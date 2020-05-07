Кабмін звільнив Монахову з посади Уповноваженої із захисту державної мови
Кабінет Міністрів України звільнив Тетяну Монахова з посади Уповноваженої із захисту державної мови.
"Звільнити Монахову Тетяну Василівну з посади Уповноваженого із захисту державної мови за власним бажанням", - йдеться в розпорядженні уряду №491 від 6 травня, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, 27 листопада 2019 року Кабінет Міністрів України призначив Монахову на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. До призначення вона працювала завідувачкою кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили (Миколаїв).
24 квітня 2020 року вона повідомила, що написала заяву на звільнення з посади за власним бажанням.
Топ коментарі
+19 Mora Zfayfer
показати весь коментар07.05.2020 13:22 Відповісти Посилання
+15 Харьков Сумской
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+13 Myko
показати весь коментар07.05.2020 13:32 Відповісти Посилання
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Колю Азирова вернуть?
Нинішній українській владі Тетяна Монахова закидає брак політичної волі в питанні захисту функціонування української мови як державної.За словами Монахової, вона майже пів року витрачала власні кошти на робочі цілі, оскільки без створення секретаріату уповноваженого із захисту мови не виділялося фінансування. "Майже пів року я лише витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. (…) За цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу", - зазначила вона.
Ну і Зе ***** ці слуги хер зна кого!
от вас,проныр и защищает Украина.и не езыг-а мову.
https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович
Многие в России живут в домах с деревянными сортирами, но при этом верят, что кто-то хочет управлять ими через нано-чипы. Видимо для того, чтобы сидящий в толчке не совершил прорыв либо рывок.
а Украина-не твоя забота.
Пів року без зарплати, офісу і команди, - Монахова розповіла про звільнення
https://images.cnscdn.com/images/6/f/7/3/6*******************************/original.jpgЗа пів року Тетяні Монаховій так і не вдалося зареєструвати секретаріат уповноваженого із захисту державної мови. Жити доводилося в Миколаєві, в Київ їздити за свій рахунок, а команда так і не зібралася через відсутність фінансування.
За словами Монахової, в законі прописано, що протягом пів року після призначення мовного омбудсмена має бути зареєстрована юридична особа - його секретаріат.
"Проблеми почалися відразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою. "Створюється секретаріат". Ким створюється? Який його статус? ... Тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, тільки вибравши керівника секретаріату, можна створити штатний розклад і почати отримувати заробітну плату", - розповіла Монахова.
За словами ексмовного омбудсмена, їй не надали ні офіс, ні робоче житло в Києві, ні зарплату. З Миколаєва до столиці Монахова їздила за свій рахунок, містом пересувалася на метро.
Прийшов до влади тридварас
Не сам прийшов - нарід привів,
Бо дуже сильно захотів:
Щоби миттєво стало краще
Щоб припинила влада красти
Щоб йух стояв і гроші були
І ще щось там таке…забули?
Рік перший швидко показав,
Що б тридварас не обіцяв
На шкереберть все розлетиця
А взагалі - «якарізниця»?
Знов в Раді друзі, свати й куми
Дебільні пики, товстосуми
Просєпари, шахрайський збрід
Як цих потвор обрав нарід?!!
Мораль проста, видна на-раз:
При владі буде тридварас
Якщо в наріда замість мізків
Лайно гуляє та пивас
3 июля 2019
Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
На ее место претендует Азиров