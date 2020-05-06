Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - главный санврач Ляшко
Учитывая динамику случаев коронавируса и отсутствие дальнейшего роста числа больных можно утверждать, что Украина вышла на пик заболеваемости 17 апреля.
Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в течение последних двух недель, даже 17 дней, колеблется в пределах 400-550 случаев в день. Пока тенденции к снижению нет. Но с 29 апреля начала увеличиваться заболеваемость в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Если посмотрим на заболеваемость на 100 тыс. населения, то по-прежнему больше всего случаев в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Ровенской области. Если посмотреть по койкам, то из 11 тыс. больных госпитализировано 3 тыс., а всего мы можем разместить 26 585 больных коронавирусной инфекцией в учреждениях первой волны. На аппаратах искусственной вентиляции легких из этих 3000 госпитализированных – 35 человек, а всего у нас 2000 аппаратов ИВЛ. Наибольшее количество больных на койках в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве", - рассказал он.
"Пика роста нет, то есть мы 17 дней на "плато". Это наша цель, которую мы хотели достичь введением карантина, чтобы не было стремительного роста и балансировать без одномоментной нагрузки и госпитализации больных. Мы прогнозировали пик на 14 апреля. По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - добавил Ляшко.
"Если мы преждевременно не выйдем из карантина, то, в принципе, мы рассчитываем на стабилизацию процесса и постепенное снижение количества случаев коронавирусной болезни. Но мы должны быть начеку, потому что инфекция новая – мы не знаем, как поведет себя возбудитель. Мы ориентируемся на Польшу, ведь судя по динамике Украина идет так, как идет Польша, но с отставанием на дней 11-14", - акцентировал он.
"Прогнозов достаточно много как у нас, так и в Европейском Союзе. Какой из них сработает, трудно сказать. Мы одна из уникальных стран, поскольку увидели опыт Италии, Испании, Франции и поэтому ввели карантин после первого случая (заболевания). Польша ввела чуть позже и при большем количестве случаев. Но Польша также вышла на "плато" и они находились в такой динамике две недели, потом динамика пошла на снижение. Поэтому у нас плюс-минус также должна намечаться динамика к снижению. Но прогнозы при новой инфекции – вещь, которая может повести себя неожиданно, поэтому мы осторожны с прогнозами", - резюмировал Ляшко.
То и карантин не нужен
Это отсутствие тестирования идет...
С таким подходом непонятно зачем карантин, авось пронесет...
За 2 месяца карантина с организовать нормальное тестирование - это приговор для всех
И при 100% симптомах, но отрицательном (супер надежном китайском экспресс тесте) не отправляют на ПЦР за свой счет...
По поводу общего тестирования, как раз все наоборот. И опыт Германии Кореи и Японии это подтверждают... Другое дело, что не все страны могут себе это позволить.
Можно вообще не тестировать ну вымрет 10-15% остальные и не заметят...
1. Процент инфицированных - думаю от 60 до 80% плюс/минус
2. Процент с симптомами где-то в среднем по максимуму 0,5 согласно статистики
3. Процент с летальным исходом порядка 0,03 согласно статистики
Можно конечно пугать 10-15% можно вообще 100500
Но, по заявлениям наших высокопоставленных чиновников от медицины сейчас больными занято менее 10% коек в больницах.
Это реалии. В остальных странах также. Там проблема с перегруженностью больниц только по отдельным регионам была. С больными по всей стране никто не мотается.
Понятно, что есть очаги и там процент больше и если с ними не бороться - то эти очаги расползутся по всей территории. В нашем случае это Черновицкая область (я думаю, что на самом деле она не одна).
Самые яркие примеры рассея и Англия. Первые морозились до последнего а теперь, через неделю, будут в лидерами. По поводу статистики смертности в рассее можно судить и врачах выпадающих из окон у которых язык оказался слишком длинный.
Англичане сразу сказали, )(уня война - главное маневры... Все переболеют заработают иммунитет и все будет гуд. На текущий момент имеют на 200 000 заболевших 30 000 трупов - процент сами посчитайте. Они провтыкали момент введения карантина.
По поводу не мотается по стране с больными. Вы, наверное, не в курсе, что больные из Франции лечились в Германии..
Статистику по болезни считают по количеству переболевших, а не по кол-ву населения.
Мы вернулись к тому с чего начали.
Для того чтобы что-то оценивать должна быть информация - в нашем случае тестирование...
Извините это последний комментарий в этой ветке
Я думаю так это не работает.
президент Танзании Джон Магуфули, 3 мая передает Reuters.
По данным озвученным президентом, им было дано поручение проверить эффективность приобретенных тестов. С этой целью получившие задание президента структуры провели несколько проб не только на людях, но и на животных, в частности на козах и овцах.
В последующем полученные от животных пробы под вымышленными именами людей были направлены для анализов в лабораторию для тестирования на наличие коронавируса и дали положительный результат.
На этом основании президент сделал вывод, что наборы тестов не могут надежно определять заражен ли человек коронавирусом или нет. «Что-то происходит. Я уже говорил, что мы не должны соглашаться с тем, что любая помощь может быть полезной для нашей страны», - заявил Магуфули
«Например, машинное масло от якобы 30-летнего мужчины по имени Джабир Хамза - результат отрицательный. Мы направили образец от плода хлебного дерева от якобы 45-летней женщины по имени Сара Самвел - окончательный результат не установили. А когда мы направили образец папайи и назвали его 26-летней Элизабет Эн, то в папайи обнаружили коронавирус», - заявил Магуфули.
Так же, по его словам, якобы бы положительный результат на коронавирус показали образцы, отобранные от птички и козы.
Оный график и есть источником заявлений ляшка.
По абсолютным цифрам не скажу но общая динамика на нем правильная, стабилизец однако.
А не экспонента.
Что еще заметил, данные там обновляются намного позже ежедневных сообщений и всегда цифра меньше.
Мож там поименная база данных иль нечто подобное, исключающее дубли.
Можно просуммировать и сравнить с общей циферью.
Но облом ковырять скрипт.
И вроде все правильно 400 - 500 в сутки а вот как эти данные в график на цензоре извращаются разбираться облом.
Смотри "Щоденне збільшення"., можливо просто на цензоре со скриптом нарохляли.
Внизу движок диапазон времени, по областям можно посмотреть ну и по миру.
Интересна однако, в мордоре по экспоненте шло а сейчас вроде как стабилизец пришел, с 3 мая.
У нас в Харькове, КОВИД поборол Генналий Адольфович! С 12-го мая открывает метро!
А больничку №27, которая принимала КОВИДных гоев закрыли на ремонт в мае, а не так как всегда в июле! Перед этим выписали под зад коленом всех симулирующих КОВИД, а потворствующих им в этом полтора десятка врачей и ещё больше младшего персонала, оптом отправили на больничный с соплями, особо жидкими, предварительно уличив их в неправильных положительных пробах на КОВИД, которые очень кстати где то потерялись! Но самое главное, вовремя успели спихнуть из реанимации в 22-ю инфекционную, пару особо опасных провокаторов - парахаботов, с претензиями на пневмонию неизвестного генеза. А уже в инфекционке тех симулянтов практически за один день вылечили и отправили к месту постоянного пристанища. Как вам такое, парахаботы, выкусили?!
Налицо устойчивый рост числа заболевших.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/ukraine/
Там же можно посмотреть динамику в Австрии и Германии. Вот в этих странах, действительно, пик пройден.