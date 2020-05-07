Кабмін звільнив Монахову з посади Уповноваженої із захисту державної мови

Кабінет Міністрів України звільнив Тетяну Монахова з посади Уповноваженої із захисту державної мови.

"Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади Уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням", - йдеться в розпорядженні уряду №491 від 6 травня, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів України призначив Монахову на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. До призначення вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).

24 квітня 2020 року вона повідомила, що написала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.

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