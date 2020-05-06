Украина вышла на пик коронавируса 17 апреля, - главный санврач Ляшко

Учитывая динамику случаев коронавируса и отсутствие дальнейшего роста числа больных можно утверждать, что Украина вышла на пик заболеваемости 17 апреля.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в течение последних двух недель, даже 17 дней, колеблется в пределах 400-550 случаев в день. Пока тенденции к снижению нет. Но с 29 апреля начала увеличиваться заболеваемость в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Если посмотрим на заболеваемость на 100 тыс. населения, то по-прежнему больше всего случаев в Черновцах, Ивано-Франковске, Тернополе и Ровенской области. Если посмотреть по койкам, то из 11 тыс. больных госпитализировано 3 тыс., а всего мы можем разместить 26 585 больных коронавирусной инфекцией в учреждениях первой волны. На аппаратах искусственной вентиляции легких из этих 3000 госпитализированных – 35 человек, а всего у нас 2000 аппаратов ИВЛ. Наибольшее количество больных на койках в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и в Киеве", - рассказал он.

"Пика роста нет, то есть мы 17 дней на "плато". Это наша цель, которую мы хотели достичь введением карантина, чтобы не было стремительного роста и балансировать без одномоментной нагрузки и госпитализации больных. Мы прогнозировали пик на 14 апреля. По расчетам, у нас могло быть на 14 апреля 41 тыс. больных. Но мы заранее ввели карантин. Если брать ретроспективную динамику и у нас не будет дальше роста, то мы уже вышли на пик 17 апреля. С тех пор мы держимся в промежутке 400-550 случаев и в этом диапазоне мы уже 17 дней", - добавил Ляшко.

"Если мы преждевременно не выйдем из карантина, то, в принципе, мы рассчитываем на стабилизацию процесса и постепенное снижение количества случаев коронавирусной болезни. Но мы должны быть начеку, потому что инфекция новая – мы не знаем, как поведет себя возбудитель. Мы ориентируемся на Польшу, ведь судя по динамике Украина идет так, как идет Польша, но с отставанием на дней 11-14", - акцентировал он.

"Прогнозов достаточно много как у нас, так и в Европейском Союзе. Какой из них сработает, трудно сказать. Мы одна из уникальных стран, поскольку увидели опыт Италии, Испании, Франции и поэтому ввели карантин после первого случая (заболевания). Польша ввела чуть позже и при большем количестве случаев. Но Польша также вышла на "плато" и они находились в такой динамике две недели, потом динамика пошла на снижение. Поэтому у нас плюс-минус также должна намечаться динамика к снижению. Но прогнозы при новой инфекции – вещь, которая может повести себя неожиданно, поэтому мы осторожны с прогнозами", - резюмировал Ляшко.