
А что собственно не так?. https://censor.net/covid с 17 апреля. Единственно скачек был незначительнй 23 апреля.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:41 Ответить
+4
Я вот не пойму этого Ляшко. Раньше он говорил , что по самому оптимистическому сценарию, если будет соблюдаться карантин и так далее , в Украине заболеет 2 процента населения , а это 800 тис человек. Если не соблюдать ограничения и вовсе до 10 процентов -около 4 млн.Сейчас говорит ,что планировали ,что будет 41 тис человек. По факту имеем почти 14 тис. Откуда расчеты ,прогнозы, предположения. Ну ты же государственный чиновник такого уровня, выступаешь на всю страну. Где твоя ответственность за сказанные слова. Зачем запугивать людей, сеять панику???
показать весь комментарий
06.05.2020 15:49 Ответить
+3
Альпинист х22в.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:35 Ответить
Что оно несет?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:35 Ответить
А что собственно не так?. https://censor.net/covid с 17 апреля. Единственно скачек был незначительнй 23 апреля.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:41 Ответить
та этому дурачку лишь бы говна накинуть
показать весь комментарий
06.05.2020 16:26 Ответить
Ну если по 6 дней делать тесты и по 3 дня не принимать материал...
То и карантин не нужен
показать весь комментарий
06.05.2020 16:32 Ответить
Ну так такая динамика уже не один день идет.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:53 Ответить
Это не динамика идет.
Это отсутствие тестирования идет...
С таким подходом непонятно зачем карантин, авось пронесет...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:58 Ответить
Ну карантин, если судить по статистике, действительно незачем. Но опять же сие только мое ИМХО.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:04 Ответить
Какая статистика? лаборатории работают на пределе уже месяц они не могут больше тестов сделать физически. Результативность тестов примерно 10%. Т.е. из 100 десять позитивных. Если ничего не делать и не увеличивать мощности для тестирования - то больше чем уже есть не наступит никогда. Разве что все начнут умирать, как Италии Испании Англии. Но от чего они умерли тоже непонятно будет потому, как опять же, тестировать не будут...

За 2 месяца карантина с организовать нормальное тестирование - это приговор для всех
показать весь комментарий
06.05.2020 17:10 Ответить
Что есть нормальным тестированием и для чего оно делается? Я так понимаю смысл есть тестировать людей с явно выраженными симптомами и жалобами. Чтобы их эффективно лечить. Поголовное тестирование невозможно впринципе ни в одной стране. Сама система тестов несовершенна и требует времени. А так переболеет большинство населения. И только после того как выработается коллективный иммунитет произойдет спад. Правда это только до следующего вируса или следующего штамма уже известных.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:14 Ответить
Нормальное тестирование это когда в лаборатории не говорят, что 3 дня не принимают материал потому, что не справляются с объемами. А пациенты не ждут неделю результаты теста, который делается за 5-10 часов

И при 100% симптомах, но отрицательном (супер надежном китайском экспресс тесте) не отправляют на ПЦР за свой счет...

По поводу общего тестирования, как раз все наоборот. И опыт Германии Кореи и Японии это подтверждают... Другое дело, что не все страны могут себе это позволить.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:24 Ответить
https://omr.by/diagnostika-raka/vse-vidy-molekulyarno-geneticheskoj-diagnostiki/material-dlya-sdachi-ptsr-analiza Почитайте пожалуйста на счет ПЦР теста. Он делается 2-3 дня. Видать такова схематика самого анализа. Общее (имею в виду поголовное) тестирование невозможно ни в одной стране. Да, если честно, и не имеет смысла.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:29 Ответить
Есть уже тесты за 1 день, Но не в этом дело. Пропускная способность лаборатории это не только время самого теста. Никто не говорит, что нужно тестировать всех, но чем больше тем лучше с точки зрения понимания ситуации. Естественно это плохо с точки зрения денег. Тут каждый ищет для себя баланс...

