Бізнес зможе літати з главою МЗС у відрядження і відкривати нові ринки, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України запропонує компаніям-членам Ради експортерів та інвесторів літати разом із главою МЗС у відрядження за кордон для того, щоб відкривати нові ринки і надати їм політичну підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"Ми перезавантажимо повністю такий орган при МЗС - Рада експортерів та інвесторів. Ми зробимо кілька новацій, наприклад, бізнес зможе літати з міністром закордонних справ у відрядження за кордон для того, щоб заручатися політичною підтримкою. Це практика дуже багатьох країн світу", - зазначив він.

За словами Кулеби, МЗС робитиме оголошення, що міністр планує поїздку в певну країну, і запропонує бізнесу, компаніям-членам Ради експортерів та інвесторів, які цікавляться цією країною, робити заявки.

"Така політична підтримка бізнесу - це те, що робиться в багатьох країнах світу для того, щоб держава виконувала одну з функцій і допомагала бізнесу", - додав він.

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Крім того, він запевнив, що лобізму конкретних компаній не буде.

"Я хочу запевнити, що жодного лобізму конкретних компаній не буде, буде чиста прозора процедура, яка базуватиметься на найкращих стандартах наших міжнародних партнерів", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влітку в Україні може відновитися внутрішнє авіасполучення.