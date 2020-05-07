На Чернігівщині під час продажу боєприпасів затримано колишнього начальника артскладу військової частини, - СБУ. ФОТО

На Чернігівщині колишній начальник складу артилерійського озброєння однієї з військових частин намагався налагодити продаж боєприпасів, нелегально вивезених з району проведення ООС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Покупців фігурант підшукував через особисті зв'язки. У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували реалізацію колишнім військовим партії набоїв калібру 7,62 мм. Співробітники СБУ затримали зловмисника на території військової частини під час спроби збуту понад 300 набоїв до автоматичної вогнепальної зброї.

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Вилучені боєприпаси направлено на експертизу. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії. Перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності інших військовослужбовців.

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