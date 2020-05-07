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Новини Агресія Росії проти України
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На Чернігівщині під час продажу боєприпасів затримано колишнього начальника артскладу військової частини, - СБУ. ФОТО

На Чернігівщині колишній начальник складу артилерійського озброєння однієї з військових частин намагався налагодити продаж боєприпасів, нелегально вивезених з району проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Чернігівщині під час продажу боєприпасів затримано колишнього начальника артскладу військової частини, - СБУ 01

Покупців фігурант підшукував через особисті зв'язки. У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію колишнім військовим партії набоїв калібру 7,62 мм. Співробітники СБУ затримали зловмисника на території військової частини під час спроби збуту понад 300 набоїв до автоматичної вогнепальної зброї.

На Чернігівщині під час продажу боєприпасів затримано колишнього начальника артскладу військової частини, - СБУ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ спільно з Нацполіцією блокували на Дніпропетровщині незаконний збут зброї з району проведення ООС. ВІДЕО+ФОТО

На Чернігівщині під час продажу боєприпасів затримано колишнього начальника артскладу військової частини, - СБУ 03

Вилучені боєприпаси направлено на експертизу. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності інших військовослужбовців.

Дивіться: Під час збуту боєприпасів у Десні затримали інструктора школи підготовки снайперів, - військова прокуратура. ФОТО

Автор: 

боєприпаси (2309) Правоохоронні органи (2709) СБУ (13048) силовики (2515) Чернігівщина (1585)


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йухня продажна
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07.05.2020 16:38 Відповісти
Тащи с работы каждый гвоздь, ты здесь хозяин а не гость.
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07.05.2020 16:38 Відповісти
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07.05.2020 16:41 Відповісти
башню у дятла оторвало, даже в голову ему не приходило, что его будут пасти!!
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07.05.2020 16:42 Відповісти
Коли я служив, то прапора на складі чоботи кирзові і тушонку продавали
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07.05.2020 16:43 Відповісти
Мабуть прапор в третьому поколінні.
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07.05.2020 16:45 Відповісти
казнить .уку!
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07.05.2020 16:55 Відповісти
крали (несли) всі у всі часи

"несли при Александре Втором "Освободителе", при Александре Третьем "Миротворце", при Николае Втором "Кровавом". При Керенском тоже несли. При военном коммунизме, правда, несли другие. Но зато как я нес при нэпе! Как я нес при нэпе! А как несли при иосифе "Освободителе", при Никите "Миротворце", но зато несли при Льоне "Бровастом"... как несли при Льоне! Это были лучшие дни жизни каждого несуна! Несли при Льоне Втором "Самостийном", при Льоне Третьем "Олигархе", при Викторе "Пасечнике" и при Викторе "Кровавом". И при Петре тоже несли"...

Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
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07.05.2020 17:02 Відповісти
Пэцины кадры, свое дело туго знают.
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07.05.2020 21:38 Відповісти
 
 