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Бізнес зможе літати з главою МЗС у відрядження і відкривати нові ринки, - Кулеба

Бізнес зможе літати з главою МЗС у відрядження і відкривати нові ринки, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України запропонує компаніям-членам Ради експортерів та інвесторів літати разом із главою МЗС у відрядження за кордон для того, щоб відкривати нові ринки і надати їм політичну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Ми перезавантажимо повністю такий орган при МЗС - Рада експортерів та інвесторів. Ми зробимо кілька новацій, наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ у відрядження за кордон для того, щоб заручатися політичною підтримкою. Це практика дуже багатьох країн світу", - зазначив він.

За словами Кулеби, МЗС робитиме оголошення, що міністр планує поїздку в певну країну, і запропонує бізнесу, компаніям-членам Ради експортерів та інвесторів, які цікавляться цією країною, робити заявки.

"Така політична підтримка бізнесу - це те, що робиться в багатьох країнах світу для того, щоб держава виконувала одну з функцій і допомагала бізнесу", - додав він.

Також читайте: Склад делегації України в ТКГ посилили, інакше його не стали б оновлювати, - Кулеба

Крім того, він запевнив, що лобізму конкретних компаній не буде.

"Я хочу запевнити, що жодного лобізму конкретних компаній не буде, буде чиста прозора процедура, яка базуватиметься на найкращих стандартах наших міжнародних партнерів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення.

Автор: 