Можно вообще не тестировать ну вымрет 10-15% остальные и не заметят...
показать весь комментарий
06.05.2020 17:46 Ответить
Ситуация и так понятна. По полам.
1. Процент инфицированных - думаю от 60 до 80% плюс/минус
2. Процент с симптомами где-то в среднем по максимуму 0,5 согласно статистики
3. Процент с летальным исходом порядка 0,03 согласно статистики
Можно конечно пугать 10-15% можно вообще 100500
Но, по заявлениям наших высокопоставленных чиновников от медицины сейчас больными занято менее 10% коек в больницах.
Это реалии. В остальных странах также. Там проблема с перегруженностью больниц только по отдельным регионам была. С больными по всей стране никто не мотается.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:46 Ответить
Для того, чтобы была статистика и нужны тесты. У нас их практически не делают - до 10000 в сутки. Это ничто. За 2 месяца не смогли организовать тестирование. Экономика длительный карантин не переживет. А теперь не знают что делать (впрочем, как и раньше) ослаблять карантин и ждать вторую волну с полной жопой (потому, как народ начинает думать, что пронесло и начнет отрываться по полной) или продлевать карантин и убивать экономику окончательно. А за 2 месяца не смогли оценить адекватно ситуацию из-за отсутствия тестирования, даже с симптомами и контактирующими с подтвержденными.

Понятно, что есть очаги и там процент больше и если с ними не бороться - то эти очаги расползутся по всей территории. В нашем случае это Черновицкая область (я думаю, что на самом деле она не одна).

Самые яркие примеры рассея и Англия. Первые морозились до последнего а теперь, через неделю, будут в лидерами. По поводу статистики смертности в рассее можно судить и врачах выпадающих из окон у которых язык оказался слишком длинный.

Англичане сразу сказали, )(уня война - главное маневры... Все переболеют заработают иммунитет и все будет гуд. На текущий момент имеют на 200 000 заболевших 30 000 трупов - процент сами посчитайте. Они провтыкали момент введения карантина.

По поводу не мотается по стране с больными. Вы, наверное, не в курсе, что больные из Франции лечились в Германии..
показать весь комментарий
07.05.2020 14:16 Ответить
На счет Англии сразу посчитал. 0,36% заболевших, 0,05% смертность. Это если чисто Англию только брать. Если Великобританию вцелом, то процент будет меньше. Кроме токо https://countrymeters.info/ru/United_Kingdom_(UK)# численность населения старше 64 лет составляет 16,5 процента. В 2019 году умерло 606 685 человек что составляет 0,9%. Так что я пандемии и критического состояния в Великобритании не прослеживаю.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:31 Ответить
Вообще ни о чем...
Статистику по болезни считают по количеству переболевших, а не по кол-ву населения.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:15 Ответить
Что есть неправильно. ИМХО єто не отражает реальной картины и реальной опасности. Соотношение заболевших к летальному исходу может только говорить об агрессивности вируса. И то необходимо учитывать количество населения, находящегося в зоне риска летального исхода. Т.е. количество людей преклонного возраста и количество людей с опасными хроническими заболеваниями. Отношение заразившихся к общему количеству населения может дать понятие об интенсивности распространения заражения. А отношение заразившихся к заболевшим с симптомами дает понятие агрессивности протекания инфекции. И только. Та ссылка, что Вы ниже дали никак не учитывает возрастной состав умерших к примеру и какие у них были хронические заболевания. Посему картина размыта и некорректна. Я уже писал что в Великобритании 16,5% населения старше 64 лет.
показать весь комментарий
07.05.2020 22:27 Ответить
Вы уже сами запутались...
Мы вернулись к тому с чего начали.
Для того чтобы что-то оценивать должна быть информация - в нашем случае тестирование...

