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Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка

Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка

Кабинет Министров Украины уволил Татьяну Монахова с должности уполномоченной по защите государственного языка.

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности Уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в распоряжении правительства №491 от 6 мая, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 27 ноября 2019 года Кабинет Министров Украины назначил Монахову на должность уполномоченного по защите государственного языка. До назначения она работала заведующей кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полгода без зарплаты, офиса и команды, - Монахова рассказала об увольнении

24 апреля 2020 года она сообщила, что написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

Автор: 

увольнение (2689) Татьяна Монахова (16)


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Топ комментарии
+19
срана малоросська Зе-шобла зайд та запроданцiв зробила все, щоб не дати їй працювати та створити офiс-

Пів року без зарплати, офісу і команди, - Монахова розповіла про звільнення

https://images.cnscdn.com/images/6/f/7/3/6*******************************/original.jpgЗа пів року Тетяні Монаховій так і не вдалося зареєструвати секретаріат уповноваженого із захисту державної мови. Жити доводилося в Миколаєві, в Київ їздити за свій рахунок, а команда так і не зібралася через відсутність фінансування.


За словами Монахової, в законі прописано, що протягом пів року після призначення мовного омбудсмена має бути зареєстрована юридична особа - його секретаріат.
"Проблеми почалися відразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою. "Створюється секретаріат". Ким створюється? Який його статус? ... Тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, тільки вибравши керівника секретаріату, можна створити штатний розклад і почати отримувати заробітну плату", - розповіла Монахова.
За словами ексмовного омбудсмена, їй не надали ні офіс, ні робоче житло в Києві, ні зарплату. З Миколаєва до столиці Монахова їздила за свій рахунок, містом пересувалася на метро.
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07.05.2020 13:22 Ответить
+15
А кого взамен?
Колю Азирова вернуть?
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07.05.2020 13:13 Ответить
+13
"просто они не собирались заниматься языковой политикой", - добавила она. Источник: https://censor.net/n3191377
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07.05.2020 13:32 Ответить
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А кого взамен?
Колю Азирова вернуть?
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07.05.2020 13:13 Ответить
Он АбЄШШал пАдумать...
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07.05.2020 13:20 Ответить
Сівоху. Він безробітний
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07.05.2020 13:24 Ответить
Строчко екперта по мові Кілю Азірова. Кращого не потрібно. А в зами Рюкзакова бе-бе-бе! Заживемо!
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07.05.2020 14:43 Ответить
"Продовжувати безглуздо": Мовна омбудсменка Монахова подала у відставку
Нинішній українській владі Тетяна Монахова закидає брак політичної волі в питанні захисту функціонування української мови як державної.За словами Монахової, вона майже пів року витрачала власні кошти на робочі цілі, оскільки без створення секретаріату уповноваженого із захисту мови не виділялося фінансування. "Майже пів року я лише витрачала власні кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання там житла тощо. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. (…) За цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу", - зазначила вона.

Ну і Зе ***** ці слуги хер зна кого!
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07.05.2020 18:29 Ответить
Он Вам не Коля, он Кіля!
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07.05.2020 21:43 Ответить
Не впоралась з завданням?
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07.05.2020 13:14 Ответить
ну ,видать монахова-єто фамилия мужа.а зелень не проверила
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07.05.2020 13:16 Ответить
В Самостийной Украине есть должность по защите украинского языка? От кого? Понасоздавали должностей для мажоров, любовников, любовниц, родычей... поэтому богатая Украина бедная.
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07.05.2020 13:16 Ответить
Захист від таких рашистів як ти. В бан, кацап.
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07.05.2020 13:18 Ответить
ага...не то шо багатая и защищающая все езыки ныне сущие в ********* расиюшка .
от вас,проныр и защищает Украина.и не езыг-а мову.
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07.05.2020 13:18 Ответить
к твоему сожалению? у тебя намечаются вскорости такие сожаления,что тебе будет не до меня,лаптеносец
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07.05.2020 17:41 Ответить
займись своими проблемами...
https://twitter.com/maxim_nm Максим Мирович

Многие в России живут в домах с деревянными сортирами, но при этом верят, что кто-то хочет управлять ими через нано-чипы. Видимо для того, чтобы сидящий в толчке не совершил прорыв либо рывок.

Кабмін звільнив Монахову з посади Уповноваженої із захисту державної мови - Цензор.НЕТ 7441
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07.05.2020 17:54 Ответить
иди лучше газифицированность кацапердии подымай.а то уже газ некуда девать.
а Украина-не твоя забота.
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07.05.2020 18:21 Ответить
По словам экс-языкового омбудсмена, ей не предоставили ни офис, ни рабочее жилье в Киеве, ни зарплату. / Украина страна контрастов. Депутат ВР гражданин Израиля Рабинович пожертвовал израильскому храму золотую менору весом 800 кг. В 2012 г. в Днепре Коломойский построил крупнейший в мире мемориальный комплекс «Память еврейского народа и Холокост в Украине». В 2021 г. будет построен «Мемориальный центра Холокоста «Бабий Яр» стоимостью 100 млн долларов./ Мемориальный центр - не завод с рабочими местами , не медицинский центр для украинцев во время эпидемии, не оружие для воюющей Украины.
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07.05.2020 13:21 Ответить
ну вы же не хотели вальцмана, получили истинного монику
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07.05.2020 14:49 Ответить
ну вы же не хотели вальцмана/ Его отец Алексей Иванович Порошенко украинец.И дедушка его, Иван Евдокимович, тоже был Порошенко и тоже украинец.Мать Порошенко в девичестве была Григорчук Евгения Сергеевна. Её мать в девичестве была Лазаренко. Еврейских корней не наблюдается. -Антифэйк. Порошенко Вальцман 04.10.2018/ смысл придумки-многоходовки ФСБ Порошенко это Вальцман: приучить украинцев к мысли-сегодня Вальцман, завтра Зальцман , какая разница. И приучили.Результат -Коломойский с кодланом.
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07.05.2020 16:29 Ответить
мистер сидоров, а иронию вы не заметили? )))
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07.05.2020 20:40 Ответить
Сто лет назад УНР удушил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова.Сейчас Украину душит Путин с кодланом Коломойского-Зеленского-Ермака - Шефиров-Мендель.Душат без всякой иронии, всерьёз, наш далёкий заокеанский друг.
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07.05.2020 21:30 Ответить
срана малоросська Зе-шобла зайд та запроданцiв зробила все, щоб не дати їй працювати та створити офiс-