бізнес (2032) МЗС (4202) підприємці (624) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
Зебилы, а почему у Пороха был кортеж всего с 5 машин и дороги не перекрывали, а у зебила кортеж с 42 машин и перекрывают дороги? https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/ В Киеве засняли впечатляющий кортеж Зеленского из 40 авто (видео) https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/
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06.05.2020 16:33 Відповісти
+6
я бизнес.... когда самолёт ?
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06.05.2020 16:31 Відповісти
+4
Талпайопы зеленые. Рвали рубашку на груди за возврат заробитчан. Более разумная польская власть стала уже выдавать рабочие визы, понимая, что экономика без украинских работников начнет буксовать. Зато наши топят отечественную экономику, убивают аэропорты, вынуждая тех же заробитчан снова покидать Украину. Это не власть, это выродки. Самая уродливая власть, хуже януковича!
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06.05.2020 16:38 Відповісти
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я бизнес.... когда самолёт ?
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06.05.2020 16:31 Відповісти
Зебилы, а почему у Пороха был кортеж всего с 5 машин и дороги не перекрывали, а у зебила кортеж с 42 машин и перекрывают дороги? https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/ В Киеве засняли впечатляющий кортеж Зеленского из 40 авто (видео) https://topgir.com.ua/v-kieve-zasnyali-vpechatlyayushhij-kortezh-zelenskogo-video-390489/
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06.05.2020 16:33 Відповісти
сам у себя спроси … зашифрованный .
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06.05.2020 16:35 Відповісти
Ого, аж 42 велосипеди...
Просто попередній президент явно був не з любителів мірятись довжиною причинного місця, а нинішнього видно природа обділила
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06.05.2020 17:01 Відповісти
у реббе рука дрогнула после вчерашнего сахара на утренние дрожжи... вот и ходит полумерок в комплексах. С чего бы человек, даже если еврей, в здравом уме стал бы на публике хером по клавишам шлепать???
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06.05.2020 17:06 Відповісти
Да и это он скопипастил, до него играл чувак то-ли из Аргнтины, толи еще откуда.
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06.05.2020 17:23 Відповісти
4 автівки з відеокамерами, дві освітлювальні, автівка режисера, асистента, помрежа, звукооператора, костюмерна, мобільний тубзик, дві автівки охорони тубзика щоби не вкрали екскременти для аналізу...
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06.05.2020 17:41 Відповісти
и аваков там где-то, подлабузник армянонепонятный, в шестерках президентский обрезок от дождя защищает, шоп не дай бог...
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06.05.2020 18:06 Відповісти
Куда летать и на каких условиях? Откат налом или безналом. Может подарками??
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06.05.2020 16:38 Відповісти
пока про это в статье ни слова , нужно пользоваться ситуацией . Нах их послать мы всегда успеем . Пусть скажут число вылета, в Борисполе с утра все терминалы будут заняты "бизнесом".
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06.05.2020 16:40 Відповісти
Что б порожняком не летать-привезите в "Эпицентр" еще каких нибудь ништяков.
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06.05.2020 16:32 Відповісти
бизнес и правительство вместе. браво. карты раскрыты. уже заразы, В открытую, лизоблюды олигархов. Что, народ, вас ОБУЛИ.
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06.05.2020 16:34 Відповісти
что еще зедегенераты придумают?)))
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06.05.2020 16:34 Відповісти
С них станется. Согласен с комментариями по поводу того, что это худшая власть за всю историю независимости.
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06.05.2020 16:42 Відповісти
Ругать нашу власть - это каждый дурак сможет. Вот ты найди за сколька💰💰💰💰 с ней полетать..
🤔
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06.05.2020 16:35 Відповісти
Похер... ленка оплатит... а обратно султанским рейсом...
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06.05.2020 17:07 Відповісти
эта шо - теперь можно без проверки таможни вывозить самолетами мида кеш за бугор?...
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06.05.2020 16:37 Відповісти
Нит.
Патамушта МИД покажет дипломатический паспорт, и пройдёт без досмотра через вип-коридор.
А быдло токо биометрику может предьявить, и чип на лбу - и вперёд на рентген.
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06.05.2020 17:04 Відповісти
бачу вже першого пасажира
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06.05.2020 17:41 Відповісти
Талпайопы зеленые. Рвали рубашку на груди за возврат заробитчан. Более разумная польская власть стала уже выдавать рабочие визы, понимая, что экономика без украинских работников начнет буксовать. Зато наши топят отечественную экономику, убивают аэропорты, вынуждая тех же заробитчан снова покидать Украину. Это не власть, это выродки. Самая уродливая власть, хуже януковича!
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06.05.2020 16:38 Відповісти
И это лишь один из эпизодов. Продолжать список уродства зеленых можно долго.
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06.05.2020 16:40 Відповісти
Закон маятника - одразу після найкращої влади йде найгірша
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06.05.2020 17:41 Відповісти
Такі ж самі мацквароті малороси і гниди проросійські як і януковощ
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06.05.2020 20:55 Відповісти
сразу будет видно кто "бiзнесмен". а у кого нет денег на "полететь с главой МИД" - нищеброд.
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06.05.2020 16:39 Відповісти
Ну для дійсно крупного бізнесу така показна політична підтримка мала б зіграти свою роль.
Але не в нашому випадку
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06.05.2020 17:40 Відповісти
Каждый день представители власти несут такую чушь, что есть сомнение в их психической адекватности...
КАК ЖЕ ОН СЛУЖИЛ в ОЧИСТКЕ?
🤔
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06.05.2020 16:45 Відповісти
Бла -Бла - Кар по МИДовски ?
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06.05.2020 16:47 Відповісти
Когда и куда подъезжать? Готов всегда.
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06.05.2020 16:49 Відповісти
Если не порох, не краснопузые, не зелупа, не юлька воровка, не регионалы пнрекрашенные то кого?) Есть выбор чтоли? Мне уже начинает казаться путь беларуси куда более удачный чем наш. Задолбали князьки временщики.
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06.05.2020 16:53 Відповісти
С каждыми выборами все больше разочарования.
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06.05.2020 16:54 Відповісти
свою партію треба створювати на членські взноси, а не на гроші олігархів чи ФСБ.
Але сумніваюсь, що зареєструють.
Вон Андрія Полтаву так і не зареєстрували
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06.05.2020 17:38 Відповісти
навіть при Порошенко за якого він топив та топить досі
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06.05.2020 17:38 Відповісти
Бизнес уже давно в пролете...
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06.05.2020 16:56 Відповісти
відкривати нові ринки???? а що в нас ще є що продавати??? вже навіть людей до Європи продають
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06.05.2020 17:00 Відповісти
в польских магазинах есть украинские товары. Например плитка от Атэк, ламинат от коростеньской фабрики, строительные смеси сухие. Нормально поляки берут.
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06.05.2020 17:15 Відповісти
паркетна дошка в нас непогана але ліс вже закінчується
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06.05.2020 17:36 Відповісти
Чтож это за бизнес такой что не может сам купить билет на самолет? Торгаши трусами с Троещины?
Что ни высказывание у дерьмака - то совок.
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06.05.2020 17:16 Відповісти
Ви спочатку дізнайтеся чи буде там з ким зустрічатись, чи буде як в Омані.
А так ідея непогана. Мабуть
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06.05.2020 17:35 Відповісти
Бла-Бла-Флайт, *****!
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06.05.2020 17:44 Відповісти
Є Міністерство Закордонних справ, є величезна будівля у стилі сталінського вампіру на Михайлівський і є Дмитро Кулеба как-би міністр; і виявляється, що справи ці всього-то - катати бізнесменів по закордонах. А в цей час людина зі "справжньою російською фамілією" - Єрмак, козачок Козака, намагається усадити чотирьох президентів за новий, ну дуже такий розширений, формат з ватажками ОРДЛО. То хто такий Кулеба в цій ***********?
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06.05.2020 19:03 Відповісти
Є Міністерство Закордонних справ, є величезна будівля у стилі сталінського вампіру на Михайлівський і є Дмитро Кулеба как-би міністр; і виявляється, що справи ці всього-то - катати бізнесменів по закордонах. А в цей час людина зі "справжньою російською фамілією" - Єрмак, козачок Козака, намагається усадити чотирьох президентів за новий, ну дуже такий розширений, формат з ватажками ОРДЛО. То хто такий Кулеба в цій ***********?
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06.05.2020 19:04 Відповісти
А це не корупція?
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06.05.2020 23:53 Відповісти
 
 