Извините это последний комментарий в этой ветке
показать весь комментарий
08.05.2020 00:32 Ответить
Согдасен. Пора прекращать.
показать весь комментарий
08.05.2020 01:17 Ответить
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
показать весь комментарий
07.05.2020 22:19 Ответить
нрод жалуется, что не тестируют просто. две студентки снимают квартиру, одна заболела, протестировали - положительно. а соседку просто сказали - не будем. к 68 мужику вообще отказались ехать. т.е. не даст болячка осложнения на легкие, вьіздоровеют не попав в статистику.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:12 Ответить
Ну наша медицина она такая медицинная... Мне нравятся вообще рекомендации врачей. С одной стороны говорят что ковид типа одна из разновидностей гриппа. С другой не услышал рекомендаций относительно профилактики заражения кроме как руки мыть, маску носить и соблюдать дистанцию. Все. Как укрепить иммунную систему - ноль информации.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:49 Ответить
укрепишь тем, что через маску будешь получать уменьшенную дозу вируса и таким образом у тебя будет природная вакцинация. есть тенденция, что чем больше и дольше вдохнешь зараженньіх частиц, тем больше шансов попасть под ИВЛ и откинуть копьіта. болеют все и спортсменьі и доходяги, спортсменьі потому что при тренировке они чаще и интенсивнее вентилируют легкие, а значит как пьілесос на максимуме. и врачи тебе еще ничего толком не скажут, потому что все изучения на начальной стадии, а потому естественньій отбор на первом месте.
показать весь комментарий
07.05.2020 10:49 Ответить
укрепишь тем, что через маску будешь получать уменьшенную дозу вируса