Пів року без зарплати, офісу і команди, - Монахова розповіла про звільнення

https://images.cnscdn.com/images/6/f/7/3/6*******************************/original.jpgЗа пів року Тетяні Монаховій так і не вдалося зареєструвати секретаріат уповноваженого із захисту державної мови. Жити доводилося в Миколаєві, в Київ їздити за свій рахунок, а команда так і не зібралася через відсутність фінансування.


За словами Монахової, в законі прописано, що протягом пів року після призначення мовного омбудсмена має бути зареєстрована юридична особа - його секретаріат.
"Проблеми почалися відразу, оскільки в Законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою. "Створюється секретаріат". Ким створюється? Який його статус? ... Тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування, тільки вибравши керівника секретаріату, можна створити штатний розклад і почати отримувати заробітну плату", - розповіла Монахова.
За словами ексмовного омбудсмена, їй не надали ні офіс, ні робоче житло в Києві, ні зарплату. З Миколаєва до столиці Монахова їздила за свій рахунок, містом пересувалася на метро.
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07.05.2020 13:22 Ответить
тепер ясно.
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07.05.2020 15:43 Ответить
Скорее всего назначая ее на должность, не посмотрели внимательно в профиль.
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07.05.2020 13:31 Ответить
"просто они не собирались заниматься языковой политикой", - добавила она. Источник: https://censor.net/n3191377
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07.05.2020 13:32 Ответить
ото закон і прийняли, бо бачили, що толку не буде.
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07.05.2020 15:53 Ответить
Закон про державну мову українську прийняла Верховна Рада попереднього скликання, коли головою парламенту був Парубій. А зе-клоуни внесли новий законопроект про скасування української, як єдиної державної. Може саме тому і не дали розвернути офіс з захисту державної мови.
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07.05.2020 20:50 Ответить
так тому протисили і не противились дуже, бо бачили, що лохи радуються приняттю, а сюрприз потом буде.
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08.05.2020 00:10 Ответить
На радио снова повылазили кацапские челюсти. Сколько можно ?
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07.05.2020 13:36 Ответить
В одній країні як-то раз
Прийшов до влади тридварас
Не сам прийшов - нарід привів,
Бо дуже сильно захотів:
Щоби миттєво стало краще
Щоб припинила влада красти
Щоб йух стояв і гроші були
І ще щось там таке…забули?
Рік перший швидко показав,
Що б тридварас не обіцяв
На шкереберть все розлетиця
А взагалі - «якарізниця»?
Знов в Раді друзі, свати й куми
Дебільні пики, товстосуми
Просєпари, шахрайський збрід
Як цих потвор обрав нарід?!!
Мораль проста, видна на-раз:
При владі буде тридварас
Якщо в наріда замість мізків
Лайно гуляє та пивас
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07.05.2020 14:00 Ответить
Саакашвили, кричавший "Нет" русскому языку в Грузии, начал "впаривать" кремлевскую пропаганду украинцам
3 июля 2019

Лидер "Руху нових сил" Михаил СААКАШВИЛИ внезапно ВЫСКАЗАЛСЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОСОБЫХ ПРИВИЛЕГИЙ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УКРАИНЕ.
Внимание на скандальное заявление Саакашвили обратил в Telegram известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Саакашвили, которого вместе с его "Рухом новых сил" допустили до выборов в Раду, решил, по всей видимости, позаигрывать с пророссийским электоратом.
ОН НАМЕКНУЛ, ЧТО ДЕРУССИФИКАЦИЯ УКРАИНЫ якобы БЫЛА ОШИБКОЙ. "НЕ НАДО ЛЮДЕЙ НАСИЛОВАТЬ...Я говорил: ребята, зачем мы отдаем эту культуру? Зачем мы дарим ее Путину? Это наша ??? русскоязычная одесская культура, еврейская", - сказал Саакашвили в эфире канала Politeka online.
Кстати жена у него еврейка
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07.05.2020 14:10 Ответить
Кабмин уволил Монахову с должности уполномоченной по защите государственного языка
На ее место претендует Азиров
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07.05.2020 14:11 Ответить
Без української мови Україна неможлива,тому нищили її окупанти і дотепер уряд антиукраїнський.
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07.05.2020 14:12 Ответить
За настійним вимогам кремлівських фашистів) (уйла антиукраїнським Кабміном проклятих ЗЕбілів капітулянтів була звільнена з посади уповноваженого із захисту Української державної мови. У зв'язку з імплантацією - формуванням в замін вже важливішої посади уповноваженого з захисту ворожої російської, мови лютих кривавих ворогів окупантів.
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07.05.2020 14:27 Ответить
Немає мови - немає нації. А хто по національності президент? Вона йому треба? А ви "зробили разом", про це думали?
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07.05.2020 14:47 Ответить
Чи "гарант" зараз практично "гарантує" виконання частини першої статті 10 Конституції України ?..( див. в Рішенні Конституційного Суду № 10-рп/99 від 14.12.99 ).
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07.05.2020 15:44 Ответить
 
 