Я думаю так это не работает.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:13 Ответить
а вот данньіе по странам с паранжой говорят о другом: во время бушевания свинного гриппа паранжа делала свое дело - мужики дохли больше, чем бабьі.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:23 Ответить
Ну при таких утверждениях было бы правилом хорошего тона ссылки давать. Не находите?
показать весь комментарий
07.05.2020 14:33 Ответить
ну если б знать, что заноза вроде тебя прицепиться, то можно и сохранить ссьілку. а так сам ищи. статья попалась или сми.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:01 Ответить
В таком случае приведенное выше Вами не более ем бред Вашего воспаленного мозга. По крайней мере до той поры покуда Вы не укажите источники, которые позволили Вам сделать такие выводы. Отправлять оппонента искать подтверждение Ваших слов в интернете все равно что послать на...
показать весь комментарий
07.05.2020 15:04 Ответить
то твої трабли у шо ти не віриш. шляйся надалі по місту, але обирай більш закриті приміщення без масок. сходи ще в олександрівську лікарню, або до узкомозглих у лавру.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:33 Ответить
А зачем мне в больницу. Не понимаю. Я в больницы и поликлиники не склонен появляться без особой надобности. В церковь так же редко хожу. А по городу естественно гуляю периодически. В магазины по надобности хожу. А на слово верить тому что в инете заявляют без всяких ссылок на источники тем более на форумах разные там ники также не склонен верить.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:06 Ответить
ну тьі говоришь, что где не бегаешь, никак не поймаешь вирус. потуси с узкохромосомньіми челобитньіми.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:14 Ответить
Я такого не говорил нигде и никогда. Если гворил - дай ссылку на мой пост. Уверен что не дашь. Я говорю, что возможно уже данным вирусом переболел. И даже этого не заметил. Ключевое ВОЗМОЖНО. Чтобы ты еще каких инсинуаций не придумал.
показать весь комментарий
07.05.2020 17:47 Ответить
ну тьі ж писал, что бегал по городу, все без масок и тьі здров. знач не там нарьіваешься.
показать весь комментарий
07.05.2020 19:40 Ответить
кабьі єто плато не бьіло обусловленно лимитами лаболаторий. ну вот достигла лабка 550 тестов в сутки на том и плато.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:07 Ответить
Ну хорошо. Ну положим подтвердили. не 550 а 1000 тестов. Что это вообще меняет? Был бы серьезный рост критически больных - больницы переполнены бы были. Причем повсеместно.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:52 Ответить
а как тьі подтвердишь 1000 тестов, если у тебя всего 550 чашек петри, например? в обьічньіх чашка разводить урожай будешь?
показать весь комментарий
07.05.2020 10:43 Ответить
Вопрос не в этом. Внимательно читайте то что я написал. Я имел в виду что без разницы сколько проделают тестов 100, 200, 500 или 100500.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:14 Ответить
а роста нет, потому что все-таки люди придерживаются норм карантина. плюс не всем делают тест - никакой, переносят на ногах. а разница есть: при положительном - контакт положительного с другими запрещен, а значит от не передаст дальше. нетестированньій имеет все права вести себя как негативньій, а значит разносить заразу.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:28 Ответить
Вы сами верите в то что написали? Если да, то пройдитесь по улицам города. Я вот прошелся. Могу с уверенностью заявить что на маски уже забило более 70% людей. Таскают или на подбородке или вообще без них. Без масок большая часть.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:35 Ответить
ну вот и увидим прирост. и есть разница, где ходят без маски. немцьі ходят без масок на улице, єто тьі назьіваешь "прошелся по городу"? первьій заболевший в дойчтланде первьіе симптомьі получил не через 14 дней, а через 7: в понедельник в закрьітом помещении провел с безсимптомной зараженной день и в к вьіходньім уже першило горло.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:07 Ответить
Наверное увидим такую же разницу как после служб на пасхальные праздники и первомай. И каково сейчас Ваше состояние? Надеюсь не с больничной койки посты крапаете? Храни Вас Господь от любой заразы.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:10 Ответить
а ти все-таки прийобане. засунь свого господя собі в сраку.
показать весь комментарий
07.05.2020 15:31 Ответить
Да Бог со мной. С тобой то как? Состояние, имею в виду.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:03 Ответить
ну и хрен с тобой.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:05 Ответить
Ну вот и поговорили. Дискуссии не вышло. А на вопрос относительно тесного общения с бессимптомной больной ты так и не ответил. Видать не укладывается в твои убеждения относительно заразности этого вируса данный ответ. Меня конечно ты обмануть можешь. Но себя то ведь не обманешь, правда?
показать весь комментарий
07.05.2020 16:08 Ответить
я тебе могу дать линк на интервью первого заболевшего в дойчляндии, а если включишь смой мозг то и сам его найдешь.
показать весь комментарий
07.05.2020 16:13 Ответить
Ты мне пока тока грозишься что либо дать, но не даешь. Да и собственно мне твой линк на немца до лампады. Мы же не о нем, а о тебе и об этом речь ведем - цитирую "в понедельник в закрьітом помещении провел с безсимптомной зараженной день и в к вьіходньім уже першило горло."
показать весь комментарий
07.05.2020 17:49 Ответить
єто тьі хочешь обо мне поговорить, я говорю о первом заболевшем немце, что там тебе твоя русскомозглая фаназия рисует - проблема ваших мозгоправов.
показать весь комментарий
07.05.2020 19:43 Ответить
Фигасе. А разве не ты писал "в понедельник в закрьітом помещении провел с безсимптомной зараженной день и в к вьіходньім уже першило горло."? Нафиг мне какой-то немец неизвестный сдался. Тут вон очевидец коварства вируса передо мною. Вот т.с. от первоисточника и хотел узнать. Ну да потому, что ты от ответа конкретного уходишь можно сделать вывод, что у тебя тот контакт прошел вполне беспроблемно. Ну и слава Богу. На будущее, тролиная чушь относительно козлорылых меня мало волнует. Я подобные обвинения просто игнорю. Пишу на кацапском потому что мне удобнее. Наследие совка. Але, якщо треба, досить вільно можу спілкуватися і мовою.
показать весь комментарий
07.05.2020 19:54 Ответить
тьі увидел то, что хотел. узкохромосомньіе, они такие.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:08 Ответить
Без коментариев. Вижу ты просто пустобрех и флудер. Думаю наш дискус далее бессмысленен.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:12 Ответить
пустобрьох це ти, бо придумав, того не було. так що рфшив *********, так ****** фантазувати на самоті.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:21 Ответить
Опять трындишь. Ссылку где я сказал что такого не было. Но ты ее опять не дашь - опять собешься. Скушный ты, мелкий тролльченок.
показать весь комментарий
07.05.2020 20:23 Ответить
тьі не в состоянии прочитать ветку? тебе надо как ребенку на тарелочку пожеванное ложить, что б тьі только проглотил? ну я ж говорю, что тьі узкомозгльій или зарплатньій. иди трудись, убогое.
показать весь комментарий
08.05.2020 09:30 Ответить
Альпинист х22в.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:35 Ответить
Пік..плато.. пан географ чи лікар?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:38 Ответить
а еще мне нравится когда они говорят - я вас услышал.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:12 Ответить
тебе хотель, чтоб послали? не привьічно?
показать весь комментарий
07.05.2020 00:16 Ответить
плато графика, в чем у тебя трабл? ограниченность мьісли у тебя результируется в использовании термина только в географии, потому что школа так дала?
показать весь комментарий
07.05.2020 00:14 Ответить
Как же он задрал этими своими пиками, малахольный...
показать весь комментарий
06.05.2020 15:38 Ответить
Забыл рассказать о горах трупов после вербной,Пасхи,поминальных.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:39 Ответить
КОРОНАВІРУС В КІЗ І ОВЕЧОК:
президент Танзании Джон Магуфули, 3 мая передает Reuters.

По данным озвученным президентом, им было дано поручение проверить эффективность приобретенных тестов. С этой целью получившие задание президента структуры провели несколько проб не только на людях, но и на животных, в частности на козах и овцах.

В последующем полученные от животных пробы под вымышленными именами людей были направлены для анализов в лабораторию для тестирования на наличие коронавируса и дали положительный результат.

На этом основании президент сделал вывод, что наборы тестов не могут надежно определять заражен ли человек коронавирусом или нет. «Что-то происходит. Я уже говорил, что мы не должны соглашаться с тем, что любая помощь может быть полезной для нашей страны», - заявил Магуфули
показать весь комментарий
06.05.2020 15:40 Ответить
А был ли мальчик?
показать весь комментарий
06.05.2020 15:43 Ответить
Во-оо-о-т. Замечательный вопрос.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=gT84VuNNrig&feature=share&fbclid=IwAR1v2Qg5wFNqdZ2LLD8ebemk7lE4m00Y6GtQfAdyJpJgnNPJhO4eEDJgeWg
показать весь комментарий
06.05.2020 15:43 Ответить
а українські ДЯТЛИ В МОЗ МОЖУТЬ ПРОВІРИТИ ТЕСТИ? ЧИ ЇМ ГОЛОВНЕ РОЗПИЛЯТИ ГРОШІ НА ПАНДЕМІЙКІ? :
«Например, машинное масло от якобы 30-летнего мужчины по имени Джабир Хамза - результат отрицательный. Мы направили образец от плода хлебного дерева от якобы 45-летней женщины по имени Сара Самвел - окончательный результат не установили. А когда мы направили образец папайи и назвали его 26-летней Элизабет Эн, то в папайи обнаружили коронавирус», - заявил Магуфули.
Так же, по его словам, якобы бы положительный результат на коронавирус показали образцы, отобранные от птички и козы.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:44 Ответить
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania/tanzania-suspends-laboratory-head-after-president-questions-coronavirus-tests-idUSKBN22G295?fbclid=IwAR3kTDHyxfT665BY2kTPnUwiSYg9j1bR8mY2f_sh15aWVD0HcVnqfHq-YsQ Tanzania suspends laboratory head after president questions coronavirus tests
показать весь комментарий
06.05.2020 15:55 Ответить
Какой пик ево и небыло.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:45 Ответить
Один каже одне,інший інше.Вони хоч би якось погоджували,свої висловлювання.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:46 Ответить
если в день делать тестов на короновирус меньше чем было сделано 17.04, то у нас будет спад эпидемии. дайте шмыгалю шнобелевскую премию - он остановил рост короновируса!
показать весь комментарий
06.05.2020 15:47 Ответить
Спасибо попам и тем придуркам что поперлись в церкви..Я бы их там и закрыл до выздоровления..
показать весь комментарий
06.05.2020 15:47 Ответить
плато имеется в виду нулевая производная, от постоянного числа заболевших в сутки
показать весь комментарий
06.05.2020 15:48 Ответить
Имеется ввиду https://censor.net/covid.
показать весь комментарий
06.05.2020 21:19 Ответить
на Цензоре цифры заболевших другие, 400 - 500 в сутки
показать весь комментарий
06.05.2020 21:41 Ответить
Да я заметил давно, но то тоже цензор, не знаю как там и где считают, но оный пик именно на этом графике, на 17 апреля,рост прекратился и начался стабилизец.
Оный график и есть источником заявлений ляшка.
По абсолютным цифрам не скажу но общая динамика на нем правильная, стабилизец однако.
А не экспонента.

Что еще заметил, данные там обновляются намного позже ежедневных сообщений и всегда цифра меньше.

Мож там поименная база данных иль нечто подобное, исключающее дубли.
Можно просуммировать и сравнить с общей циферью.
Но облом ковырять скрипт.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:12 Ответить
Не, взагали то это от сюда https://covid19.rnbo.gov.ua/

И вроде все правильно 400 - 500 в сутки а вот как эти данные в график на цензоре извращаются разбираться облом.

Смотри "Щоденне збільшення"., можливо просто на цензоре со скриптом нарохляли.
Внизу движок диапазон времени, по областям можно посмотреть ну и по миру.
Интересна однако, в мордоре по экспоненте шло а сейчас вроде как стабилизец пришел, с 3 мая.
показать весь комментарий
07.05.2020 00:48 Ответить
Я вот не пойму этого Ляшко. Раньше он говорил , что по самому оптимистическому сценарию, если будет соблюдаться карантин и так далее , в Украине заболеет 2 процента населения , а это 800 тис человек. Если не соблюдать ограничения и вовсе до 10 процентов -около 4 млн.Сейчас говорит ,что планировали ,что будет 41 тис человек. По факту имеем почти 14 тис. Откуда расчеты ,прогнозы, предположения. Ну ты же государственный чиновник такого уровня, выступаешь на всю страну. Где твоя ответственность за сказанные слова. Зачем запугивать людей, сеять панику???
показать весь комментарий
06.05.2020 15:49 Ответить
Дубилет на планшете посчитал.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:50 Ответить
Просто тестов не хватает. Плато, ******...
показать весь комментарий
06.05.2020 15:52 Ответить
ты сколько раз уже ПИКАЛ? козел. или решил в угадалки поиграть. куда ДЕНЬГИ ДЕВАЕТЕ? ПРОЧИТАЙ........ТЕ интервью от мера Конотопа. ВОРЮГИ СРАНЫЕ
показать весь комментарий
06.05.2020 16:28 Ответить
УРАААА!

У нас в Харькове, КОВИД поборол Генналий Адольфович! С 12-го мая открывает метро!
А больничку №27, которая принимала КОВИДных гоев закрыли на ремонт в мае, а не так как всегда в июле! Перед этим выписали под зад коленом всех симулирующих КОВИД, а потворствующих им в этом полтора десятка врачей и ещё больше младшего персонала, оптом отправили на больничный с соплями, особо жидкими, предварительно уличив их в неправильных положительных пробах на КОВИД, которые очень кстати где то потерялись! Но самое главное, вовремя успели спихнуть из реанимации в 22-ю инфекционную, пару особо опасных провокаторов - парахаботов, с претензиями на пневмонию неизвестного генеза. А уже в инфекционке тех симулянтов практически за один день вылечили и отправили к месту постоянного пристанища. Как вам такое, парахаботы, выкусили?!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:27 Ответить
включай метро - увидишь пик.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:29 Ответить
Ну канечьна. Достигнут пик возможностей обработки данных анализов лабораториями... А когда закончатся реактивы, начнется спад заболеваемости конкретно КОВИДом.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:48 Ответить
НЕ УСПЕВАЮТ ЛАБОЛАТОРИИ - ЗНАЧИТ НЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ
показать весь комментарий
06.05.2020 19:04 Ответить
Думаю, що коронавірусу Ляшко - не указ!...
показать весь комментарий
06.05.2020 19:43 Ответить
Ляшко совсем не понимает, что такое пик и плато...
Налицо устойчивый рост числа заболевших.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/

Там же можно посмотреть динамику в Австрии и Германии. Вот в этих странах, действительно, пик пройден.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:56 Ответить
Просто посмотрите цифры. Число ежедневных новых заболеваний по Украине несколько дней колеблется вокруг 500.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:25 Ответить
 
 